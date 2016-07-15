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Постер к сериалу Очень странные дела
Постер к сериалу Очень странные дела
Постер к сериалу Очень странные дела
Постер к сериалу Очень странные дела
Постер к сериалу Очень странные дела
Постер к сериалу Очень странные дела
Постер к сериалу Очень странные дела
Постер к сериалу Очень странные дела
Постер к сериалу Очень странные дела
Постер к сериалу Очень странные дела
Постер к сериалу Очень странные дела
Постер к сериалу Очень странные дела
Постер к сериалу Очень странные дела
Постер к сериалу Очень странные дела
Постер к сериалу Очень странные дела
Постер к сериалу Очень странные дела
Постер к сериалу Очень странные дела
Постер к сериалу Очень странные дела
Постер к сериалу Очень странные дела
Постер к сериалу Очень странные дела
Постер к сериалу Очень странные дела
Постер к сериалу Очень странные дела
Постер к сериалу Очень странные дела
Постер к сериалу Очень странные дела
Постер к сериалу Очень странные дела
Постер к сериалу Очень странные дела
Постер к сериалу Очень странные дела
Постер к сериалу Очень странные дела
Постер к сериалу Очень странные дела
Постер к сериалу Очень странные дела
Постер к сериалу Очень странные дела
Постер к сериалу Очень странные дела
Постер к сериалу Очень странные дела
Постер к сериалу Очень странные дела
Постер к сериалу Очень странные дела
Постер к сериалу Очень странные дела
Постер к сериалу Очень странные дела
Постер к сериалу Очень странные дела
Постер к сериалу Очень странные дела
Постер к сериалу Очень странные дела
Постер к сериалу Очень странные дела
Постер к сериалу Очень странные дела
Постер к сериалу Очень странные дела
Постер к сериалу Очень странные дела
Постер к сериалу Очень странные дела
Постер к сериалу Очень странные дела
Постер к сериалу Очень странные дела
Постер к сериалу Очень странные дела
Постер к сериалу Очень странные дела
Постер к сериалу Очень странные дела
Постер к сериалу Очень странные дела
Постер к сериалу Очень странные дела
Постер к сериалу Очень странные дела
Постер к сериалу Очень странные дела
Постер к сериалу Очень странные дела
Постер к сериалу Очень странные дела
Постер к сериалу Очень странные дела
Постер к сериалу Очень странные дела
Постер к сериалу Очень странные дела
Постер к сериалу Очень странные дела
Постер к сериалу Очень странные дела
Постер к сериалу Очень странные дела
Постер к сериалу Очень странные дела
Постер к сериалу Очень странные дела
Постер к сериалу Очень странные дела
Постер к сериалу Очень странные дела
Рейтинги
6.7 Рейтинг IMDb: 8.7
Оцените
66 постеров
Рейтинги
6.7 Рейтинг IMDb: 8.7
Оцените
Киноафиша Сериалы Очень странные дела
Очень странные дела (2016 - …) Stranger Things 16+
Год выпуска 2016
Страна США
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 34 часа 0 минут
О чем сериал

«Очень странные дела» — фантастический сериал от Netflix, сюжет которого строится вокруг «обратной стороны» нашего мира и обитающих там монстров. С первого же сезона сериал собирает исключительно положительные отзывы от критиков и зрителей, тем самым получая продолжение. В центре событий — группа друзей: Майк, Лукас, Дастин и Уилл, жизнь которых переворачивается, после того как нечто похищает Уилла. Пока простые жители уверены, что мальчик мертв, его друзья и мать, а также шериф Хоппер продолжают искать его… Так, героям предстоит узнать о существовании тайных организаций, «обратной стороне» и чудовищ, готовых проникнуть в обычный мир.

