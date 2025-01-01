Меню
Киноафиша Кинофестивали Прайм-таймовая премия «Эмми» События Primetime Emmy Awards 1964

Все фильмы-номинанты «Прайм-таймовая премия «Эмми»» в 1964 году

Место проведения Hollywood Palladium, Голливуд, Калифорния, США
Дата проведения 25 мая 1964
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Art Direction and Scenic Design
The Fantasticks The Fantasticks
Warren Clymer
Победитель
Все номинанты
The Danny Kaye Show The Danny Kaye Show
Edward Stephenson
The Judy Garland Show The Judy Garland Show
Gary Smith, Robert Kelly
The Outer Limits The Outer Limits
Jack Poplin
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Cinematography for Television
The Kremlin The Kremlin
J. Baxter Peters
Победитель
Все номинанты
Kraft Suspense Theatre Kraft Suspense Theatre
Bud Thackery
Greece: The Golden Age Greece: The Golden Age
Bradford Kress
East Side/West Side East Side/West Side
Jack Priestley
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Composing Original Music for Television
The Making of the President 1960 The Making of the President 1960
Elmer Bernstein
Победитель
Все номинанты
Greece: The Golden Age Greece: The Golden Age
George Kleinsinger
East Side/West Side East Side/West Side
Kenyon Hopkins
The Kremlin The Kremlin
Жорж Орик
Saga of Western Man Saga of Western Man
Ulpio Minucci, Rayburn Wright, Joe Moon
Saga of Western Man Saga of Western Man
Ulpio Minucci, Rayburn Wright, Joe Moon
Elizabeth Taylor in London Elizabeth Taylor in London
John Barry
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Electronic Photography
The Danny Kaye Show The Danny Kaye Show
Победитель
Все номинанты
The Lively Ones The Lively Ones
The DuPont Show of the Week The DuPont Show of the Week
The Bell Telephone Hour The Bell Telephone Hour
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Film Editing for Television
The Making of the President 1960 The Making of the President 1960
William T. Cartwright
Победитель
Все номинанты
Arrest and Trial Arrest and Trial
Danny B. Landres, Milton Shifman, Richard G. Wray
Saga of Western Man Saga of Western Man
Nils Rasmussen, Walter Essenfeld, James Algie, Robert Sandbo, Edward Lempa, Alexander Hamilton, John Roberts, Samuel Cohen, Hans Dudelheim, Walter Moran, Edward Shea
Arrest and Trial Arrest and Trial
Danny B. Landres, Milton Shifman, Richard G. Wray
The Kremlin The Kremlin
Aram Boyajian
Saga of Western Man Saga of Western Man
Nils Rasmussen, Walter Essenfeld, James Algie, Robert Sandbo, Edward Lempa, Alexander Hamilton, John Roberts, Samuel Cohen, Hans Dudelheim, Walter Moran, Edward Shea
Greece: The Golden Age Greece: The Golden Age
Constantine S. Gochis
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in the Field of Documentary Programs
The Making of the President 1960 The Making of the President 1960
Мэл Стюарт, Theodore H. White, David L. Wolper
Победитель
Все номинанты
Saga of Western Man Saga of Western Man
John H. Secondari, Helen Jean Rogers
The Kremlin The Kremlin
Norman Borisoff, Aram Boyajian, George Vicas
Saga of Western Man
John H. Secondari, Helen Jean Rogers
John H. Secondari, Helen Jean Rogers
The Twentieth Century The Twentieth Century
Isaac Kleinerman
The DuPont Show of the Week The DuPont Show of the Week
William Jersey For episode "Manhattan Battleground".
Greece: The Golden Age Greece: The Golden Age
Lou Hazam
The Kremlin The Kremlin
Norman Borisoff, Aram Boyajian, George Vicas
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Continued Performance by an Actor in a Series (Lead)
Дик Ван Дайк
Дик Ван Дайк
The Dick Van Dyke Show
Победитель
Все номинанты
Дин Джаггер
Mr. Novak
Джордж К. Скотт
Джордж К. Скотт
East Side/West Side
Ричард Бун
The Richard Boone Show
Дэвид Джэнссен
The Fugitive
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Continued Performance by an Actress in a Series (Lead)
Мэри Тайлер Мур
The Dick Van Dyke Show
Победитель
Все номинанты
Ширли Бут
Hazel
Ирен Райан
The Beverly Hillbillies
Patty Duke
The Patty Duke Show
Ингер Стивенс
The Farmer's Daughter
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directorial Achievement in Comedy
Джерри Пэрис
The Dick Van Dyke Show
Победитель
Все номинанты
Paul Nickell
The Farmer's Daughter
William D. Russell
The Farmer's Daughter
Дон Тейлор
The Farmer's Daughter
Paul Nickell
The Farmer's Daughter
William D. Russell
The Farmer's Daughter
Дон Тейлор
The Farmer's Daughter
Ричард Хорф
The Beverly Hillbillies
Сидней Лэнфилд
McHale's Navy
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directorial Achievement in Drama
Tom Gries
East Side/West Side For episode "Who Do You Kill?".
