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Киноафиша Сериалы Связанные насмерть

Связанные насмерть (2023 - …)

Dead Ringers
Год выпуска 2023
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Amazon Prime Video
О чем сериал

Сериал «Связанные насмерть» – это психологический триллер, ремейк одноименного полнометражного фильма Дэвида Кроненберга. В центре событий оказываются сестры-близняшки Беверли и Эллиот Мантл. Вместе девушки управляют собственной гинекологической клиникой и пользуются популярностью у пациенток. Однако непростые и запутанные отношения между сестрами сказываются и на их работе, подталкивая обеих к безумию. Однажды они решают провести опасный эксперимент и повлиять на естественный процесс беременности.

В ролях
В ролях
Рэйчел Вайс
Рэйчел Вайс
Эмили Мид
Дженнин Фармер
Африм Гйонбалай
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Связанные насмерть»
Appleseed
Сезон 1 Серия 1
21 апреля 2023
TBA
Сезон 1 Серия 2
21 апреля 2023
TBA
Сезон 1 Серия 3
21 апреля 2023
TBA
Сезон 1 Серия 4
21 апреля 2023
TBA
Сезон 1 Серия 5
21 апреля 2023
TBA
Сезон 1 Серия 6
21 апреля 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Связанные насмерть - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 6 эпизодов
 
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