Сара Джессика Паркер, Дженни Бикс, Синди Чупак, Майкл Патрик Кинг, John P. Melfi, Даррен Стар
Победитель
Все номинанты
Малкольм в центре вниманияMalcolm in the Middle
Linwood Boomer, Майкл Глуберман, Alan J. Higgins, Тодд Холлэнд, Кен Куопис, Джеффри Мэлман, Гари Мерфи, Эндрю Оренштейн, Алекс Рид, James Simons, Bob Stevens, Нил Томпсон
Everybody Loves RaymondEverybody Loves Raymond
Рэй Романо, Том Кальтабиано, Такер Коули, Дженнифер Криттенден, Lisa Helfrich Jackson, Ken Ornstein, Rory Rosegarten, Филипп Розенталь, Лев Шнайдер, Aaron Shure, Steve Skrovan, Stu Smiley, Jeremy Stevens, Kathy Ann Stumpe
7.2
Уилл и ГрейсWill & Grace
Bruce Alden, Adam Barr, Берроуз, Джеймс, Питер Чакос, Jeff Greenstein, Alex Herschlag, Tim Kaiser, David Kohan, Лайзер, Кэри, Jhoni Marchinko, Макс Мучник, Jon Kinnally, Tracy Poust
8.3
ФрейзерFrasier
Келси Грэммер, Gayle Abrams, David Angell, Maggie Blanc, Питер Кэйси, Боб Дэйли, Rob Hanning, Сэм Джонсон, Lori Kirkland Baker, David Lee, David Lloyd, Крис Марсель, Dan O'Shannon, Марк Рейсман, Jon Sherman, Eric Zicklin
8.3
7.2
Джеймс Л Брукс, Matt Groening, Larina Jean Adamson, Mike B. Anderson, John Bush, Larry Doyle, Jon F. Vein, John Frink, Tom Gammill, Dan Greaney, Ron Hauge, John W. Hyde, Al Jean, Rob LaZebnik, Tim Long, Tom Martin, Ian Maxtone-Graham, George Meyer, Дэвид Миркин, Frank Mula, Carolyn Omine, Don Payne, Bonita Pietila, Max Pross, Richard Raynis, Jim Reardon, Mike Reiss, Richard Sakai, Mike Scully, Matt Selman, Сэм Саймон, Denise Sirkot, Julie Thacker-Scully, Michael Wolf, Laurie Biernacki For episode "Homr".
Победитель
9.3
СимпсоныThe Simpsons
Победитель
Все номинанты
9.3
ФутурамаFuturama
Matt Groening, J. Stewart Burns, David X. Cohen, Brian J. Cowan, Eric Horsted, Eric Kaplan, Claudia Katz, Ken Keeler, Рич Мур, Lew Morton, Bill Odenkirk, Брайан Шисли, Gregg Vanzo, Patric M. Verrone For episode "Amazon Women In The Mood".
Царь горыKing of the Hill
Jonathan Aibel, Ричард Аппель, Glenn Berger, Joseph A. Boucher, Alan R. Cohen, Грег Дэниелс, Джим Дотерайв, Jon F. Vein, Alan Freedland, Алекс Грегори, Клэй Холл, Johnny Hardwick, Норм Хискок, Питер Хайк, John W. Hyde, Майк Джадж, Howard Klein, Либерштейн, Пол, Anthony Lioi, Mark McJimsey, Джон Райс, Michael Rotenberg, Garland Testa, Michael Wolf, Джон Альтшулер, Dave Krinsky For episode "Chasing Bobby".
Как говорит ДжинджерAs Told By Ginger
Kate Boutilier, Eryk Casemiro, Габор Чупо, Cella Nichols Duffy, Maureen Iser, Emily Kapnek, Sylvia Keulen, Арлин Класки, Mark Risley For episode "Hello Stranger".
The Powerpuff GirlsThe Powerpuff Girls
Роберт Альварес, Lauren Faust, Крэйг Маккракен, John McIntyre, Amy Keating Rogers, Генндий Тартаковский For episode "Moral Decay & Meet The Beat Alls".
9.3
Half Past Autumn: The Life and Works of Gordon ParksHalf Past Autumn: The Life and Works of Gordon Parks
Hiro Narita, Henry Adebonojo, Greg Andracke, Brian Sewell
ДжазJazz: A Film by Ken Burns
Кен Бёрнс, Buddy Squires For episode "A Masterpiece By Midnight".