 

Очень странные дела - трейлер второй части четвертого сезона
Очень странные дела
трейлер второй части четвертого сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Мэтт Даффер
Мэтт Даффер
Росс Даффер
Росс Даффер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Вайнона Райдер
Вайнона Райдер Joyce Byers
Шон Эстин
Шон Эстин Bob Newby
Мэттью Модайн
Мэттью Модайн Dr. Martin Brenner
Дэвид Харбор
Дэвид Харбор Chief Jim Hopper
Пол Райзер
Пол Райзер Dr. Sam Owens
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Очень странные дела - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 8 эпизодов
 
Очень странные дела - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2017, 9 эпизодов
 
Очень странные дела - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2019, 8 эпизодов
 
Очень странные дела - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2022, 9 эпизодов
 
Очень странные дела - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
TBA,
 
Новости о сериале
Братья Даффер готовят спин-офф «Очень странных дел» и сериал по культовой манге «Тетрадь смерти»
Братья Даффер готовят спин-офф «Очень странных дел» и сериал по культовой манге «Тетрадь смерти»
«Нечто на 1000% иное»: спин-офф «Очень странных дел» будет не об Одиннадцать или других персонажах
«Нечто на 1000% иное»: спин-офф «Очень странных дел» будет не об Одиннадцать или других персонажах
«Очень странные дела»: братья Даффер уже знают, чем закончится сериал
«Очень странные дела»: братья Даффер уже знают, чем закончится сериал
Слушать саундтрек сериала Очень странные дела
Кадры из сериала
Интересные факты

«Очень странные дела» частично основаны на реальных теориях заговора, связанных с «Проектом Монток». Кроме того, в шоу упоминается другой секретный эксперимент ЦРУ под названием «МК-Ультра». Но главными источниками вдохновения для авторов сериала Мэтта и Росса Дафферов послужили многочисленные фантастические фильмы 1980-х, прямые отсылки на которые фигурируют практически в каждой сцене.

Братья Даффер и кастинг-директор шоу Кармен Куба выбирали исполнителей на главные роли среди 1213 кандидатов. На пробах детям требовалось прочитать ряд сцен из пилотного эпизода, а также разыграть фрагмент из драмы «Останься со мной» (1986). Гейтен Матараццо — единственный актер, которому удалось получить роль после первого прослушивания.

Еще в 2014 году Стивен Кинг отметил игру Милли Бобби Браун, написав у себя в твиттере хвалебный отзыв о сериале «Злоумышленники». Именно Мастер ужасов привлек внимание к малоизвестной актрисе, косвенно повлияв на кастинг Одиннадцатой.

В 2018 году на братьев Даффер был подан иск с обвинением в плагиате. Истцом выступил режиссер Чарли Кесслер, чей короткометражный фильм 2012 года «Монток» предвосхитил некоторые сюжетные детали «Очень странных дел». Однако сами Дафферы любую связь с работой Кесслера отрицают, тогда как их адвокат Алекс Конер назвал суд «попыткой нажиться на успехе сериала».

Изначально «Очень странные дела» задумывались антологией: события сезонов происходили бы в разные десятилетия. В итоге авторы от этой идеи отказались, развив истории центральных персонажей.

Билли Харгроув из второго сезона отсылает к классическому злодею Рэндаллу Флэггу из произведений Стивена Кинга.

Вступительные титры вдохновлены работами художника-аниматора и дизайнера Ричарда Гринберга («Чужой», «Супермен», «Мертвая зона»).

Идея сериала была разработана братьями Даффер за три года до реализации. Прежде чем Netflix дал согласие на производство, проект был отвергнут различными студиями по меньшей мере 15 раз.

В одной из серий Дастин сообщает хулиганам, что у него клейдокраниальная дисплазия. Исполнитель роли Гейтен Матараццо действительно страдает от данного заболевания.

Дэвид Харбор настоял на шляпе с широкими полями, ссылаясь на Индиану Джонса. При этом его служебная форма точно копирует ту, что носит шериф Мартин Броуди из хоррора «Челюсти».

Нэнси Уиллер в исполнении Наталии Дайер является отсылкой к героине Хизер Лангенкамп из оригинального «Кошмара на улице Вязов».

Саундтрек записала американская электронная группа SURVIVE. Прежде их музыку можно было услышать в инди-триллере «Гость» Адама Вингарда.

Чтобы убедить Милли Бобби Браун побриться налысо, Дафферы показали ей кадры с Шарлиз Терон из «Безумного Макса».

Визуальным вдохновением для ментального пространства, в которое Одиннадцатая попадает в резервуаре сенсорной депривации, был фильм «Побудь в моей шкуре».

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