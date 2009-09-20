Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Прайм-таймовая премия «Эмми» События Primetime Emmy Awards 2009

Все фильмы-номинанты «Прайм-таймовая премия «Эмми»» в 2009 году

Место проведения Peacock Theater, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 20 сентября 2009
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший комедийный сериал
Студия 30
Студия 30 30 Rock
Jack Burditt, Тина Фей, Marci Klein, Jerry Kupfer, Lorne Michaels, David Miner, John Riggi, Дон Скардино, Ron Weiner, Джефф Ричмонд, Robert Carlock, Мэтт Хаббард
Победитель
Студия 30
Студия 30 30 Rock
Jack Burditt, Тина Фей, Marci Klein, Jerry Kupfer, Lorne Michaels, David Miner, John Riggi, Дон Скардино, Ron Weiner, Джефф Ричмонд, Robert Carlock, Мэтт Хаббард
Победитель
Все номинанты
Красавцы
Красавцы Entourage
Марк Уолберг, Denis Biggs, Wayne Carmona, Дуг Эллин, Стивен Левинсон, Марк Майлод, Lori Jo Nemhauser, Rob Weiss, Ally Musika
Как я встретил вашу маму 9.1
Как я встретил вашу маму How I Met Your Mother
Carter Bays, Памела Фрайман, Крис Харрис, Stephen Lloyd, Greg Malins, Suzy Mamann-Greenberg, Тереза Маллиган, Джэми Ронхаймер, Чак Тэтхэм, Craig Thomas, Кортни Кенг
Полет Конкордов 7.3
Полет Конкордов Flight of the Conchords
Трой Миллер, Джеймс Бобин, Stu Smiley, Tracey Baird, Брэт МакКензи, Джемейн Клемент, Анна Докоза
Красавцы
Красавцы Entourage
Марк Уолберг, Denis Biggs, Wayne Carmona, Дуг Эллин, Стивен Левинсон, Марк Майлод, Lori Jo Nemhauser, Rob Weiss, Ally Musika
Офис 8.8
Офис The Office
Пол Фиг, Стив Карелл, Jennifer Celotta, Randy Cordray, Грег Дэниелс, Рики Джервэйс, Howard Klein, Либерштейн, Пол, Стивен Мерчант, Aaron Shure, Ben Silverman, Ли Айзенберг, Б.Дж. Новак, Минди Кейлинг, Джастин Спитцер, Jake Aust, Teri Weinberg, Джин Ступницки
Гриффины 8.6
Гриффины Family Guy
Ричард Аппель, David A. Goodman, Mark Hentemann, Сет МакФарлейн, Brian Scully, Chris Sheridan, Danny Smith, Kara Vallow, Киркер Батлер, Steve Callaghan, Алек Салкин, Уэллесли Уайлд, Майк Генри, Shannon Smith
Полет Конкордов 7.3
Полет Конкордов Flight of the Conchords
Трой Миллер, Джеймс Бобин, Stu Smiley, Tracey Baird, Брэт МакКензи, Джемейн Клемент, Анна Докоза
Дурман 8.6
Дурман Weeds
Роберто Бенабиб, Mark A. Burley, Jenji Kohan, Крейг Зиск, Matthew Salsberg, Ролин Джонс
Офис 8.8
Офис The Office
Пол Фиг, Стив Карелл, Jennifer Celotta, Randy Cordray, Грег Дэниелс, Рики Джервэйс, Howard Klein, Либерштейн, Пол, Стивен Мерчант, Aaron Shure, Ben Silverman, Ли Айзенберг, Б.Дж. Новак, Минди Кейлинг, Джастин Спитцер, Jake Aust, Teri Weinberg, Джин Ступницки
Как я встретил вашу маму 9.1
Как я встретил вашу маму How I Met Your Mother
Carter Bays, Памела Фрайман, Крис Харрис, Stephen Lloyd, Greg Malins, Suzy Mamann-Greenberg, Тереза Маллиган, Джэми Ронхаймер, Чак Тэтхэм, Craig Thomas, Кортни Кенг
Дурман 8.6
Дурман Weeds
Роберто Бенабиб, Mark A. Burley, Jenji Kohan, Крейг Зиск, Matthew Salsberg, Ролин Джонс
Гриффины 8.6
Гриффины Family Guy
Ричард Аппель, David A. Goodman, Mark Hentemann, Сет МакФарлейн, Brian Scully, Chris Sheridan, Danny Smith, Kara Vallow, Киркер Батлер, Steve Callaghan, Алек Салкин, Уэллесли Уайлд, Майк Генри, Shannon Smith
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший драматический сериал
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Lisa Albert, Scott Hornbacher, André Jacquemetton, Maria Jacquemetton, Мэттью Уэйнер
Победитель
Все номинанты
Декстер 8.9
Декстер Dexter
Скотт Бак, Sara Colleton, Чарльз Х. Игли, John Goldwyn, Robert Lloyd Lewis, Клайд Филлипс, Мелисса Розенберг, Tim Schlattmann
Во все тяжкие 8.5
Во все тяжкие Breaking Bad
Винс Гиллиган, Mark Johnson, Stewart Lyons, Karen Moore, Melissa Bernstein
Декстер 8.9
Декстер Dexter
Скотт Бак, Sara Colleton, Чарльз Х. Игли, John Goldwyn, Robert Lloyd Lewis, Клайд Филлипс, Мелисса Розенберг, Tim Schlattmann
Большая любовь
Большая любовь Big Love
Том Хэнкс, David Knoller, Bernadette Caulfield, Gary Goetzman, Mark V. Olsen, Will Scheffer, Steve Turner
Доктор Хаус
Доктор Хаус House M.D.
Брайан Сингер, Paul Attanasio, Питер Блейк, Leonard Dick, Doris Egan, Лиз Фридман, Дэвид Хоселтон, Katie Jacobs, Marcy G. Kaplan, Лоуренс Каплоу, Хью Лори, Gerrit van der Meer, Томас Л. Моран, Сарафян, Деран, David Shore, Рассел Френд, Гаррет Лернер, Eli Attie, Дэвид Фостер
Остаться в живых 7.0
Остаться в живых Lost
Джей Джей Абрамс, Джек Бендер, Patricia Churchill, Карлтон Кьюз, Ra'uf Glasgow, Jean Higgins, Adam Horowitz, Edward Kitsis, Damon Lindelof, Elizabeth Sarnoff, Стивен Уильямс, Пол Збышевски, Bryan Burk, Брайан К. Вон
Доктор Хаус
Доктор Хаус House M.D.
Брайан Сингер, Paul Attanasio, Питер Блейк, Leonard Dick, Doris Egan, Лиз Фридман, Дэвид Хоселтон, Katie Jacobs, Marcy G. Kaplan, Лоуренс Каплоу, Хью Лори, Gerrit van der Meer, Томас Л. Моран, Сарафян, Деран, David Shore, Рассел Френд, Гаррет Лернер, Eli Attie, Дэвид Фостер
Схватка 8.1
Схватка Damages
Mark A. Baker, Гленн Кесслер, Тодд А. Кесслер, Дэниэл Зелман, Аарон Зелман
Остаться в живых 7.0
Остаться в живых Lost
Джей Джей Абрамс, Джек Бендер, Patricia Churchill, Карлтон Кьюз, Ra'uf Glasgow, Jean Higgins, Adam Horowitz, Edward Kitsis, Damon Lindelof, Elizabeth Sarnoff, Стивен Уильямс, Пол Збышевски, Bryan Burk, Брайан К. Вон
Во все тяжкие 8.5
Во все тяжкие Breaking Bad
Винс Гиллиган, Mark Johnson, Stewart Lyons, Karen Moore, Melissa Bernstein
Схватка 8.1
Схватка Damages
Mark A. Baker, Гленн Кесслер, Тодд А. Кесслер, Дэниэл Зелман, Аарон Зелман
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр в комедийном сериале
Алек Болдуин
Алек Болдуин
Студия 30 For playing: "Jack Donaghy".
Победитель
Все номинанты
Джемейн Клемент
Джемейн Клемент
Полет Конкордов For playing: "Jemaine".
Джим Парсонс
Джим Парсонс
Теория большого взрыва For playing: "Sheldon Cooper".
Стив Карелл
Стив Карелл
Офис For playing: "Michael Scott".
Тони Шэлуб
Тони Шэлуб
Дефективный детектив For playing: "Adrian Monk".
Чарли Шин
Чарли Шин
Два с половиной человека For playing: "Charlie Harper".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр в драматическом сериале
Брайан Крэнстон
Брайан Крэнстон
Во все тяжкие For playing: "Walter White".
Победитель
Все номинанты
Саймон Бэйкер
Саймон Бэйкер
Менталист For playing: "Patrick Jane".
Джон Хэмм
Джон Хэмм
Безумцы For playing: "Don Draper".
Гэбриел Бирн
Гэбриел Бирн
Пациенты For playing: "Paul Weston".
Майкл С. Холл
Майкл С. Холл
Декстер For playing: "Dexter Morgan".
