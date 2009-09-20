Jack Burditt, Тина Фей, Marci Klein, Jerry Kupfer, Lorne Michaels, David Miner, John Riggi, Дон Скардино, Ron Weiner, Джефф Ричмонд, Robert Carlock, Мэтт Хаббард
Победитель
Студия 3030 Rock
Jack Burditt, Тина Фей, Marci Klein, Jerry Kupfer, Lorne Michaels, David Miner, John Riggi, Дон Скардино, Ron Weiner, Джефф Ричмонд, Robert Carlock, Мэтт Хаббард
Победитель
Все номинанты
КрасавцыEntourage
Марк Уолберг, Denis Biggs, Wayne Carmona, Дуг Эллин, Стивен Левинсон, Марк Майлод, Lori Jo Nemhauser, Rob Weiss, Ally Musika
9.1
Как я встретил вашу мамуHow I Met Your Mother
Carter Bays, Памела Фрайман, Крис Харрис, Stephen Lloyd, Greg Malins, Suzy Mamann-Greenberg, Тереза Маллиган, Джэми Ронхаймер, Чак Тэтхэм, Craig Thomas, Кортни Кенг
7.3
Полет КонкордовFlight of the Conchords
Трой Миллер, Джеймс Бобин, Stu Smiley, Tracey Baird, Брэт МакКензи, Джемейн Клемент, Анна Докоза
КрасавцыEntourage
Марк Уолберг, Denis Biggs, Wayne Carmona, Дуг Эллин, Стивен Левинсон, Марк Майлод, Lori Jo Nemhauser, Rob Weiss, Ally Musika
8.8
ОфисThe Office
Пол Фиг, Стив Карелл, Jennifer Celotta, Randy Cordray, Грег Дэниелс, Рики Джервэйс, Howard Klein, Либерштейн, Пол, Стивен Мерчант, Aaron Shure, Ben Silverman, Ли Айзенберг, Б.Дж. Новак, Минди Кейлинг, Джастин Спитцер, Jake Aust, Teri Weinberg, Джин Ступницки
8.6
ГриффиныFamily Guy
Ричард Аппель, David A. Goodman, Mark Hentemann, Сет МакФарлейн, Brian Scully, Chris Sheridan, Danny Smith, Kara Vallow, Киркер Батлер, Steve Callaghan, Алек Салкин, Уэллесли Уайлд, Майк Генри, Shannon Smith
7.3
Полет КонкордовFlight of the Conchords
Трой Миллер, Джеймс Бобин, Stu Smiley, Tracey Baird, Брэт МакКензи, Джемейн Клемент, Анна Докоза
8.6
ДурманWeeds
Роберто Бенабиб, Mark A. Burley, Jenji Kohan, Крейг Зиск, Matthew Salsberg, Ролин Джонс
8.8
ОфисThe Office
Пол Фиг, Стив Карелл, Jennifer Celotta, Randy Cordray, Грег Дэниелс, Рики Джервэйс, Howard Klein, Либерштейн, Пол, Стивен Мерчант, Aaron Shure, Ben Silverman, Ли Айзенберг, Б.Дж. Новак, Минди Кейлинг, Джастин Спитцер, Jake Aust, Teri Weinberg, Джин Ступницки
9.1
Как я встретил вашу мамуHow I Met Your Mother
Carter Bays, Памела Фрайман, Крис Харрис, Stephen Lloyd, Greg Malins, Suzy Mamann-Greenberg, Тереза Маллиган, Джэми Ронхаймер, Чак Тэтхэм, Craig Thomas, Кортни Кенг
8.6
ДурманWeeds
Роберто Бенабиб, Mark A. Burley, Jenji Kohan, Крейг Зиск, Matthew Salsberg, Ролин Джонс
8.6
ГриффиныFamily Guy
Ричард Аппель, David A. Goodman, Mark Hentemann, Сет МакФарлейн, Brian Scully, Chris Sheridan, Danny Smith, Kara Vallow, Киркер Батлер, Steve Callaghan, Алек Салкин, Уэллесли Уайлд, Майк Генри, Shannon Smith
Lisa Albert, Scott Hornbacher, André Jacquemetton, Maria Jacquemetton, Мэттью Уэйнер
Победитель
Все номинанты
8.9
ДекстерDexter
Скотт Бак, Sara Colleton, Чарльз Х. Игли, John Goldwyn, Robert Lloyd Lewis, Клайд Филлипс, Мелисса Розенберг, Tim Schlattmann
8.5
Во все тяжкиеBreaking Bad
Винс Гиллиган, Mark Johnson, Stewart Lyons, Karen Moore, Melissa Bernstein
8.9
ДекстерDexter
Скотт Бак, Sara Colleton, Чарльз Х. Игли, John Goldwyn, Robert Lloyd Lewis, Клайд Филлипс, Мелисса Розенберг, Tim Schlattmann
Большая любовьBig Love
Том Хэнкс, David Knoller, Bernadette Caulfield, Gary Goetzman, Mark V. Olsen, Will Scheffer, Steve Turner
Доктор ХаусHouse M.D.
