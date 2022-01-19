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Джульетт Льюис
Джульетт Льюис
Juliette Lewis
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Джульетт Льюис
Juliette Lewis
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Дата рождения
21 июня 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Режиссер
Личные связи
Брэд Питт
были в отношениях
Биография Джульетт Льюис
Родилась 21 июня, 1973 года. Лос-Анджелес, штат Калифорния, США.
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Фильмография Джульетт Льюис
Сигнал бедствия
драма, фэнтези, мистика
2021, США
4.0
Дать дуба в округе Юба
комедия, криминал, драма
2021, США / Великобритания
7.0
Мьюзик
мюзикл, драма
2021, США
5.0
Миллион мелких осколков
драма, мелодрама
2019, США
6.0
Ма
ужасы, триллер
2019, США
5.0
Обратные дороги
криминал, драма, триллер
2018, США
6.0
Нерв
триллер
2016, США
7.0
Джем и голограммы
приключения, фэнтези, мюзикл
2015, США
6.0
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