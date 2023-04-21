Сериал «Связанные насмерть» – это психологический триллер, ремейк одноименного полнометражного фильма Дэвида Кроненберга. В центре событий оказываются сестры-близняшки Беверли и Эллиот Мантл. Вместе девушки управляют собственной гинекологической клиникой и пользуются популярностью у пациенток. Однако непростые и запутанные отношения между сестрами сказываются и на их работе, подталкивая обеих к безумию. Однажды они решают провести опасный эксперимент и повлиять на естественный процесс беременности.