Победитель
Все номинанты
Стюарт Розенберг
The Defenders For episode "Blacklist".
Сидни Поллак
Сидни Поллак
Bob Hope Presents the Chrysler Theatre For episode "Something About Lee Wiley".
Paul Bogart
The Defenders For episode "Moment of Truth".
George Schaefer
The Patriots
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directorial Achievement in Variety or Music
Роберт Ширер
The Danny Kaye Show
Победитель
Все номинанты
Roger Englander
New York Philharmonic Young People's Concerts For episode: A Tribute to Teachers (#7.1).
Clark Jones
The Bell Telephone Hour For various programs.
Sid Smith
The Bell Telephone Hour For various programs.
Bob Henry
The Andy Williams Show
Marshall Jamison
That Was the Week That Was
Clark Jones
The Bell Telephone Hour For various programs.
Sid Smith
The Bell Telephone Hour For various programs.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Performance in a Supporting Role by an Actor
Albert Paulsen
Bob Hope Presents the Chrysler Theatre For episode "One Day in the Life of Ivan Denisovich".
Победитель
Все номинанты
Conlan Carter
Combat! For episode "The Hostages".
Соррел Бук
Dr. Kildare For episode "What's God to Julius?".
Carl Lee
The Doctors and the Nurses For episode "Express Shop from Lenox Avenue".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Performance in a Supporting Role by an Actress
Рут Уайт
Little Moon of Alban For playing "Shelagh Mangan".
Победитель
Все номинанты
Rose Marie
The Dick Van Dyke Show
Анжанетт Комер
Arrest and Trial For episode "Journey Into Darkness".
Мартин Бартлетт
Arrest and Trial For episode "Journey Into Darkness".
Claudia McNeil
The Doctors and the Nurses For episode "Express Shop from Lenox Avenue".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Performance in a Variety or Musical Program or Series
The Danny Kaye Show The Danny Kaye Show
Danny Kaye
Победитель
Все номинанты
The Andy Williams Show The Andy Williams Show
Andy Williams
The Judy Garland Show The Judy Garland Show
Джуди Гарленд
The Judy Garland Show The Judy Garland Show
Барбра Стрейзанд For episode on 6 October 1963.
That Was the Week That Was That Was the Week That Was
Burr Tillstrom For various episodes.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Program Achievement in the Field of Children's Programming
Discovery '70 Discovery
Победитель
Все номинанты
Exploring Exploring
NBC Children's Theatre NBC Children's Theatre
Mutual of Omaha's Wild Kingdom Mutual of Omaha's Wild Kingdom
Science All-Stars Science All-Stars
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Program Achievement in the Field of Comedy
The Dick Van Dyke Show The Dick Van Dyke Show
Карл Райнер
Победитель
Все номинанты
McHale's Navy McHale's Navy
That Was the Week That Was That Was the Week That Was
The Farmer's Daughter The Farmer's Daughter
The Bill Dana Show The Bill Dana Show
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Program Achievement in the Field of Drama
The Defenders The Defenders
Победитель
Все номинанты
Bob Hope Presents the Chrysler Theatre Bob Hope Presents the Chrysler Theatre
The Richard Boone Show The Richard Boone Show
East Side/West Side East Side/West Side
Mr. Novak Mr. Novak
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Program Achievement in the Field of Music
The Bell Telephone Hour The Bell Telephone Hour
Победитель
Все номинанты
The Lively Ones The Lively Ones
New York Philharmonic Young People's Concerts New York Philharmonic Young People's Concerts
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Program Achievement in the Field of News Commentary or Public Affairs
NBC White Paper NBC White Paper
For part I: The Bay of Pigs and part II: The Missile Crisis.
Победитель
Все номинанты
The American Revolution of '63 The American Revolution of '63
Chronicle Chronicle
CBS Reports CBS Reports
Town Meeting of the World Town Meeting of the World
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Program Achievement in the Field of News Reports
The Huntley-Brinkley Report The Huntley-Brinkley Report
Победитель
Все номинанты
World News Tonight ABC Evening News
Official ATAS records lists title as "Ron Cochran with The News".
