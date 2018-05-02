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Постер к сериалу Кобра Кай
Постер к сериалу Кобра Кай
Постер к сериалу Кобра Кай
Постер к сериалу Кобра Кай
Постер к сериалу Кобра Кай
Рейтинги
6.3 Рейтинг IMDb: 8.5
Оцените
5 постеров
Рейтинги
6.3 Рейтинг IMDb: 8.5
Оцените
Киноафиша Сериалы Кобра Кай
Кобра Кай (2018 - …) Cobra Kai 12+
Год выпуска 2018
Страна США
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 20 часов 30 минут
О чем сериал

Продолжение оригинального фильма «Парень-каратист». На этот раз в центре истории — бывший задира Джонни, лучшие годы которого остались далеко позади. Окончив школу, он скатывался по наклонной, превратившись в очередного неудачника, близкого к разорению. Последней надеждой наладить жизнь становится каратэ и возрождение школы «Кобра Кай». Это только начало трудностей, ведь самой сложной окажется встреча со страхами прошлого. Одним из них вновь будет Дэниело ЛаРуссо, который сумел достичь успеха и хочет помешать возродиться старому додзе.

Кобра Кай - трейлер пятого сезона
Кобра Кай
трейлер пятого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Ральф Маччио Daniel LaRusso
Мартин Коув John Kreese
Jacob Bertrand Eli "Hawk" Moskowitz
William Zabka Johnny Lawrence
Mary Mouser Samantha LaRusso
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 5-го сезона сериала «Кобра Кай»
TBA
Сезон 5 Серия 1
9 сентября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Кобра Кай - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 10 эпизодов
 
Кобра Кай - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2019, 10 эпизодов
 
Кобра Кай - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2021, 10 эпизодов
 
Кобра Кай - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2021, 10 эпизодов
 
Кобра Кай - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2022, 1 эпизод
 
Новости о сериале
Пятый сезон «Кобрый Кай» получил дату релиза и первый динамичный трейлер
Пятый сезон «Кобрый Кай» получил дату релиза и первый динамичный трейлер
Создатели «Кобры Кай» работают над сценарием шестого сезона и рассчитывают на дальнейшее продолжение сериала
Создатели «Кобры Кай» работают над сценарием шестого сезона и рассчитывают на дальнейшее продолжение сериала
Продюсер «Кобры Кай» прокомментировал появление в четвертом сезоне Терри Сильвера из «Парня-каратиста 3»
Продюсер «Кобры Кай» прокомментировал появление в четвертом сезоне Терри Сильвера из «Парня-каратиста 3»
Слушать саундтрек сериала Кобра Кай
Кадры из сериала
Интересные факты

Сериал является прямым продолжением классического семейного фильма «Парень-каратист», вышедшего на экраны в 1984 году. К своим ролям вернулись звезды оригинала Уильям Забка и Ральф Маччио, а также некоторые второстепенные актеры.

Существуют три полнометражных сиквела «Парня-каратиста» и ремейк 2010 года, в котором сыграли Джеки Чан и Джейден Смит.

Первый сезон был заказан YouTube в 2017 году и состоял из десяти 30-минутных эпизодов. Успех шоу оказался настолько ошеломительным, что видеосервис продлил его на второй сезон, а в 2020 права перешли к стриминговой платформе Netflix.

Авторы использовали для сцен с воспоминаниями ранее неопубликованные архивные кадры из оригинального «Парня-каратиста».

Автомобиль Даниэля во втором сезоне — тот же самый, что и в фильме 1984 года. Его вручили Ральфу Маччио после окончания съемок. Это касается и знаменитой ленты Даниэля, олицетворяющей его желание вернуться к занятиям карате.

Уильям Забка и Ральф Маччио дружат в реальной жизни уже более 35 лет.

Практически все молодые актеры, сыгравшие учеников школы «Кобра Кай», обладают черными поясами по карате.

В сериале использованы партитуры Билла Конти из первого фильма, а также некоторые песни из саундтрека.

Изначально сериал «Кобра Кай» должен был стать полным метром.

Чэд МакКуин, сыгравший в оригинале Датча, отказался от участия в «Кобре Кай».

Джейкоб Бертран и Пейтон Лист вместе играли в кинокартине «Замена».

Один из исполнительных продюсеров — Уилл Смит. Голливудский актер также продюсировал ремейк 2010 года, в котором снялся его сын Джейден.

В 2020 году по мотивам сериала вышла видеоигра Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues, доступная для Nintendo Switch, PlayStation 4 и Xbox One. Маччио и Забка озвучили своих персонажей.

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