Хью Лори
Хью Лори
Доктор Хаус For playing: "Gregory House".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса в комедийном сериале
Тони Коллетт
Тони Коллетт
Соединенные Штаты Тары For playing: "Tara Gregson".
Победитель
Все номинанты
Мэри-Луиза Паркер
Мэри-Луиза Паркер
Дурман For playing: "Nancy Botwin".
Тина Фей
Тина Фей
Студия 30 For playing: "Liz Lemon".
Джулия Луис-Дрейфус
Джулия Луис-Дрейфус
The New Adventures of Old Christine For playing: "Christine Campbell".
Сара Силверман
Сара Силверман
The Sarah Silverman Program. For playing: "Sarah Silverman".
Кристина Эпплгейт
Кристина Эпплгейт
Кто такая Саманта? For playing: "Samantha Newly".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса в драматическом сериале
Гленн Клоуз
Гленн Клоуз
Схватка For playing: "Patty Hewes".
Победитель
Все номинанты
Салли Филд
Салли Филд
Братья и сестры For playing: "Nora Walker".
Элизабет Мосс
Элизабет Мосс
Безумцы For playing: "Peggy Olson".
Холли Хантер
Холли Хантер
Saving Grace For playing: "Grace Hanadarko".
Кира Седжвик
Кира Седжвик
Ищейка For playing: "Brenda Leigh Johnson".
Маришка Харгитей
Маришка Харгитей
Закон и порядок. Специальный корпус For playing: "Olivia Benson".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Джон Крайер
Два с половиной человека For playing: "Alan Harper".
Победитель
Все номинанты
Рэйн Уилсон
Рэйн Уилсон
Офис For playing: "Dwight Schrute".
Кевин Диллон
Кевин Диллон
Красавцы For playing: "Johnny Chase".
Трэйси Морган
Трэйси Морган
Студия 30 For playing: "Tracy Jordan".
Джек МакБрайер
Джек МакБрайер
Студия 30 For playing: "Kenneth Parcell".
Нил Патрик Харрис
Нил Патрик Харрис
Как я встретил вашу маму For playing: "Barney Stinson".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Майкл Эмерсон
Майкл Эмерсон
Остаться в живых For playing: "Ben Linus".
Победитель
Все номинанты
Уильям Шетнер
Уильям Шетнер
Юристы Бостона For playing: "Denny Crane".
Джон Слэттери
Джон Слэттери
Безумцы For playing: "Roger Sterling, Jr.".
Аарон Пол
Аарон Пол
Во все тяжкие For playing: "Jesse Pinkman".
Кристиан Клеменсон
Юристы Бостона For playing: "Jerry Espenson".
Уильям Хёрт
Уильям Хёрт
Схватка For playing: "Daniel Purcell".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Кристин Ченоуэт
Кристин Ченоуэт
Мертвые до востребования For playing: "Olive Snook".
Победитель
Все номинанты
Джейн Краковски
Джейн Краковски
Студия 30 For playing: "Jenna Maroney ".
Ванесса Уильямс
Ванесса Уильямс
Дурнушка Бетти For playing: "Wilhelmina Slater".
Кристен Уиг
Кристен Уиг
Saturday Night Live For playing: "Various Characters".
Эми Полер
Эми Полер
Saturday Night Live For playing: "Various Characters".
Элизабет Перкинс
Элизабет Перкинс
Дурман For playing: "Celia Hodes".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Черри Джонс
Черри Джонс
24 часа For playing: "Allison Taylor".
Победитель
Все номинанты
Chandra Wilson
Анатомия страсти For playing: "Miranda Bailey".
Сандра О
Сандра О
Анатомия страсти For playing: "Cristina Yang".
Роуз Бирн
Роуз Бирн
Схватка For playing: "Ellen Parsons".
Дайэнн Уист
Дайэнн Уист
Пациенты For playing: "Gina Toll".
Хоуп Дэвис
Хоуп Дэвис
Пациенты For playing: "Mia Nesky".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Майкл Джей Фокс
Майкл Джей Фокс
Спаси меня For playing "Dwight". For episode "Sheila".
Победитель
Все номинанты
Эдвард Эснер
Эдвард Эснер
CSI: Место преступления Нью-Йорк For playing "Abraham Klein". For episode "Yahrzeit".
Джимми Смитс
Джимми Смитс
Декстер For playing "Miguel Prado". For episode "Go Your Own Way".
Эрнест Боргнайн
Скорая помощь For playing "Paul Manning". For episode "And In The End".
Тед Дэнсон
Тед Дэнсон
Схватка For playing "Arthur Frobisher". For episode "They Had to Tweeze That Out of My Kidney".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Эллен Берстин
Эллен Берстин
Закон и порядок. Специальный корпус For playing "Bernadette Stabler". For episode "Swing".
Победитель
Все номинанты
Шэрон Лоуренс
Шэрон Лоуренс
Анатомия страсти For playing "Robbie Stevens". For episode "No Good At Saying Sorry (One More Chance)".
Си Си Эйч Паундер
Си Си Эйч Паундер
Женское детективное агентство №1 For playing "Mrs. Curtin". For episode "The Boy With The African Heart".
Кэрол Барнетт
Закон и порядок. Специальный корпус For playing "Bridget 'Birdie' Sulloway". For episode "Ballerina".
Бренда Блетин
Закон и порядок. Специальный корпус For playing "Linnie Malcolm/Caroline Cantwell". For episode "Persona".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Джастин Тимберлейк
Джастин Тимберлейк
Saturday Night Live For playing "Various Characters". For episode with host Justin Timberlake.
Победитель
Все номинанты
Стив Мартин
Стив Мартин
Студия 30 For playing "Gavin Volure". For episode "Gavin Volure".
Алан Алда
Алан Алда
Студия 30 For playing "Milton Greene". For episode "Mamma Mia".
Бо Бриджес
Бо Бриджес
Отчаянные домохозяйки For playing "Eli Scruggs". For episode "The Best Thing That Ever Could Have Happened".
Джон Хэмм
Джон Хэмм
Студия 30 For playing "Dr. Drew Baird". For episode "The Bubble".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Тина Фей
Тина Фей
Saturday Night Live For playing "Governor Sarah Palin (Spoof)". For episode "Presidential Bash 2008".
Победитель
Все номинанты
Джина Роулендс
Джина Роулендс
Дефективный детектив For playing "Marge". For episode "Mr. Monk And The Lady Next Door".
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
Студия 30 For playing "Claire". For episode "The One With The Cast Of 'Night Court'".
Бетти Уайт
Бетти Уайт
Меня зовут Эрл For playing "Crazy Witch Lady". For episode "Witch Lady".
Илэйн Стритч
Студия 30 For playing "Colleen Donaghy". For episode "Christmas Special".
Кристин Барански
Кристин Барански
Теория большого взрыва For playing "Beverly Hofstadter". For episode "The Maternal Capacitance".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшее озвучивание
Симпсоны 9.3
Симпсоны The Simpsons
Дэн Кастелланета For playing "Homer Simpson". For episode "Father Knows Worst".
Победитель
Все номинанты
Симпсоны 9.3
Симпсоны The Simpsons
Хэрри Ширер For playing "Kent Brockman/Lenny/Mr. Burns/Smithers". For episode "The Burns And The Bees".
Гриффины 8.6
Гриффины Family Guy
Сет МакФарлейн For playing "Peter Griffin". For episode "I Dream of Jesus".
Robot Chicken: Star Wars Episode II Robot Chicken: Star Wars Episode II
Сет Грин For playing "Anakin Skywalker/Bob Goldstein/Imperial Officer/Ponda Baba/Robot Chicken Nerd".
American Masters American Masters
Рон Рифкин For the narration. For episode "Jerome Robbins: Something To Dance About".
Симпсоны 9.3
Симпсоны The Simpsons
Хэнк Азария For playing "Moe Syzlak". For episode "Eeny Teeny Maya, Moe".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая оригинальная музыка и слова
The 81st Annual Academy Awards The 81st Annual Academy Awards
John Kimbrough, William Ross, Роб Шраб, Дэн Хармон, Бен Шварц For the "Hugh Jackman Opening Number".
Победитель
The 81st Annual Academy Awards The 81st Annual Academy Awards
John Kimbrough, William Ross, Роб Шраб, Дэн Хармон, Бен Шварц For the "Hugh Jackman Opening Number".
Победитель
Все номинанты
ESPY Awards ESPY Awards
Джастин Тимберлейк, Steve Higgins, Dave Drabik, Rachel Hamilton, Alex Baze, Jonathan Drubner, Katreese Barnes For the song "I Love Sports".
Полет Конкордов 7.3
Полет Конкордов Flight of the Conchords
Джеймс Бобин, Брэт МакКензи, Джемейн Клемент For the song "Carol Brown". For episode "Unnatural Love".
ESPY Awards ESPY Awards
Джастин Тимберлейк, Steve Higgins, Dave Drabik, Rachel Hamilton, Alex Baze, Jonathan Drubner, Katreese Barnes For the song "I Love Sports".