Последний геройSurvivor
Tom Cowan, Richard Dallett, Scott Duncan, Рэндолл Айнхорн, Tom Gleeson, Mark Hryma, Mark 'Ninja' Lynch, Michael Murray, Peter Pescell, Peter Pilafian, Matt Sohn, Fed Wetherbee, Jim Harrington, Brian Marleau, Michael Dillon, Paul Moss, Len Beard, Leighton De Barros, Raj Gibson, Ryan Mooney, John Tattersall, Martin Unversaw For episode "A Honeymoon Or Not".
Living Dolls: The Making of a Child Beauty QueenLiving Dolls: The Making of a Child Beauty Queen
Sandra Chandler
Clinton Wayne, Laverne Munroe, Cheri Montesanto, Matthew W. Mungle, Robin L. Neal For episode "Deadalive".Tied with The Sopranos (1999), episode "Employee Of The Month".
Победитель
8.7
Секретные материалыThe X-Files
Победитель
8.7
СопраноThe Sopranos
Kymbra Callaghan, Stephen Kelley For episode "Employee Of The Month". Tied with The X Files (1993), episode "Deadalive".
Победитель
8.7
Победитель
Все номинанты
Звездный путь: ВояджерStar Trek: Voyager
Belinda Bryant, Ellis Burman Jr., Suzanne Diaz, Earl Ellis, Tina Hoffman, Brad Look, Joe Podnar, David Quashnick, James Rohland, Karen Westerfield, Michael Westmore, Scott Wheeler, Natalie Wood, Jeff Lewis For episode "The Void".
Susan A. Cabral, Jennifer Aspinall, Ed French, Felicia Linsky, Stephanie L. Massie, Darrell McIntyre, Myke Michaels, Julie Purcell, Randy Westgate For episode "Mad TV's 2nd Annual Salute To The Movies".
Mad TVMADtv
Bruce Springsteen and the E Street Band: Live in New York CityBruce Springsteen and the E Street Band: Live in New York City
Том Зимни
Победитель
Все номинанты
Timeless: Live in ConcertTimeless: Live in Concert
Michael Polito
The 73rd Annual Academy AwardsThe 73rd Annual Academy Awards
June Beallor, Jon Bloom, Glenn Erickson, Alexandra Komisaruk, Mark Leiss, Maureen Nolan, Barry A. O'Brien, Michael Polito, Jeff Roe, Matthew Sharp, Yoram Tal, Чак Уоркмэн, Douglass M. Stewart Jr., Michael J. Shapiro, Brian Derby, Maura Corey
Elton John: One Night Only - Greatest Hits LiveElton John: One Night Only - Greatest Hits Live
Dave Gardener, Tim Kelly, Booey Kober
Elton John: One Night Only - Greatest Hits LiveElton John: One Night Only - Greatest Hits Live
Living Dolls: The Making of a Child Beauty QueenLiving Dolls: The Making of a Child Beauty Queen
Charlton McMillan
Победитель
Все номинанты
ДжазJazz: A Film by Ken Burns
Paul Barnes, Erik Ewers For episode "Dedicated To Chaos".
Последний геройSurvivor
Jonathon Braun, Brian Barefoot, Jeannette Christensen, Mitchell Danton, Sean Foley, Claudia Hoover, Ivan Ladizinsky, Craig E. Serling, Chris Simpson, Rod C. Spence, Bob Mathews For episode "Trial By Fire".
Dwarfs: Not a Fairy TaleDwarfs: Not a Fairy Tale
Geof Bartz
Half Past Autumn: The Life and Works of Gordon ParksHalf Past Autumn: The Life and Works of Gordon Parks
Robert Grieve, Wayne Griffin, Kimberly Harris, Ellen Heuer, Stephanie Lowry, Ричард Пэртлоу, Scott M. Silvey, Meg Taylor
Победитель
61*61*
Robert Grieve, Wayne Griffin, Kimberly Harris, Ellen Heuer, Stephanie Lowry, Ричард Пэртлоу, Scott M. Silvey, Meg Taylor
Победитель
Все номинанты
7.3
НюрнбергNuremberg
Richard Cadger, Ronayne Higginson, Donna Powell, Paul Shikata For part II.
7.3
7.6
ЗаговорConspiracy
Christopher Ackland, Felicity Cottrell, Gillian Dodders, Alan Paley, Jason Swanscott
Anne Frank: The Whole StoryAnne Frank: The Whole Story
Эрик Адаль, Michael Babcock, David Beadle, John Benson, Walter Michael Bost, Andrew Ellerd, Sonya Lindsay, Patrick Hogan, Helen Luttrell, Ralph Osborn, Timothy Pearson, Jeff Sawyer, Gretchen Thoma For part II.