Брайан Сингер, Paul Attanasio, Питер Блейк, Leonard Dick, Doris Egan, Лиз Фридман, Дэвид Хоселтон, Katie Jacobs, Marcy G. Kaplan, Лоуренс Каплоу, Хью Лори, Gerrit van der Meer, Томас Л. Моран, Сарафян, Деран, David Shore, Рассел Френд, Гаррет Лернер, Eli Attie, Дэвид Фостер
7.0
Остаться в живыхLost
Джей Джей Абрамс, Джек Бендер, Patricia Churchill, Карлтон Кьюз, Ra'uf Glasgow, Jean Higgins, Adam Horowitz, Edward Kitsis, Damon Lindelof, Elizabeth Sarnoff, Стивен Уильямс, Пол Збышевски, Bryan Burk, Брайан К. Вон
Доктор ХаусHouse M.D.
Брайан Сингер, Paul Attanasio, Питер Блейк, Leonard Dick, Doris Egan, Лиз Фридман, Дэвид Хоселтон, Katie Jacobs, Marcy G. Kaplan, Лоуренс Каплоу, Хью Лори, Gerrit van der Meer, Томас Л. Моран, Сарафян, Деран, David Shore, Рассел Френд, Гаррет Лернер, Eli Attie, Дэвид Фостер
8.1
СхваткаDamages
Mark A. Baker, Гленн Кесслер, Тодд А. Кесслер, Дэниэл Зелман, Аарон Зелман
7.0
Остаться в живыхLost
Джей Джей Абрамс, Джек Бендер, Patricia Churchill, Карлтон Кьюз, Ra'uf Glasgow, Jean Higgins, Adam Horowitz, Edward Kitsis, Damon Lindelof, Elizabeth Sarnoff, Стивен Уильямс, Пол Збышевски, Bryan Burk, Брайан К. Вон
8.5
Во все тяжкиеBreaking Bad
Винс Гиллиган, Mark Johnson, Stewart Lyons, Karen Moore, Melissa Bernstein
8.1
СхваткаDamages
Mark A. Baker, Гленн Кесслер, Тодд А. Кесслер, Дэниэл Зелман, Аарон Зелман
Мэтт Стоун, Трей Паркер, Frank C. Agnone II, Эдриан Бирд, Vernon Chatman, Anne Garefino, Билл Хейдер, Bruce Howell, Стоф, Эрик, Ryan Quincy, Erica Rivinoja For episode "Margaritaville".
Победитель
7.9
Южный ПаркSouth Park
Мэтт Стоун, Трей Паркер, Frank C. Agnone II, Эдриан Бирд, Vernon Chatman, Anne Garefino, Билл Хейдер, Bruce Howell, Стоф, Эрик, Ryan Quincy, Erica Rivinoja For episode "Margaritaville".
Победитель
Все номинанты
9.3
СимпсоныThe Simpsons
Джеймс Л Брукс, Matt Groening, Mike B. Anderson, J. Stewart Burns, Kevin Curran, John Frink, Ron Hauge, Al Jean, Brian Kelley, Tom Klein, Ian Maxtone-Graham, Michael Price, Matt Selman, Marc Wilmore, Billy Kimball, Laurie Biernacki, Jeff Westbrook, Matthew Faughnan, Chris Clements, Scott Brutz For episode "Gone Maggie Gone".
6.8
Американский папашаAmerican Dad!
Brian Boyle, Jonathan Fener, Ron Hughart, Нахнатчка Кхан, Anthony Lioi, Сет МакФарлейн, Diana Ritchey, Kenny Schwartz, Kara Vallow, Dan Vebber, Rick Wiener, David Zuckerman, Майк Баркер, Jim Bernstein, Michael Shipley, Мэтт Вайцман, Caleb Meurer, Mike L. Mayfield For episode "Sixteen-Hundred Candles".