A Muppets Christmas: Letters to Santa A Muppets Christmas: Letters to Santa
Пол Уильямс For the song "I Wish I Could Be Santa Claus".
A Colbert Christmas: The Greatest Gift of All! A Colbert Christmas: The Greatest Gift of All!
David Javerbaum, Adam Schlesinger For the song "Much Worse Things".
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Джастин Тимберлейк, Джорма Такконе, Энди Сэмберг, Акива Шаффер, Asa Taccone, Drew Campbell For the song "Motherlover". For episode with host Justin Timberlake.
Полет Конкордов 7.3
Полет Конкордов Flight of the Conchords
Джеймс Бобин, Брэт МакКензи, Джемейн Клемент For the song "Carol Brown". For episode "Unnatural Love".
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Джастин Тимберлейк, Джорма Такконе, Энди Сэмберг, Акива Шаффер, Asa Taccone, Drew Campbell For the song "Motherlover". For episode with host Justin Timberlake.
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Great Performances Great Performances
John Williams
Победитель
Все номинанты
Сыны анархии 7.2
Сыны анархии Sons of Anarchy
Curtis Stigers, Kurt Sutter, Dave Kushner, Bob Thiele Jr. Episode: "Pilot (2008)"
Storymakers Storymakers
Bill Sherman
Сыны анархии 7.2
Сыны анархии Sons of Anarchy
Curtis Stigers, Kurt Sutter, Dave Kushner, Bob Thiele Jr. Episode: "Pilot (2008)"
Соединенные Штаты Тары
Соединенные Штаты Тары United States of Tara
Tim DeLaughter
The Mole The Mole
David Michael Frank
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая режиссура драматического сериала
Скорая помощь 8.3
Скорая помощь ER
Rod Holcomb For And in the End... (2009)
Победитель
Все номинанты
Юристы Бостона 8.4
Юристы Бостона Boston Legal
Билл Д’Элиа For Made in China (2008) & Last Call (2008)
Схватка 8.1
Схватка Damages
Тодд А. Кесслер For Trust Me (2009)
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Фил Абрахам For The Jet Set (2008)
Звездный крейсер «Галактика» 8.2
Звездный крейсер «Галактика» Battlestar Galactica
Майкл Раймер For Daybreak: Part 2 (2009)
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая режиссура комедийного сериала
Офис 8.8
Офис The Office
Джеффри Блитц For Stress Relief (2009)
Победитель
Все номинанты
Студия 30
Студия 30 30 Rock
Тодд Холлэнд For Generalissimo (2009)
Полет Конкордов 7.3
Полет Конкордов Flight of the Conchords
Джеймс Бобин For The Tough Brets (2009)
Студия 30
Студия 30 30 Rock
Бет МакКарти-Миллер For Reunion (2008)
Студия 30
Студия 30 30 Rock
Миллисент Шелтон For Apollo, Apollo (2009)
Красавцы
Красавцы Entourage
Джулиан Фарино For Tree Trippers (2008)
Прайм-таймовая «Эмми» / Exceptional Merit in Nonfiction Filmmaking
Проект «Альцгеймер»: Записи потерянной памяти 7.8
Проект «Альцгеймер»: Записи потерянной памяти The Alzheimer's Project
Maria Shriver, Шари Куксон, Ник Дуб, John Hoffman, Sheila Nevins For episode: "The Memory Loss Tapes".
Победитель
Проект «Альцгеймер»: Записи потерянной памяти 7.8
Проект «Альцгеймер»: Записи потерянной памяти The Alzheimer's Project
Maria Shriver, Шари Куксон, Ник Дуб, John Hoffman, Sheila Nevins For episode: "The Memory Loss Tapes".
Победитель
Все номинанты
Section 60: Arlington National Cemetery Section 60: Arlington National Cemetery
Джон Алперт, Jacqueline Glover, Sheila Nevins, Мэттью О’Нилл
Section 60: Arlington National Cemetery Section 60: Arlington National Cemetery
Джон Алперт, Jacqueline Glover, Sheila Nevins, Мэттью О’Нилл
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Южный Парк 7.9
Южный Парк South Park
Мэтт Стоун, Трей Паркер, Frank C. Agnone II, Эдриан Бирд, Vernon Chatman, Anne Garefino, Билл Хейдер, Bruce Howell, Стоф, Эрик, Ryan Quincy, Erica Rivinoja For episode "Margaritaville".
Победитель
Южный Парк 7.9
Южный Парк South Park
Мэтт Стоун, Трей Паркер, Frank C. Agnone II, Эдриан Бирд, Vernon Chatman, Anne Garefino, Билл Хейдер, Bruce Howell, Стоф, Эрик, Ryan Quincy, Erica Rivinoja For episode "Margaritaville".
Победитель
Все номинанты
Симпсоны 9.3
Симпсоны The Simpsons
Джеймс Л Брукс, Matt Groening, Mike B. Anderson, J. Stewart Burns, Kevin Curran, John Frink, Ron Hauge, Al Jean, Brian Kelley, Tom Klein, Ian Maxtone-Graham, Michael Price, Matt Selman, Marc Wilmore, Billy Kimball, Laurie Biernacki, Jeff Westbrook, Matthew Faughnan, Chris Clements, Scott Brutz For episode "Gone Maggie Gone".
Американский папаша 6.8
Американский папаша American Dad!
Brian Boyle, Jonathan Fener, Ron Hughart, Нахнатчка Кхан, Anthony Lioi, Сет МакФарлейн, Diana Ritchey, Kenny Schwartz, Kara Vallow, Dan Vebber, Rick Wiener, David Zuckerman, Майк Баркер, Jim Bernstein, Michael Shipley, Мэтт Вайцман, Caleb Meurer, Mike L. Mayfield For episode "Sixteen-Hundred Candles".
Robot Chicken: Star Wars Episode II Robot Chicken: Star Wars Episode II
Сет Грин, Брекин Мейер, Александр Балкли, Corey Campodonico, Keith Crofford, Хью Дэвидсон, Ollie Green, Mike Lazzo, Дэн Милано, Ethan Marak, Кевин Шиник, Дуглас Голдштейн, Том Рут, Мэттью Сенрейч, Mike Fasolo, Зеб Уэллс
Симпсоны 9.3
Симпсоны The Simpsons
Джеймс Л Брукс, Matt Groening, Mike B. Anderson, J. Stewart Burns, Kevin Curran, John Frink, Ron Hauge, Al Jean, Brian Kelley, Tom Klein, Ian Maxtone-Graham, Michael Price, Matt Selman, Marc Wilmore, Billy Kimball, Laurie Biernacki, Jeff Westbrook, Matthew Faughnan, Chris Clements, Scott Brutz For episode "Gone Maggie Gone".
Robot Chicken: Star Wars Episode II Robot Chicken: Star Wars Episode II
Сет Грин, Брекин Мейер, Александр Балкли, Corey Campodonico, Keith Crofford, Хью Дэвидсон, Ollie Green, Mike Lazzo, Дэн Милано, Ethan Marak, Кевин Шиник, Дуглас Голдштейн, Том Рут, Мэттью Сенрейч, Mike Fasolo, Зеб Уэллс
Американский папаша 6.8
Американский папаша American Dad!
Brian Boyle, Jonathan Fener, Ron Hughart, Нахнатчка Кхан, Anthony Lioi, Сет МакФарлейн, Diana Ritchey, Kenny Schwartz, Kara Vallow, Dan Vebber, Rick Wiener, David Zuckerman, Майк Баркер, Jim Bernstein, Michael Shipley, Мэтт Вайцман, Caleb Meurer, Mike L. Mayfield For episode "Sixteen-Hundred Candles".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or More)
Foster's Home for Imaginary Friends: Destination Imagination Foster's Home for Imaginary Friends: Destination Imagination
Роберт Альварес, Ed Baker, Lauren Faust, Крэйг Маккракен, Брайан А Миллер, Роб Ренцетти, Alex Kirwan, Jennifer Pelphrey, Eric Pringle, Timothy McKeon, Darrick Bachman, Michelle Papandrew, Райан Слэйтер, Vaughn Tada
Победитель
Foster's Home for Imaginary Friends: Destination Imagination Foster's Home for Imaginary Friends: Destination Imagination
Роберт Альварес, Ed Baker, Lauren Faust, Крэйг Маккракен, Брайан А Миллер, Роб Ренцетти, Alex Kirwan, Jennifer Pelphrey, Eric Pringle, Timothy McKeon, Darrick Bachman, Michelle Papandrew, Райан Слэйтер, Vaughn Tada
Победитель
Все номинанты
Afro Samurai: Resurrection Afro Samurai: Resurrection
Сэмюэл Л. Джексон, Joshua Hale Fialkov, Takashi Okazaki, Yasuyuki Muto, Eric Garcia, Кидзаки Фумитомо, Eric S. Calderon, Leo Chu, Shin'ichirô Ishikawa, Arthur Smith, Kenichi Hayashi, Yûji Hori
Afro Samurai: Resurrection Afro Samurai: Resurrection
Сэмюэл Л. Джексон, Joshua Hale Fialkov, Takashi Okazaki, Yasuyuki Muto, Eric Garcia, Кидзаки Фумитомо, Eric S. Calderon, Leo Chu, Shin'ichirô Ishikawa, Arthur Smith, Kenichi Hayashi, Yûji Hori
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for Variety, Music or Nonfiction Programming
2008 MTV Video Music Awards 2008 MTV Video Music Awards
Scott Storey, Keith Raywood, Star Theodos Kahn, James Connelly Tied with Andy Walmsley and James Yarnell for American Idol: The Search for a Superstar (2002), episodes 821 and 822.