7.5
ДюнаDune
Эрик Адаль, Ulrika Akander, David Beadle, Andrew Ellerd, Larry Goeb, David Grecu, Sonya Lindsay, Patrick Hogan, Victor Iorillo, Helen Luttrell, Bob Newlan, R.J. Palmer, Dale W. Perry, Jeff Rosen, Bruce Tanis, Jay Wilkinson, Joshua Winget For part III.
7.5
Casey J. Crabtree, Michael Crabtree, Thomas A. Harris, Rick Hromadka, Constance A. Kazmer, Lou Kleinman, Walter Newman, Darleen Stoker, Sharyn Gersh, David Werntz, Darren Wright For episode "The Crossing".
Победитель
8.3
Скорая помощьER
Победитель
Все номинанты
8.8
C.S.I. Место преступленияCSI: Crime Scene Investigation
Ruth Adelman, Zane D. Bruce, Stan Jones, Mace Matiosian, Joseph T. Sabella, Jivan Tahmizian, David F. Van Slyke For episode "35K OBO".
Third WatchThird Watch
Casey J. Crabtree, Michael Crabtree, Rick Hromadka, Constance A. Kazmer, Lou Kleinman, Walter Newman, John F. Reynolds, Allan K. Rosen, Darleen Stoker, David Werntz, Darren Wright, Marc Mailand For episode "Honor".
The FugitiveThe Fugitive
Rick Camara, Timothy A. Cleveland, Casey J. Crabtree, Michael Crabtree, Jessica Goodwin, Eric Hertsguaard, Bruce M. Honda, David Horton Sr., Michael E. Lawshe, Chris McGeary, Otis Van Osten, Nancie Araki For the pilot.
Звездный путь: ВояджерStar Trek: Voyager
Dale Chaloukian, Ashley Harvey, Gerry Sackman, Masanobu 'Tomi' Tomita, Bill Wistrom, James Wolvington For episode "Endgame", part II.
8.8
Timeless: Live in ConcertTimeless: Live in Concert
Theodore Ashton, Bill Chaikowsky, Ken Dahlquist, Sam Drummy, Dave Eastwood, Thomas Geren, Greg Harms, Larry Heider, John Palacio, John Pritchett, Ron Sheldon, Tom Tcimpidis, Brad Zerbst
Победитель
Победитель
Все номинанты
Последний геройSurvivor
Kevin Bailey, Jim Beaux, John Curtin, Sam Drummy, Wayne Getchell, David Hallmark, Larry Heider, Bob Keys, Allen Latter, Les Nourse, Gordon T. Sweeney, Scha Jani, Dave Dorsett, Freddy Frederick, Joe Bohman For episode "Survivor: The Reunion (#1.14)".
The 73rd Annual Academy AwardsThe 73rd Annual Academy Awards
Theodore Ashton, Rob Balton, John Burdick, Rocky Danielson, Sam Drummy, Dave Eastwood, Rick Edwards, John B. Field, Thomas Geren, Marc Hunter, Charlie Huntley, David Levisohn, Jean Mason, Lyn Noland, Rob Palmer, Kenneth Patterson, Bill Philbin, David Plakos, Hector Ramirez, Brian Reason, Chuck Reilly, Mark Sanford, Ron Sheldon, Allan Wells, Mark Whitman, Kris Wilson, Keith Winikoff, Kenneth Shapiro, Ray Hoover, Freddy Frederick
Bruce Springsteen and the E Street Band: Live in New York CityBruce Springsteen and the E Street Band: Live in New York City
Jeff Cirbes, Dave Driscoll, Charlie Huntley, Alain Onesto, Mark Renaudin, Mark Chamberlain, Michael O'Rourke, Barry Otto, Nat Heard, Mitchell Simchowitz, Pete Stendel, Dave Hulings, Scott Lutton, James J. Miller, Marc Nathan, Phil Summers
Super Bowl XXXV Halftime ShowSuper Bowl XXXV Halftime Show
Steven Cimino, Dave Eastwood, Charlie Huntley, Jay Kulick, Allen Merriweather, Bill Philbin, Hector Ramirez, Mark Whitman, John Kosmaczewski, Jeff Zachary, Pete Stendel, Janis Murray, Sol Bress, Beth Efroymson, Deena Sheldon, Ron Tadano, Kerri Brooks, George Graffeo, Robert Lawton, John Pavlovich, Robert Wishnie