The CBS Evening News CBS Evening News with Walter Cronkite
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Program Achievement in the Field of Variety
The Danny Kaye Show The Danny Kaye Show
Победитель
Все номинанты
The Judy Garland Show The Judy Garland Show
The Tonight Show Starring Johnny Carson The Tonight Show Starring Johnny Carson
The Andy Williams Show The Andy Williams Show
The Garry Moore Show The Garry Moore Show
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Single Performance by an Actor in a Leading Role
Джек Клагмен
Джек Клагмен
The Defenders For playing "Joe Larch". For episode "Blacklist".
Победитель
Все номинанты
Родди МакДауэлл
Arrest and Trial For playing "Paul LeDoux". For espisode "Journey into Darkness".
Род Стайгер
Bob Hope Presents the Chrysler Theatre For playing "Mike Kirsch". For episode "A Slow Fade to Black".
Джеймс Эрл Джонс
Джеймс Эрл Джонс
East Side/West Side For playing "Joe". For episode "Who Do You Kill?".
Хэролд Стоун
The Doctors and the Nurses For playing "Elihu Kaminsky". For episode "Nurse is a Feminine Noun".
Джейсон Робардс
Джейсон Робардс
Abe Lincoln in Illinois For playing "'Abraham Lincoln".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Single Performance by an Actress in a Leading Role
Шелли Уинтерс
Bob Hope Presents the Chrysler Theatre For playing "Jenny Dworak". For episode "Two Is The Number".
Победитель
Все номинанты
Диана Сэндс
East Side/West Side For playing "Ruth". For episode "Who Do You Kill?".
Руби Ди
The Doctors and the Nurses For playing "Jenny Bishop". For episode "Express Stop from Lennox Avenue".
Жанетт Нолан
The Richard Boone Show For playing "Jessie McCoony". For episode "Vote No on 11!".
Бетел Лесли
The Richard Boone Show For playing "Ellen Dudley". For episode "Statement of Fact".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Writing Achievement in Comedy or Variety
The Dick Van Dyke Show The Dick Van Dyke Show
Карл Райнер, Sam Denoff, Bill Persky
Победитель
Все номинанты
The Farmer's Daughter The Farmer's Daughter
Jerry Davis, Steve Gethers, Lee Loeb, John McGreevey
The Farmer's Daughter The Farmer's Daughter
Jerry Davis, Steve Gethers, Lee Loeb, John McGreevey
That Was the Week That Was That Was the Week That Was
Gerald Gardner, Thomas Meehan, David Panich, Saul Turteltaub, Tony Webster, Robert Emmett
That Was the Week That Was That Was the Week That Was
Gerald Gardner, Thomas Meehan, David Panich, Saul Turteltaub, Tony Webster, Robert Emmett
The Danny Kaye Show The Danny Kaye Show
Пол Мазурски, Herbert Baker, Gary Belkin, Ernest Chambers, Larry Gelbart, Saul Ilson, Sheldon Keller, Mel Tolkin, Larry Tucker
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Writing Achievement in Drama - Adaptation
Bob Hope Presents the Chrysler Theatre Bob Hope Presents the Chrysler Theatre
Род Серлинг For episode "It's Mental Work".
Победитель
Все номинанты
The Alfred Hitchcock Hour The Alfred Hitchcock Hour
Джеймс Бриджес For The Jar (1964)
The Patriots The Patriots
Robert Hartung
The Richard Boone Show The Richard Boone Show
Walter Newman For episode "The Hooligan".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Writing Achievement in Drama - Original
The Defenders The Defenders
Ernest Kinoy For episode "Blacklist".
Победитель
Все номинанты
East Side/West Side East Side/West Side
Arnold Perl For episode: "Who Do You Kill?".
Breaking Point Breaking Point
Allan Sloane For episode "And James Was A Very Small Snail".
Dr. Kildare Dr. Kildare
Adrian Spies For episode "What's God to Julius?".
Bob Hope Presents the Chrysler Theatre Bob Hope Presents the Chrysler Theatre
David Rayfiel For episode "Something About Lee Wiley".
Прайм-таймовая «Эмми» / The Program of the Year
The Making of the President 1960 The Making of the President 1960
Победитель
Все номинанты
The American Revolution of '63 The American Revolution of '63
Town Meeting of the World Town Meeting of the World
The Defenders The Defenders
For episode "Blacklist".
The Kremlin The Kremlin
Год проведения
Номинации