Победитель
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
James Yarnell, Andy Walmsley For episodes 821 and 822. Tied with Keith Raywood, Scott Storey, Star Theodos Kahn and James Connelly for 2008 MTV Video Music Awards (2008).
Победитель
2008 MTV Video Music Awards 2008 MTV Video Music Awards
Scott Storey, Keith Raywood, Star Theodos Kahn, James Connelly Tied with Andy Walmsley and James Yarnell for American Idol: The Search for a Superstar (2002), episodes 821 and 822.
Победитель
Все номинанты
A Colbert Christmas: The Greatest Gift of All! A Colbert Christmas: The Greatest Gift of All!
Ellen Waggett, Kelly Hanson, Jo Winiarski
The 81st Annual Academy Awards The 81st Annual Academy Awards
Joe Celli, Dave Edwards, David Rockwell
The 51st Annual Grammy Awards The 51st Annual Grammy Awards
Brian J. Stonestreet, Steve Bass, Alana Billingsley
The 51st Annual Grammy Awards The 51st Annual Grammy Awards
Brian J. Stonestreet, Steve Bass, Alana Billingsley
A Colbert Christmas: The Greatest Gift of All! A Colbert Christmas: The Greatest Gift of All!
Ellen Waggett, Kelly Hanson, Jo Winiarski
The 81st Annual Academy Awards The 81st Annual Academy Awards
Joe Celli, Dave Edwards, David Rockwell
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for a Miniseries or Movie
Крошка Доррит
Крошка Доррит Little Dorrit
Paul Ghirardani, James Merifield Tied with Kalina Ivanov, Brandt Gordon and Norma Jean Sanders for Grey Gardens (2009).
Победитель
Серые сады 7.2
Серые сады Grey Gardens
Brandt Gordon, Kalina Ivanov, Norma Jean Sanders Tied with James Merifield, Paul Ghirardani and Deborah Wilson for Little Dorrit (2008).
Победитель
Крошка Доррит
Крошка Доррит Little Dorrit
Paul Ghirardani, James Merifield Tied with Kalina Ivanov, Brandt Gordon and Norma Jean Sanders for Grey Gardens (2009).
Победитель
Все номинанты
Поколение убийц
Поколение убийц Generation Kill
Rob Harris, Mickey Lennon, Emilia Roux
Навстречу шторму 7.1
Навстречу шторму Into the Storm
Luciana Arrighi, Paul Ghirardani, Ian Whittaker
Добровольцы 7.4
Добровольцы Taking Chance
James Donahue, Dan Leigh, Ron von Blomberg
Поколение убийц
Поколение убийц Generation Kill
Rob Harris, Mickey Lennon, Emilia Roux
Навстречу шторму 7.1
Навстречу шторму Into the Storm
Luciana Arrighi, Paul Ghirardani, Ian Whittaker
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Как я встретил вашу маму 9.1
Как я встретил вашу маму How I Met Your Mother
Susan Mina Eschelbach, Steve Olson For episodes "Shelter Island" and "Not A Father's Day".
Победитель
Как я встретил вашу маму 9.1
Как я встретил вашу маму How I Met Your Mother
Susan Mina Eschelbach, Steve Olson For episodes "Shelter Island" and "Not A Father's Day".
Победитель
Все номинанты
Теория большого взрыва 8.3
Теория большого взрыва The Big Bang Theory
John Shaffner, Ann Shea For episodes "The Hofstadter Isotope", "The Vegas Renormalization" and "The Lizard-Spock Expansion".
Теория большого взрыва 8.3
Теория большого взрыва The Big Bang Theory
John Shaffner, Ann Shea For episodes "The Hofstadter Isotope", "The Vegas Renormalization" and "The Lizard-Spock Expansion".
Адская кухня 7.6
Адская кухня Hell's Kitchen
John Janavs, Robert Frye, Stephen Paul Fackrell For episode #515.
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Eugene Lee, Akira Yoshimura, Keith Raywood, Joe DeTullio For episode with hosts Anne Hathaway and Hugh Laurie.
The New Adventures of Old Christine The New Adventures of Old Christine
Amy Feldman, Cabot McMullen For episodes "What Happens In Vegas Is Disgusting In Vegas", "Guess Who's Not Coming To Dinner" and "He Ain't Heavy".
The New Adventures of Old Christine The New Adventures of Old Christine
Amy Feldman, Cabot McMullen For episodes "What Happens In Vegas Is Disgusting In Vegas", "Guess Who's Not Coming To Dinner" and "He Ain't Heavy".
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Eugene Lee, Akira Yoshimura, Keith Raywood, Joe DeTullio For episode with hosts Anne Hathaway and Hugh Laurie.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
Мертвые до востребования 8.5
Мертвые до востребования Pushing Daisies
Halina Siwolop, Michael Wylie, Kenneth J. Creber For episode "Dim Sum Lose Some".
Победитель
Мертвые до востребования 8.5
Мертвые до востребования Pushing Daisies
Halina Siwolop, Michael Wylie, Kenneth J. Creber For episode "Dim Sum Lose Some".
Победитель
Все номинанты
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Dan Bishop, Amy Wells, Christopher Brown Episode: "The Jet Set (2008).
Настоящая кровь 7.8
Настоящая кровь True Blood
Rusty Lipscomb, Catherine Smith, Suzuki Ingerslev For episodes "Burning House Of Love", "Cold Ground" and "Sparks Fly Out".
Тюдоры 8.5
Тюдоры The Tudors
Tom Conroy, Colman Corish, Crispian Sallis For episodes 302 and 303.
Герои 6.8
Герои Heroes
Ruth Ammon, Ron Franco, Sandy Getzler For episode "Cold Snap".
Кости 8.0
Кости Bones
Michael L. Mayer, Greg Richman, Kimberly Wannop For episode "The Hero In The Hold".
Настоящая кровь 7.8
Настоящая кровь True Blood
Rusty Lipscomb, Catherine Smith, Suzuki Ingerslev For episodes "Burning House Of Love", "Cold Ground" and "Sparks Fly Out".
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Dan Bishop, Amy Wells, Christopher Brown Episode: "The Jet Set (2008).
Герои 6.8
Герои Heroes
Ruth Ammon, Ron Franco, Sandy Getzler For episode "Cold Snap".
Кости 8.0
Кости Bones
Michael L. Mayer, Greg Richman, Kimberly Wannop For episode "The Hero In The Hold".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Comedy Series
Студия 30
Студия 30 30 Rock
Jennifer McNamara
Победитель
Все номинанты
Офис 8.8
Офис The Office
Allison Jones
Блудливая Калифорния 8.0
Блудливая Калифорния Californication
Felicia Fasano
Дурман 8.6
Дурман Weeds
Dava Waite
Соединенные Штаты Тары
Соединенные Штаты Тары United States of Tara
Allison Jones, Cami Patton, Elizabeth Barnes
Соединенные Штаты Тары
Соединенные Штаты Тары United States of Tara
Allison Jones, Cami Patton, Elizabeth Barnes
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Drama Series
Настоящая кровь 7.8
Настоящая кровь True Blood
Libby Goldstein, Junie Lowry-Johnson
Победитель
Все номинанты
Схватка 8.1
Схватка Damages
Julie Tucker, Ross Meyerson
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Carrie Audino, Laura Schiff
В лучах славы 8.7
В лучах славы Friday Night Lights
Linda Lowy, John Brace, Beth Sepko
Схватка 8.1
Схватка Damages
Julie Tucker, Ross Meyerson
Тюдоры 8.5
Тюдоры The Tudors
Steve Brooksbank, Stephanie Gorin, Frank Moiselle, Nuala Moiselle, Mary Jo Slater
Тюдоры 8.5
Тюдоры The Tudors
Steve Brooksbank, Stephanie Gorin, Frank Moiselle, Nuala Moiselle, Mary Jo Slater
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Carrie Audino, Laura Schiff
В лучах славы 8.7
В лучах славы Friday Night Lights
Linda Lowy, John Brace, Beth Sepko
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
Крошка Доррит
Крошка Доррит Little Dorrit
Rachel Freck
Победитель
Все номинанты
Серые сады 7.2
Серые сады Grey Gardens
Robin D. Cook, Ellen Parks
Дом Саддама
Дом Саддама House of Saddam
Elaine Grainger
Навстречу шторму 7.1
Навстречу шторму Into the Storm
Kate Rhodes James
Серые сады 7.2
Серые сады Grey Gardens
Robin D. Cook, Ellen Parks
Поколение убийц
Поколение убийц Generation Kill
Suzanne Smith, Alexa L. Fogel, Gilly Poole, Christa Schamberger
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Children's Nonfiction Program
Проект «Альцгеймер»: Записи потерянной памяти 7.8
Проект «Альцгеймер»: Записи потерянной памяти The Alzheimer's Project
John Watkin, Maria Shriver, Eamon Harrington, John Hoffman, Sheila Nevins, Veronica Brady For episode: "Grandpa, Do You Know Who I Am?". Tied with Nick News with Linda Ellerbee (1991), episode: "Coming Home: When Parents Return from War".
