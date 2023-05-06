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Постер телешоу Saturday Night Live
Постер телешоу Saturday Night Live
Постер телешоу Saturday Night Live
Постер телешоу Saturday Night Live
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8
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Киноафиша Сериалы Saturday Night Live

Saturday Night Live (1975 - …)

Saturday Night Live 16+
Год выпуска 1975
Страна США
Всего сезонов 48 сезонов
Эпизод длится 1 час 30 минут
Телеканал NBC
Продолжительность телешоу 1426 часов 30 минут
О чем телешоу

Saturday Night Live («Субботним вечером в прямом эфире») – это легендарное шоу в течение многих лет было одним из самых любимых среди американских зрителей.

 

Шоу имеет сезонный формат с новой серией эпизодов, которые выходят каждые выходные. Главными ведущими шоу являются комики и актеры. В качестве гостей в шоу также приглашаются знаменитости из разных областей искусства.

 

Saturday Night Live – это набор сатирических скетчей, музыкальных выступлений, комических репортажей, новостных передач и других развлекательных произведений. Шоу затрагивает разные темы: от политики до развлечений, свежих новостей и забавных историй из жизни знаменитостей. Оно для людей всех возрастов и национальностей, кто любит хороший юмор и хочет отдохнуть от повседневной рутины.

 

Посмотреть Saturday Night Live интересно, потому что оно всегда находится в самом эпицентре происходящего. Юмористический контент, комично изображая реальную жизнь и знаменитостей, создает неповторимую атмосферу юмора и приятного времяпрепровождения в кругу семьи или друзей.

В ролях
В ролях
Эми Полер
Эми Полер
Майк Майерс
Майк Майерс
Уилл Феррелл
Уилл Феррелл
Джейсон Судейкис
Джейсон Судейкис
Кенан Томпсон
Кенан Томпсон
Трэйси Морган
Трэйси Морган
Все актеры и съемочная группа
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Дата выхода новых серий 48-го сезона телешоу «Saturday Night Live»
Pete Davidson / Lil Uzi Vert
Сезон 48 Серия 19
6 мая 2023
TBA
Сезон 48 Серия 20
13 мая 2023
TBA
Сезон 48 Серия 21
20 мая 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Saturday Night Live - Cезон 1 / Season 1 Cезон 1 / Season 1
1975, 24 эпизода
Saturday Night Live - Cезон 2 / Season 2 Cезон 2 / Season 2
1976, 22 эпизода
Saturday Night Live - Cезон 3 / Season 3 Cезон 3 / Season 3
1977, 20 эпизодов
Saturday Night Live - Cезон 4 / Season 4 Cезон 4 / Season 4
1978, 20 эпизодов
Saturday Night Live - Cезон 5 / Season 5 Cезон 5 / Season 5
1979, 20 эпизодов
Saturday Night Live - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
1980, 13 эпизодов
Saturday Night Live - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
1981, 20 эпизодов
Saturday Night Live - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
1982, 20 эпизодов
Saturday Night Live - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
1983, 19 эпизодов
Saturday Night Live - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
1984, 17 эпизодов
Saturday Night Live - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
1985, 18 эпизодов
Saturday Night Live - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
1986, 20 эпизодов
Saturday Night Live - Сезон 13 / Season 13 Сезон 13 / Season 13
1987, 13 эпизодов
Saturday Night Live - Сезон 14 / Season 14 Сезон 14 / Season 14
1988, 20 эпизодов
Saturday Night Live - Сезон 15 / Season 15 Сезон 15 / Season 15
1989, 20 эпизодов
Saturday Night Live - Сезон 16 / Season 16 Сезон 16 / Season 16
1990, 20 эпизодов
Saturday Night Live - Сезон 17 / Season 17 Сезон 17 / Season 17
1991, 20 эпизодов
Saturday Night Live - Сезон 18 / Season 18 Сезон 18 / Season 18
1992, 20 эпизодов
Saturday Night Live - Сезон 19 / Season 19 Сезон 19 / Season 19
1993, 20 эпизодов
Saturday Night Live - Сезон 20 / Season 20 Сезон 20 / Season 20
1994, 20 эпизодов
Saturday Night Live - Сезон 21 / Season 21 Сезон 21 / Season 21
1995, 20 эпизодов
Saturday Night Live - Сезон 22 / Season 22 Сезон 22 / Season 22
1996, 20 эпизодов
Saturday Night Live - Сезон 23 / Season 23 Сезон 23 / Season 23
1997, 20 эпизодов
Saturday Night Live - Сезон 24 / Season 24 Сезон 24 / Season 24
1998, 19 эпизодов
Saturday Night Live - Сезон 25 / Season 25 Сезон 25 / Season 25
1999, 20 эпизодов
Saturday Night Live - Серия 26 / Season 26 Серия 26 / Season 26
2000, 20 эпизодов
Saturday Night Live - Серия 27 / Season 27 Серия 27 / Season 27
2001, 20 эпизодов
Saturday Night Live - Серия 28 / Season 28 Серия 28 / Season 28
2002, 20 эпизодов
Saturday Night Live - Серия 29 / Season 29 Серия 29 / Season 29
2003, 20 эпизодов
Saturday Night Live - Серия 30 / Season 30 Серия 30 / Season 30
2004, 20 эпизодов
Saturday Night Live - Сезон 31 / Season 31 Сезон 31 / Season 31
2005, 19 эпизодов
Saturday Night Live - Сезон 32 / Season 32 Сезон 32 / Season 32
2006, 20 эпизодов
Saturday Night Live - Сезон 33 / Season 33 Сезон 33 / Season 33
2007, 12 эпизодов
Saturday Night Live - Сезон 34 / Season 34 Сезон 34 / Season 34
2008, 22 эпизода
Saturday Night Live - Сезон 35 / Season 35 Сезон 35 / Season 35
2009, 22 эпизода
Saturday Night Live - Сезон 36 / Season 36 Сезон 36 / Season 36
2010, 22 эпизода
Saturday Night Live - Сезон 37 / Season 37 Сезон 37 / Season 37
2011, 22 эпизода
Saturday Night Live - Сезон 38 / Season 38 Сезон 38 / Season 38
2012, 21 эпизод
Saturday Night Live - Сезон 39 / Season 39 Сезон 39 / Season 39
2013, 21 эпизод
Saturday Night Live - Сезон 40 / Season 40 Сезон 40 / Season 40
2014, 21 эпизод
Saturday Night Live - Сезон 41 / Season 41 Сезон 41 / Season 41
2015, 21 эпизод
Saturday Night Live - Сезон 42 / Season 42 Сезон 42 / Season 42
2016, 21 эпизод
Saturday Night Live - Сезон 43 / Season 43 Сезон 43 / Season 43
2017, 21 эпизод
Saturday Night Live - Сезон 44 / Season 44 Сезон 44 / Season 44
2018, 21 эпизод
Saturday Night Live - Сезон 45 / Season 45 Сезон 45 / Season 45
2019, 18 эпизодов
Saturday Night Live - Сезон 46 / Season 46 Сезон 46 / Season 46
2020, 20 эпизодов
Saturday Night Live - Сезон 47 / Season 47 Сезон 47 / Season 47
2021, 21 эпизод
Saturday Night Live - Сезон 48 / Season 48 Сезон 48 / Season 48
2022, 21 эпизод
Кадры из телешоу
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