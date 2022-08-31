«Андор» – это американский сериал в рамках легендарной франшизы «Звездные войны». Он повествует о приключениях разведчика Кассиана Андора за несколько лет до событий фильма «Изгой один». Сюжет развивается вокруг талантливого пилота, который вскоре возглавит группу космических повстанцев. Но пока Сопротивление только начинает формироваться, и у Кассиана рождается гениальный план – похитить чертежи имперского корабля «Звезда Смерти». Если ему удастся осуществить свою идею, история пойдет новым путем.