Победитель
Nick News Nick News with Linda Ellerbee
Wally Berger, Linda Ellerbee, Mark Lyons, Rolfe Tessem, Martin D. Toub For episode: "Coming Home: When Parents Return from War". Tied with The Alzheimer's Project (2009), episode: "Grandpa, Do You Know Who I Am?".
Победитель
Проект «Альцгеймер»: Записи потерянной памяти 7.8
Проект «Альцгеймер»: Записи потерянной памяти The Alzheimer's Project
John Watkin, Maria Shriver, Eamon Harrington, John Hoffman, Sheila Nevins, Veronica Brady For episode: "Grandpa, Do You Know Who I Am?". Tied with Nick News with Linda Ellerbee (1991), episode: "Coming Home: When Parents Return from War".
Победитель
Nick News Nick News with Linda Ellerbee
Wally Berger, Linda Ellerbee, Mark Lyons, Rolfe Tessem, Martin D. Toub For episode: "Coming Home: When Parents Return from War". Tied with The Alzheimer's Project (2009), episode: "Grandpa, Do You Know Who I Am?".
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Children's Program
Волшебники из Вэйверли Плэйс 8.3
Волшебники из Вэйверли Плэйс Wizards of Waverly Place
Vince Cheung, Matt Goldman, Todd J. Greenwald, Greg Hampson, Ben Montanio, Peter Murrieta
Победитель
Волшебники из Вэйверли Плэйс 8.3
Волшебники из Вэйверли Плэйс Wizards of Waverly Place
Vince Cheung, Matt Goldman, Todd J. Greenwald, Greg Hampson, Ben Montanio, Peter Murrieta
Победитель
Все номинанты
АйКарли 7.0
АйКарли iCarly
Bruce Rand Berman, Dan Schneider, Robin Weiner, Joe Catania
Ханна Монтана
Ханна Монтана Hannah Montana
Douglas Lieblein, Steven Peterman, Michael Poryes, Эндрю Грин, Richard G. King
Ханна Монтана
Ханна Монтана Hannah Montana
Douglas Lieblein, Steven Peterman, Michael Poryes, Эндрю Грин, Richard G. King
АйКарли 7.0
АйКарли iCarly
Bruce Rand Berman, Dan Schneider, Robin Weiner, Joe Catania
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Choreography
Значит, ты умеешь танцевать?
Значит, ты умеешь танцевать? So You Think You Can Dance
Tyce Diorio For "Adam and Eve/Silence".
Победитель
The 81st Annual Academy Awards The 81st Annual Academy Awards
Роб Эшфорд For "Musicals Are Back".
Победитель
Все номинанты
Значит, ты умеешь танцевать?
Значит, ты умеешь танцевать? So You Think You Can Dance
Миа Майклс For "Mercy".
Значит, ты умеешь танцевать?
Значит, ты умеешь танцевать? So You Think You Can Dance
Dmitry Chaplin For "A Los Amigos".
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Джулианна Хаф, Derek Hough For "Jive/Great Balls of Fire".
Значит, ты умеешь танцевать?
Значит, ты умеешь танцевать? So You Think You Can Dance
Tabitha Dumo, Napoleon Dumo For "Bleeding Love".
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Джулианна Хаф, Derek Hough For "Jive/Great Balls of Fire".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for Nonfiction Programming
Anthony Bourdain: No Reservations Anthony Bourdain: No Reservations
Todd Liebler, Zach Zamboni For episode "Laos".
Победитель
Anthony Bourdain: No Reservations Anthony Bourdain: No Reservations
Todd Liebler, Zach Zamboni For episode "Laos".
Победитель
Все номинанты
Whale Wars Whale Wars
Robert G. Case For episode "Nothing's Ideal".
Смертельный улов
Смертельный улов Deadliest Catch
For episode "Stay Focused Or Die".
Expedition Africa Expedition Africa
For episode 101.
This American Life This American Life
Adam Beckman For episode "John Smith".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for Reality Programming
Out of the Wild: The Alaska Experiment Out of the Wild: The Alaska Experiment
Michael Applebaum, Derek Carver, Eric Freeburg, John Armstrong, Marc Bennett For episode "What Did I Sign Up For?".
Победитель
Все номинанты
Удивительная гонка
Удивительная гонка The Amazing Race
Peter Rieveschl, Petr Cikhart, Per Larsson, Tom Cunningham, Sylvestre Campe For episode "Don't Let A Cheese Hit Me".
Top Chef Top Chef
Tim Spellman For episode "The Last Supper".
Последний герой
Последний герой Survivor
For episode "The Camp Is Cursed".
Intervention Intervention
Bryan Donnell For episode "Chad".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Half-Hour Series
Блудливая Калифорния 8.0
Блудливая Калифорния Californication
Майкл Уивер For episode "In Utero".
Победитель
Все номинанты
Дурман 8.6
Дурман Weeds
Майкл Трим For episode "No Man Is Pudding".
Все ненавидят Криса 8.4
Все ненавидят Криса Everybody Hates Chris
Mark Doering-Powell For episode "Everybody Hates Back Talk".
Студия 30
Студия 30 30 Rock
Matthew Clark For episode "Apollo, Apollo".
Как сказал Джим 5.9
Как сказал Джим According to Jim
George Mooradian For episode "Heaven Opposed To Hell".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Miniseries or Movie
Крошка Доррит
Крошка Доррит Little Dorrit
Lukas Strebel For part 1.
Победитель
Все номинанты
Поколение убийц
Поколение убийц Generation Kill
Айвен Страсберг For episode "Combat Jack".
Gifted Hands: The Ben Carson Story Gifted Hands: The Ben Carson Story
John B. Aronson
Навстречу шторму 7.1
Навстречу шторму Into the Storm
Michel Amathieu
Серые сады 7.2
Серые сады Grey Gardens
Mike Eley
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a One Hour Series
Тюдоры 8.5
Тюдоры The Tudors
Ousama Rawi For episode 303.
Победитель
Все номинанты
Жизнь на Марсе 7.4
Жизнь на Марсе Life on Mars
Kramer Morgenthau For episode "Out Here In The Fields".
Во все тяжкие 8.5
Во все тяжкие Breaking Bad
Майкл Словис For episode "ABQ".
C.S.I. Место преступления 8.8
C.S.I. Место преступления CSI: Crime Scene Investigation
James L. Carter For episode "For Warrick".
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Chris Manley For episode "The New Girl".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Commercial
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Крошка Доррит
Крошка Доррит Little Dorrit
Barbara Kidd, Marion Weise For part 3.
Победитель
Крошка Доррит
Крошка Доррит Little Dorrit
Barbara Kidd, Marion Weise For part 3.
Победитель
Все номинанты
Библиотекарь 3: Проклятие иудовой чаши 6.4
Библиотекарь 3: Проклятие иудовой чаши The Librarian: The Curse of the Judas Chalice
Kim Martínez, Jennifer Kamrath
Смотреть трейлер
Библиотекарь 3: Проклятие иудовой чаши 6.4
Библиотекарь 3: Проклятие иудовой чаши The Librarian: The Curse of the Judas Chalice
Kim Martínez, Jennifer Kamrath
Смотреть трейлер
Дом Саддама
Дом Саддама House of Saddam
Alexandra Caulfield, Lupt Utama For part 1.
Серые сады 7.2
Серые сады Grey Gardens
Catherine Marie Thomas, Mickey Carleton
Навстречу шторму 7.1
Навстречу шторму Into the Storm
Консолата Бойл, Marion Weise
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Costumes for a Series
Мертвые до востребования 8.5
Мертвые до востребования Pushing Daisies
Robert Blackman, Carol Kunz For episode "Bzzzzzzzzz!".
Победитель
Все номинанты
Тюдоры 8.5
Тюдоры The Tudors
Joan Bergin, Susan O'Connor Cave For episode 307.
Женское детективное агентство №1
Женское детективное агентство №1 The No. 1 Ladies' Detective Agency
Jo Katsaras, Zureta Schulz For the pilot.
Дурнушка Бетти 7.9
Дурнушка Бетти Ugly Betty
Патриша Филд, Molly Rogers For episode "In The Stars".
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Janie Bryant, Le Dawson For episode: "Meditations in an Emergency".
Женское детективное агентство №1
Женское детективное агентство №1 The No. 1 Ladies' Detective Agency
Jo Katsaras, Zureta Schulz For the pilot.
