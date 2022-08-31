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Постер к сериалу Андор
Постер к сериалу Андор
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Киноафиша Сериалы Андор
Андор (2022 - …) Andor
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
О чем сериал

«Андор» – это американский сериал в рамках легендарной франшизы «Звездные войны». Он повествует о приключениях разведчика Кассиана Андора за несколько лет до событий фильма «Изгой один». Сюжет развивается вокруг талантливого пилота, который вскоре возглавит группу космических повстанцев. Но пока Сопротивление только начинает формироваться, и у Кассиана рождается гениальный план – похитить чертежи имперского корабля «Звезда Смерти». Если ему удастся осуществить свою идею, история пойдет новым путем.

Андор - тизер-трейлер
Андор
тизер-трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Диего Луна
Диего Луна
Стеллан Скарсгард
Стеллан Скарсгард
Фиона Шоу
Фиона Шоу
Роберт Эммс
Роберт Эммс
Денис Гоф
Денис Гоф
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Андор»
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
31 августа 2022
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
31 августа 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Андор - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 2 эпизода
 
Сезон 2
TBA,
 
Новости о сериале
Создатель сериала «Андор» рассказал о структуре второго сезона
Создатель сериала «Андор» рассказал о структуре второго сезона
Диего Луна ведет подрывную деятельность против Галактической империи в трейлере сериала «Андор»
Диего Луна ведет подрывную деятельность против Галактической империи в трейлере сериала «Андор»
Композитор Джон Уильямс написал главную музыкальную тему для сериала «Оби-Ван Кеноби»
Композитор Джон Уильямс написал главную музыкальную тему для сериала «Оби-Ван Кеноби»
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