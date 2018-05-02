Интересные факты

Сериал является прямым продолжением классического семейного фильма «Парень-каратист», вышедшего на экраны в 1984 году. К своим ролям вернулись звезды оригинала Уильям Забка и Ральф Маччио, а также некоторые второстепенные актеры.

Существуют три полнометражных сиквела «Парня-каратиста» и ремейк 2010 года, в котором сыграли Джеки Чан и Джейден Смит.

Первый сезон был заказан YouTube в 2017 году и состоял из десяти 30-минутных эпизодов. Успех шоу оказался настолько ошеломительным, что видеосервис продлил его на второй сезон, а в 2020 права перешли к стриминговой платформе Netflix.

Авторы использовали для сцен с воспоминаниями ранее неопубликованные архивные кадры из оригинального «Парня-каратиста».

Автомобиль Даниэля во втором сезоне — тот же самый, что и в фильме 1984 года. Его вручили Ральфу Маччио после окончания съемок. Это касается и знаменитой ленты Даниэля, олицетворяющей его желание вернуться к занятиям карате.

Уильям Забка и Ральф Маччио дружат в реальной жизни уже более 35 лет.

Практически все молодые актеры, сыгравшие учеников школы «Кобра Кай», обладают черными поясами по карате.

В сериале использованы партитуры Билла Конти из первого фильма, а также некоторые песни из саундтрека.

Изначально сериал «Кобра Кай» должен был стать полным метром.

Чэд МакКуин, сыгравший в оригинале Датча, отказался от участия в «Кобре Кай».

Джейкоб Бертран и Пейтон Лист вместе играли в кинокартине «Замена».

Один из исполнительных продюсеров — Уилл Смит. Голливудский актер также продюсировал ремейк 2010 года, в котором снялся его сын Джейден.

В 2020 году по мотивам сериала вышла видеоигра Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues, доступная для Nintendo Switch, PlayStation 4 и Xbox One. Маччио и Забка озвучили своих персонажей.