Тюдоры 8.5
Тюдоры The Tudors
Joan Bergin, Susan O'Connor Cave For episode 307.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Costumes for a Variety/Music Program or a Special
Значит, ты умеешь танцевать?
Значит, ты умеешь танцевать? So You Think You Can Dance
Soyon An For episode #415/416A.
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Creative Achievement in Interactive Media - Fiction
Dharma Wants You/The Dharma Initiative Dharma Wants You/The Dharma Initiative
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Creative Achievement in Interactive Media - Nonfiction
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for Nonfiction Programming
Роман Полански: разыскиваемый и желанный 7.6
Роман Полански: разыскиваемый и желанный Roman Polanski: Wanted and Desired
Марина Зенович
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Проект Подиум 7.7
Проект Подиум Project Runway
Paul Starkman For episode "Finale (Part 1)".
This American Life This American Life
Adam Beckman, Christopher Wilcha For episode "John Smith".
Top Chef Top Chef
Steve Hryniewicz For episode "The Last Supper".
Удивительная гонка
Удивительная гонка The Amazing Race
Bertram van Munster For episode "Don't Let A Cheese Hit Me".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Крошка Доррит
Крошка Доррит Little Dorrit
Дирбла Уолш For part 1.
Победитель
Все номинанты
Навстречу шторму 7.1
Навстречу шторму Into the Storm
Тадеус О’Салливан
Добровольцы 7.4
Добровольцы Taking Chance
Росс Кац
Валландер
Валландер Wallander
Филип Мартин For episode "One Step Behind (#1.3)".
Поколение убийц
Поколение убийц Generation Kill
Сюзанна Уайт For episode "Bomb In The Garden".
Серые сады 7.2
Серые сады Grey Gardens
Майкл Сакси
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Variety, Music or Comedy Series
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
Bruce Gowers For episode "Show 833 (The Final Three)".
Победитель
Все номинанты
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Дон Рой Кинг For episode with host Justin Timberlake.
The Daily Show The Daily Show
Chuck O'Neil For episode "13107".
Real Time with Bill Maher Real Time with Bill Maher
Hal Grant For episode "705".
Late Show with David Letterman Late Show with David Letterman
Jerry Foley For episode 2932.
The Colbert Report The Colbert Report
Jim Hoskinson For episode "4159".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Variety, Music or Comedy Special
Beijing 2008: Games of the XXIX Olympiad Beijing 2008: Games of the XXIX Olympiad
Bucky Gunts For episode "Opening Ceremony".
Победитель
Все номинанты
The 81st Annual Academy Awards The 81st Annual Academy Awards
Roger Goodman
Super Bowl XLIII Super Bowl XLIII
Don Mischer For Bruce Springsteen and the E Street Band Super Bowl Halftime Show.
The Neighborhood Ball: An Inauguration Celebration The Neighborhood Ball: An Inauguration Celebration
Glenn Weiss
You're Welcome America: A Final Night With George W. Bush You're Welcome America: A Final Night with George W. Bush
Марти Коллнер
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Hairstyling for a Miniseries or a Movie
Серые сады 7.2
Серые сады Grey Gardens
Jenny Arbour, Nancy E. Warren
Победитель
Все номинанты
Gifted Hands: The Ben Carson Story Gifted Hands: The Ben Carson Story
Deena Adair, Julia L. Walker, Clifton Chippewa
Навстречу шторму 7.1
Навстречу шторму Into the Storm
Stefano Ceccarelli, Kerin Parfitt
Крошка Доррит
Крошка Доррит Little Dorrit
Karen Hartley
Навстречу шторму 7.1
Навстречу шторму Into the Storm
Stefano Ceccarelli, Kerin Parfitt
Дом Саддама
Дом Саддама House of Saddam
Marella Shearer, Juliette Tomes
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Jennifer Guerrero-Mazursky, Maria Valdivia, Cynthia P. Romo, Mary Guerrero For episode 709.
Победитель
Все номинанты
Два с половиной человека
Два с половиной человека Two and a Half Men
Ralph M. Abalos, Pixie Schwartz, Janice Zoladz, Krista Borrelli For episode "I Think You Offended Don".
Mad TV MADtv
Matthew Kasten, Desmond Miller, Wendy Southard, Desiree Dizard For episode 1412.
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Bettie O. Rogers, Jodi Mancuso, Inga Thrasher For episode with host Josh Brolin.
Два с половиной человека
Два с половиной человека Two and a Half Men
Ralph M. Abalos, Pixie Schwartz, Janice Zoladz, Krista Borrelli For episode "I Think You Offended Don".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Hairstyling for a Single Camera Series
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Michele Payne, Marilyn Phillips, Gloria Ponce, Katherine Rees For episode "The Gold Violin".
Победитель
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Michele Payne, Marilyn Phillips, Gloria Ponce, Katherine Rees For episode "The Gold Violin".
Победитель
Все номинанты
Отчаянные домохозяйки 8.3
Отчаянные домохозяйки Desperate Housewives
Dena Green, Gabor Heiligenberg, James Dunham, Maria Fernandez DiSarro For episode "The Best Thing That Ever Could Have Happened".
Мертвые до востребования 8.5
Мертвые до востребования Pushing Daisies
Daniel Curet, Elizabeth Rabe, Gloria Conrad, Yuko T. Koach For episode "Dim Sum Lose Some".
Тюдоры 8.5
Тюдоры The Tudors
Dee Corcoran For episode 307.
State of the Union State of the Union
Martin Samuel For episode 202.
Мертвые до востребования 8.5
Мертвые до востребования Pushing Daisies
Daniel Curet, Elizabeth Rabe, Gloria Conrad, Yuko T. Koach For episode "Dim Sum Lose Some".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Последний герой
Последний герой Survivor
Jeff Probst
Победитель
Все номинанты
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Том Бержерон
Проект Подиум 7.7
Проект Подиум Project Runway
Хайди Клум
Удивительная гонка
Удивительная гонка The Amazing Race
Phil Keoghan
Top Chef Top Chef
Padma Lakshmi, Tom Colicchio
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
Райан Сикрест
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual Achievement in Animation
Underfist: Halloween Bash Underfist: Halloween Bash
Энди Суриано
Победитель
Robot Chicken: Star Wars Episode II Robot Chicken: Star Wars Episode II
Savelen Forrest
Победитель
Моральный Орел
Моральный Орел Moral Orel
Elizabeth Harvatine For episode "Sacrifice".
Победитель
Afro Samurai: Resurrection Afro Samurai: Resurrection
Shigemi Ikeda
Победитель
Chowder Chowder
Joe Binggeli For episode "Shnitzel & The Lead Farfel".
Победитель
Удивительные злоключения Флэпджека 7.6
Удивительные злоключения Флэпджека The Marvelous Misadventures of Flapjack
Chris Roszak For episode "Sea Legs".
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Брендан Глисон
Брендан Глисон
Навстречу шторму For playing: "Winston Churchill".
Победитель
Все номинанты
Кифер Сазерленд
Кифер Сазерленд
24: Redemption For playing: "Jack Bauer".
Кевин Бейкон
Кевин Бейкон
Добровольцы For playing: "Michael Strobl".
Кевин Клайн
Кевин Клайн
Great Performances For playing: "Cyrano de Bergerac". For episode: "Cyrano de Bergerac".
Иэн МакКеллен
Иэн МакКеллен
Great Performances For playing: "King Lear". For episode: "King Lear (#37.11)".
Кеннет Брана
Кеннет Брана
Валландер For playing: "Kurt Wallander". For episode: "One Step Behind".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Джессика Лэнг
Джессика Лэнг
Серые сады For playing: "Edith Bouvier Beale".
Победитель
Все номинанты
Ширли МакЛэйн
Ширли МакЛэйн
Coco Chanel For playing: "Coco Chanel".
Дрю Бэрримор
Дрю Бэрримор
Серые сады For playing: "Edith Little Edie Bouvier Beale".
Chandra Wilson
Accidental Friendship For playing: "Yvonne Caldwell".
Сигурни Уивер
Сигурни Уивер
Молитвы за Бобби For playing: "Mary Griffith".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lighting Direction (Electronic, Multi-Camera) for Variety, Music or Comedy Programming
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
Kieran Healy, George Harvey, Josh Hutchings For episode "Finale".
Победитель
Все номинанты
Jimmy Kimmel Live! Jimmy Kimmel Live!
Matt Ford, Christian Hibbard For episode 09-1182.
Late Show with David Letterman Late Show with David Letterman
Timothy Stephenson, Steven Brill For episode 3074.
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Geoff Amoral, Rick McGuinness For episode with host Hugh Laurie.
The 81st Annual Academy Awards The 81st Annual Academy Awards
Robert T. Barnhart, Robert A. Dickinson, Andy O'Reilly
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Simon Miles For episode 702A.
Jimmy Kimmel Live! Jimmy Kimmel Live!
Matt Ford, Christian Hibbard For episode 09-1182.