Robot Chicken: Star Wars Episode IIRobot Chicken: Star Wars Episode II
Сет Грин, Брекин Мейер, Александр Балкли, Corey Campodonico, Keith Crofford, Хью Дэвидсон, Ollie Green, Mike Lazzo, Дэн Милано, Ethan Marak, Кевин Шиник, Дуглас Голдштейн, Том Рут, Мэттью Сенрейч, Mike Fasolo, Зеб Уэллс
9.3
СимпсоныThe Simpsons
Джеймс Л Брукс, Matt Groening, Mike B. Anderson, J. Stewart Burns, Kevin Curran, John Frink, Ron Hauge, Al Jean, Brian Kelley, Tom Klein, Ian Maxtone-Graham, Michael Price, Matt Selman, Marc Wilmore, Billy Kimball, Laurie Biernacki, Jeff Westbrook, Matthew Faughnan, Chris Clements, Scott Brutz For episode "Gone Maggie Gone".
Robot Chicken: Star Wars Episode IIRobot Chicken: Star Wars Episode II
Сет Грин, Брекин Мейер, Александр Балкли, Corey Campodonico, Keith Crofford, Хью Дэвидсон, Ollie Green, Mike Lazzo, Дэн Милано, Ethan Marak, Кевин Шиник, Дуглас Голдштейн, Том Рут, Мэттью Сенрейч, Mike Fasolo, Зеб Уэллс
6.8
Американский папашаAmerican Dad!
Brian Boyle, Jonathan Fener, Ron Hughart, Нахнатчка Кхан, Anthony Lioi, Сет МакФарлейн, Diana Ritchey, Kenny Schwartz, Kara Vallow, Dan Vebber, Rick Wiener, David Zuckerman, Майк Баркер, Jim Bernstein, Michael Shipley, Мэтт Вайцман, Caleb Meurer, Mike L. Mayfield For episode "Sixteen-Hundred Candles".
Foster's Home for Imaginary Friends: Destination ImaginationFoster's Home for Imaginary Friends: Destination Imagination
Роберт Альварес, Ed Baker, Lauren Faust, Крэйг Маккракен, Брайан А Миллер, Роб Ренцетти, Alex Kirwan, Jennifer Pelphrey, Eric Pringle, Timothy McKeon, Darrick Bachman, Michelle Papandrew, Райан Слэйтер, Vaughn Tada
Победитель
Foster's Home for Imaginary Friends: Destination ImaginationFoster's Home for Imaginary Friends: Destination Imagination
Роберт Альварес, Ed Baker, Lauren Faust, Крэйг Маккракен, Брайан А Миллер, Роб Ренцетти, Alex Kirwan, Jennifer Pelphrey, Eric Pringle, Timothy McKeon, Darrick Bachman, Michelle Papandrew, Райан Слэйтер, Vaughn Tada
Проект «Альцгеймер»: Записи потерянной памятиThe Alzheimer's Project
John Watkin, Maria Shriver, Eamon Harrington, John Hoffman, Sheila Nevins, Veronica Brady For episode: "Grandpa, Do You Know Who I Am?". Tied with Nick News with Linda Ellerbee (1991), episode: "Coming Home: When Parents Return from War".
Победитель
Nick NewsNick News with Linda Ellerbee
Wally Berger, Linda Ellerbee, Mark Lyons, Rolfe Tessem, Martin D. Toub For episode: "Coming Home: When Parents Return from War". Tied with The Alzheimer's Project (2009), episode: "Grandpa, Do You Know Who I Am?".
Победитель
7.8
Проект «Альцгеймер»: Записи потерянной памятиThe Alzheimer's Project
John Watkin, Maria Shriver, Eamon Harrington, John Hoffman, Sheila Nevins, Veronica Brady For episode: "Grandpa, Do You Know Who I Am?". Tied with Nick News with Linda Ellerbee (1991), episode: "Coming Home: When Parents Return from War".
Победитель
Nick NewsNick News with Linda Ellerbee
Wally Berger, Linda Ellerbee, Mark Lyons, Rolfe Tessem, Martin D. Toub For episode: "Coming Home: When Parents Return from War". Tied with The Alzheimer's Project (2009), episode: "Grandpa, Do You Know Who I Am?".