Late Show with David Letterman Late Show with David Letterman
Timothy Stephenson, Steven Brill For episode 3074.
The 81st Annual Academy Awards The 81st Annual Academy Awards
Robert T. Barnhart, Robert A. Dickinson, Andy O'Reilly
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Made for Television Movie
Серые сады 7.2
Серые сады Grey Gardens
David Coatsworth, Rachael Horovitz, Lucy Barzun Donnelly, Майкл Сакси
Победитель
Серые сады 7.2
Серые сады Grey Gardens
David Coatsworth, Rachael Horovitz, Lucy Barzun Donnelly, Майкл Сакси
Победитель
Все номинанты
Молитвы за Бобби 8.1
Молитвы за Бобби Prayers for Bobby
Стэнли М. Брукс, Damian Ganczewski, David Permut, Daniel Sladek, Chris Taaffe
Coco Chanel Coco Chanel
Luca Bernabei, Кристиан Дюге, Carrie Stein
Навстречу шторму 7.1
Навстречу шторму Into the Storm
Ридли Скотт, Frank Doelger, Julie Payne, Tracey Scoffield, David M. Thompson, Ann Wingate
Молитвы за Бобби 8.1
Молитвы за Бобби Prayers for Bobby
Стэнли М. Брукс, Damian Ganczewski, David Permut, Daniel Sladek, Chris Taaffe
Добровольцы 7.4
Добровольцы Taking Chance
Lori Keith Douglas, Росс Кац, Brad Krevoy, Уильям Тейтлер, Cathy Wischner-Sola
Добровольцы 7.4
Добровольцы Taking Chance
Lori Keith Douglas, Росс Кац, Brad Krevoy, Уильям Тейтлер, Cathy Wischner-Sola
Coco Chanel Coco Chanel
Luca Bernabei, Кристиан Дюге, Carrie Stein
Навстречу шторму 7.1
Навстречу шторму Into the Storm
Ридли Скотт, Frank Doelger, Julie Payne, Tracey Scoffield, David M. Thompson, Ann Wingate
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Main Title Design
Соединенные Штаты Тары
Соединенные Штаты Тары United States of Tara
Brett Baer, Dave Finkel, Anthony Scott, Jamie Caliri, Morgan Hay, Alex Juhasz
Победитель
Соединенные Штаты Тары
Соединенные Штаты Тары United States of Tara
Brett Baer, Dave Finkel, Anthony Scott, Jamie Caliri, Morgan Hay, Alex Juhasz
Победитель
Все номинанты
Добровольцы 7.4
Добровольцы Taking Chance
Michael Riley, Bob Swensen, Dan Meehan
Обмани меня 8.0
Обмани меня Lie to Me
Thomas Cobb, Robert Bradley
Обмани меня 8.0
Обмани меня Lie to Me
Thomas Cobb, Robert Bradley
Настоящая кровь 7.8
Настоящая кровь True Blood
Morgan Henry, Matt Mulder, Ryan Gagnier, Rama Allen
Storymakers Storymakers
Ahmet Ahmet, Grant Lau, Maggie Meade, James Spindler, Jiffy Iuen
Добровольцы 7.4
Добровольцы Taking Chance
Michael Riley, Bob Swensen, Dan Meehan
Storymakers Storymakers
Ahmet Ahmet, Grant Lau, Maggie Meade, James Spindler, Jiffy Iuen
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Makeup for a Miniseries or a Movie (Non-Prosthetic)
The Courageous Heart of Irena Sendler The Courageous Heart of Irena Sendler
Trefor Proud
Победитель
Все номинанты
Серые сады 7.2
Серые сады Grey Gardens
Vivian Baker, Linda Dowds, Susan Hayward
Серые сады 7.2
Серые сады Grey Gardens
Vivian Baker, Linda Dowds, Susan Hayward
Maneater Maneater
Melanie Hughes, Katherine James, Loretta James-Demasi
Gifted Hands: The Ben Carson Story Gifted Hands: The Ben Carson Story
Wynona Price, Angie Wells
Maneater Maneater
Melanie Hughes, Katherine James, Loretta James-Demasi
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-prosthetic)
Mad TV MADtv
Jennifer Aspinall, David Williams, Heather Mages, Alexei Dmitriew For episode 1405.
Победитель
Mad TV MADtv
Jennifer Aspinall, David Williams, Heather Mages, Alexei Dmitriew For episode 1405.
Победитель
Все номинанты
Значит, ты умеешь танцевать?
Значит, ты умеешь танцевать? So You Think You Can Dance
Tifanie White, Amy Strozzi, Heather Cummings For episode #421/422A.
Значит, ты умеешь танцевать?
Значит, ты умеешь танцевать? So You Think You Can Dance
Tifanie White, Amy Strozzi, Heather Cummings For episode #421/422A.
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Melanie Mills, Angela Moos, Patti Ramsey Bortoli, Zena Shteysel For episode 804.
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Josh Turi, Louie Zakarian, Amy Tagliamonti For episode with host Josh Brolin.
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Melanie Mills, Angela Moos, Patti Ramsey Bortoli, Zena Shteysel For episode 804.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Makeup for a Single Camera Series (Non-prosthetic)
Мертвые до востребования 8.5
Мертвые до востребования Pushing Daisies
Steven E. Anderson, David DeLeon, Todd McIntosh For episode "Dim Sum Lose Some".
Победитель
Мертвые до востребования 8.5
Мертвые до востребования Pushing Daisies
Steven E. Anderson, David DeLeon, Todd McIntosh For episode "Dim Sum Lose Some".
Победитель
Все номинанты
Ваша Бриташа в Америке
Ваша Бриташа в Америке Little Britain USA
John E. Jackson, Matthew W. Mungle, Chris Burgoyne For episode "106".
Анатомия страсти 8.2
Анатомия страсти Grey's Anatomy
Brigitte Bugayong, Norman T. Leavitt, Michele Teleis-Fickle For episode "Dream A Little Dream Of Me, Part 1 and Part 2".
Ваша Бриташа в Америке
Ваша Бриташа в Америке Little Britain USA
John E. Jackson, Matthew W. Mungle, Chris Burgoyne For episode "106".
Анатомия страсти 8.2
Анатомия страсти Grey's Anatomy
Brigitte Bugayong, Norman T. Leavitt, Michele Teleis-Fickle For episode "Dream A Little Dream Of Me, Part 1 and Part 2".
Части тела 8.2
Части тела Nip/Tuck
Stephanie A. Fowler, Eryn Krueger Mekash For episode "Giselle Blaylock And Legend Chandler".
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Ron Pipes, Debbie Zoller, Debra Schrey For episode "The Jet Set".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Miniseries
Крошка Доррит
Крошка Доррит Little Dorrit
Rebecca Eaton, Anne Pivcevic, Lisa Osborne
Победитель
Все номинанты
Поколение убийц
Поколение убийц Generation Kill
Эд Бёрнс, Andrea Calderwood, George Faber, Nina K. Noble, Дэвид Саймон
Поколение убийц
Поколение убийц Generation Kill
Эд Бёрнс, Andrea Calderwood, George Faber, Nina K. Noble, Дэвид Саймон
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Music Composition for a Miniseries, Movie or a Special (Original Dramatic Score)
Навстречу шторму 7.1
Навстречу шторму Into the Storm
Ховард Гудолл
Победитель
Все номинанты
Loving Leah Loving Leah
Jeff Beal
Крошка Доррит
Крошка Доррит Little Dorrit
John Lunn For part 5.
Серые сады 7.2
Серые сады Grey Gardens
Rachel Portman
Добровольцы 7.4
Добровольцы Taking Chance
Marcelo Zarvos
24: Redemption 24: Redemption
Sean Callery
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Легенда об искателе 8.0
Легенда об искателе Legend of the Seeker
Joseph LoDuca For episode "Prophecy".
Победитель
Все номинанты
24 часа
24 часа 24
Sean Callery For episode "7:00AM - 8:00AM".
Касл 7.9
Касл Castle
Robert Duncan For episode "Flowers From Your Grave".
Симпсоны 9.3
Симпсоны The Simpsons
Alf Clausen For episode "Gone Maggie Gone".
Женское детективное агентство №1
Женское детективное агентство №1 The No. 1 Ladies' Detective Agency
Gabriel Yared For the pilot.
Говорящая с призраками 7.8
Говорящая с призраками Ghost Whisperer
Mark Snow For episode "Leap Of Faith".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Music Direction
Streisand: Live in Concert Streisand: Live in Concert
William Ross
Победитель
Все номинанты
The 51st Annual Grammy Awards The 51st Annual Grammy Awards
Rickey Minor
Christmas in Washington Christmas in Washington
Ian Fraser
The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts
Rob Mathes, Rob Berman
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Harold Wheeler For episode 710A.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Nonfiction Series
American Masters American Masters
Judy Kinberg, Сьюзен Лейси, Julie Sacks, Prudence Glass
Победитель
American Masters American Masters
Judy Kinberg, Сьюзен Лейси, Julie Sacks, Prudence Glass
Победитель
Все номинанты
Смертельный улов
Смертельный улов Deadliest Catch
Этан Прочник, Том Бирс, Jeff Conroy, Paul Gasek, Tracy Rudolph, Matt Renner
American Experience American Experience
Susan Bellows, Nick Fraser, Sharon Grimberg, David Grubin, Mark Samels
Anthony Bourdain: No Reservations Anthony Bourdain: No Reservations
Lydia Tenaglia, Christopher Collins, Myleeta Aga, Paul Cabana
Biography Biography
Peter Tarshis, Eliza Kurtz, Gary Cohen
Смертельный улов
Смертельный улов Deadliest Catch
Этан Прочник, Том Бирс, Jeff Conroy, Paul Gasek, Tracy Rudolph, Matt Renner
Biography Biography
Peter Tarshis, Eliza Kurtz, Gary Cohen
This American Life This American Life
American Experience American Experience
Susan Bellows, Nick Fraser, Sharon Grimberg, David Grubin, Mark Samels
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Nonfiction Special
102 Minutes That Changed America 102 Minutes That Changed America
Susan Werbe, Jon Siskel, Nicole Rittenmeyer, Greg Jacobs
Победитель
Все номинанты
Farrah's Story Farrah's Story
Фарра Фосетт, Alana Stewart, Craig J. Nevius, Alexandra Gleysteen
Проект «Альцгеймер»: Записи потерянной памяти 7.8
Проект «Альцгеймер»: Записи потерянной памяти The Alzheimer's Project
Maria Shriver, Сьюзан Фремке, John Hoffman, Sheila Nevins For episode "Momentum in Science", parts 1 and 2.
Роман Полански: разыскиваемый и желанный 7.6
Роман Полански: разыскиваемый и желанный Roman Polanski: Wanted and Desired
Стивен Содерберг, Jeffrey Kusama-Hinte, Lila Yacoub, Марина Зенович, Randy Wooten
Смотреть трейлер
Роман Полански: разыскиваемый и желанный 7.6
Роман Полански: разыскиваемый и желанный Roman Polanski: Wanted and Desired
Стивен Содерберг, Jeffrey Kusama-Hinte, Lila Yacoub, Марина Зенович, Randy Wooten
Смотреть трейлер
Michael J. Fox: Adventures of an Incurable Optimist Michael J. Fox: Adventures of an Incurable Optimist
Майкл Джей Фокс, Rudy Bednar, Nelle Fortenberry, Ann Reynolds, Mary Hanan
Проект «Альцгеймер»: Записи потерянной памяти 7.8
Проект «Альцгеймер»: Записи потерянной памяти The Alzheimer's Project
Maria Shriver, Сьюзан Фремке, John Hoffman, Sheila Nevins For episode "Momentum in Science", parts 1 and 2.
Farrah's Story Farrah's Story
Фарра Фосетт, Alana Stewart, Craig J. Nevius, Alexandra Gleysteen
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Picture Editing for Nonfiction Programming
This American Life This American Life
Joe Beshenkovsky For episode "John Smith".
Победитель
Все номинанты
Роман Полански: разыскиваемый и желанный 7.6
Роман Полански: разыскиваемый и желанный Roman Polanski: Wanted and Desired
Joe Bini
Смотреть трейлер
102 Minutes That Changed America 102 Minutes That Changed America
Seth Skundrick
Anthony Bourdain: No Reservations Anthony Bourdain: No Reservations
Jesse S. Fisher For episode "Laos".
Смертельный улов
Смертельный улов Deadliest Catch
Kelly Coskran, Josh Earl For episode "Stay Focused Or Die".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Picture Editing for Reality Programming
Проект Подиум 7.7
Проект Подиум Project Runway
Steve Lichtenstein, Spiro Lampros, Maris Berzins, Mary DeChambres, Richie Edelson, Jamie Nelsen, Matthew Moul For episode "Finale", part 1.
Победитель
Проект Подиум 7.7
Проект Подиум Project Runway
Steve Lichtenstein, Spiro Lampros, Maris Berzins, Mary DeChambres, Richie Edelson, Jamie Nelsen, Matthew Moul For episode "Finale", part 1.
Победитель
Все номинанты
Удивительная гонка
Удивительная гонка The Amazing Race
Julian Gomez, Eric Goldfarb, Paul C. Nielsen, Andrew Kozar, Jacob Parsons, Mike Bolanowski, Jennifer Nelson For episode: "Don't Let A Cheese Hit Me".
The Apprentice The Apprentice
Kevin Manning, Jason Pedroza, Jeff Runyan, Chris Simpson, Jason Steinberg, Matthew Thomas Blair For episode "Grave Reservations".
Extreme Makeover: Home Edition Extreme Makeover: Home Edition
Wes Paster, Hilary Scratch, Phil Stuben, Arek Hope, Matt Deitrich, Steve Mellon, Karin Hoving For episode "The Martirez Family".
Top Chef Top Chef
Katherine Griffin, Adrienne Salisbury, Susan K. Hoover, Kevin Leffler, Antonia Tighe, Alan Hoang For episode "The Last Supper".
The Apprentice The Apprentice
Kevin Manning, Jason Pedroza, Jeff Runyan, Chris Simpson, Jason Steinberg, Matthew Thomas Blair For episode "Grave Reservations".
Penn & Teller: Bullshit! Penn & Teller: Bullshit!
Ian Sears, Steven Uhlenberg, Richard Erbeznik, Brian Horn, Tim Sullivan For episode "New Age Medicine".
Top Chef Top Chef
Katherine Griffin, Adrienne Salisbury, Susan K. Hoover, Kevin Leffler, Antonia Tighe, Alan Hoang For episode "The Last Supper".
Extreme Makeover: Home Edition Extreme Makeover: Home Edition
Wes Paster, Hilary Scratch, Phil Stuben, Arek Hope, Matt Deitrich, Steve Mellon, Karin Hoving For episode "The Martirez Family".
Penn & Teller: Bullshit! Penn & Teller: Bullshit!
Ian Sears, Steven Uhlenberg, Richard Erbeznik, Brian Horn, Tim Sullivan For episode "New Age Medicine".
Удивительная гонка
Удивительная гонка The Amazing Race
Julian Gomez, Eric Goldfarb, Paul C. Nielsen, Andrew Kozar, Jacob Parsons, Mike Bolanowski, Jennifer Nelson For episode: "Don't Let A Cheese Hit Me".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Picture Editing for a Comedy Series (Single or Multi-Camera)
Студия 30
Студия 30 30 Rock
Ken Eluto For episode "Apollo, Apollo".
Победитель
Все номинанты
Как я встретил вашу маму 9.1
Как я встретил вашу маму How I Met Your Mother
Sue Federman For episode "The Naked Man".
Офис 8.8
Офис The Office
Дин Холлэнд, Дэвид Роджерс For episode "Stress Relief".
Офис 8.8
Офис The Office
Клер Скэнлон For episode "Dream Team".
Офис 8.8
Офис The Office
Stuart Bass For episode "Two Weeks".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Picture Editing for a Special (Single or Multi-Camera)
Chris Rock: Kill the Messenger - London, New York, Johannesburg Chris Rock: Kill the Messenger - London, New York, Johannesburg
Michael Schultz
Победитель
Все номинанты
Ricky Gervais: Out of England - The Stand-Up Special Ricky Gervais: Out of England - The Stand-Up Special
Booey Kober
A Colbert Christmas: The Greatest Gift of All! A Colbert Christmas: The Greatest Gift of All!
Jason Baker
The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts
Michael Polito
AFI Life Achievement Award: A Tribute to Warren Beatty A Tribute to Warren Beatty
Michael Polito, Pi Ware, Oren Castro
AFI Life Achievement Award: A Tribute to Warren Beatty A Tribute to Warren Beatty
Michael Polito, Pi Ware, Oren Castro
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Miniseries, Movie or a Special
Серые сады 7.2
Серые сады Grey Gardens
Vivian Baker, Bill Corso, Linda Dowds, Sean Sansom
Победитель
Серые сады 7.2
Серые сады Grey Gardens
Vivian Baker, Bill Corso, Linda Dowds, Sean Sansom
Победитель
Все номинанты
Части тела 8.2
Части тела Nip/Tuck
Thomas R. Burman, Bari Dreiband-Burman, David Dupuis For episode "Budi Sabri".
Анатомия страсти 8.2
Анатомия страсти Grey's Anatomy
Thomas R. Burman, Bari Dreiband-Burman, Norman T. Leavitt, Vincent Van Dyke For episode "Stand By Me".
State of the Union State of the Union
Matthew W. Mungle, Kate Shorter, Sally Sutton For episode 205.
Части тела 8.2
Части тела Nip/Tuck
Thomas R. Burman, Bari Dreiband-Burman, David Dupuis For episode "Budi Sabri".
C.S.I. Место преступления 8.8
C.S.I. Место преступления CSI: Crime Scene Investigation
Clinton Wayne, Tom Hoerber, Melanie Levitt, Matthew W. Mungle For episode "A Space Oddity".