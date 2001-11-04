Меню
Прайм-таймовая премия «Эмми» События Primetime Emmy Awards 2001

Все фильмы-номинанты «Прайм-таймовая премия «Эмми»» в 2001 году

Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший комедийный сериал
Секс в большом городе 7.4
Секс в большом городе Sex and the City
Сара Джессика Паркер, Дженни Бикс, Синди Чупак, Майкл Патрик Кинг, John P. Melfi, Даррен Стар
Победитель
Малкольм в центре внимания
Малкольм в центре внимания Malcolm in the Middle
Linwood Boomer, Майкл Глуберман, Alan J. Higgins, Тодд Холлэнд, Кен Куопис, Джеффри Мэлман, Гари Мерфи, Эндрю Оренштейн, Алекс Рид, James Simons, Bob Stevens, Нил Томпсон
Everybody Loves Raymond Everybody Loves Raymond
Рэй Романо, Том Кальтабиано, Такер Коули, Дженнифер Криттенден, Lisa Helfrich Jackson, Ken Ornstein, Rory Rosegarten, Филипп Розенталь, Лев Шнайдер, Aaron Shure, Steve Skrovan, Stu Smiley, Jeremy Stevens, Kathy Ann Stumpe
Уилл и Грейс 7.2
Уилл и Грейс Will & Grace
Bruce Alden, Adam Barr, Берроуз, Джеймс, Питер Чакос, Jeff Greenstein, Alex Herschlag, Tim Kaiser, David Kohan, Лайзер, Кэри, Jhoni Marchinko, Макс Мучник, Jon Kinnally, Tracy Poust
Фрейзер 8.3
Фрейзер Frasier
Келси Грэммер, Gayle Abrams, David Angell, Maggie Blanc, Питер Кэйси, Боб Дэйли, Rob Hanning, Сэм Джонсон, Lori Kirkland Baker, David Lee, David Lloyd, Крис Марсель, Dan O'Shannon, Марк Рейсман, Jon Sherman, Eric Zicklin
Everybody Loves Raymond Everybody Loves Raymond
Рэй Романо, Том Кальтабиано, Такер Коули, Дженнифер Криттенден, Lisa Helfrich Jackson, Ken Ornstein, Rory Rosegarten, Филипп Розенталь, Лев Шнайдер, Aaron Shure, Steve Skrovan, Stu Smiley, Jeremy Stevens, Kathy Ann Stumpe
Фрейзер 8.3
Фрейзер Frasier
Келси Грэммер, Gayle Abrams, David Angell, Maggie Blanc, Питер Кэйси, Боб Дэйли, Rob Hanning, Сэм Джонсон, Lori Kirkland Baker, David Lee, David Lloyd, Крис Марсель, Dan O'Shannon, Марк Рейсман, Jon Sherman, Eric Zicklin
Малкольм в центре внимания
Малкольм в центре внимания Malcolm in the Middle
Linwood Boomer, Майкл Глуберман, Alan J. Higgins, Тодд Холлэнд, Кен Куопис, Джеффри Мэлман, Гари Мерфи, Эндрю Оренштейн, Алекс Рид, James Simons, Bob Stevens, Нил Томпсон
Уилл и Грейс 7.2
Уилл и Грейс Will & Grace
Bruce Alden, Adam Barr, Берроуз, Джеймс, Питер Чакос, Jeff Greenstein, Alex Herschlag, Tim Kaiser, David Kohan, Лайзер, Кэри, Jhoni Marchinko, Макс Мучник, Jon Kinnally, Tracy Poust
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший драматический сериал
Западное крыло 9.2
Западное крыло The West Wing
Kevin Falls, Kristin Harms, Michael Hissrich, Lawrence O'Donnell, Томас Шламме, Аарон Соркин, Джон Уэллс, Llewellyn Wells
Скорая помощь 8.3
Скорая помощь ER
Майкл Крайтон, Neal Baer, R. Scott Gemmill, Dee Johnson, Джонатан Каплан, Кристофер Мисиано, Джек Орман, Joe Sachs, Wendy Spence, Meredith Stiehm, Richard Thorpe, Джон Уэллс
Практика
Практика The Practice
Дэвид Э. Келли, Joseph Berger-Davis, Robert Breech, Todd Ellis Kessler, Christina Musrey, Gary M. Strangis, Pamela J. Wisne
Скорая помощь 8.3
Скорая помощь ER
Майкл Крайтон, Neal Baer, R. Scott Gemmill, Dee Johnson, Джонатан Каплан, Кристофер Мисиано, Джек Орман, Joe Sachs, Wendy Spence, Meredith Stiehm, Richard Thorpe, Джон Уэллс
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Генри Брончтейн, Martin Bruestle, Митчелл Бёрджесс, Дэвид Чейз, Brad Grey, Тодд А. Кесслер, Ilene S. Landress, Terence Winter, Robin Green
Закон и порядок 8.5
Закон и порядок Law & Order
William M. Finkelstein, William N. Fordes, Артур В. Форни, Lewis Gould, Jeffrey M. Hayes, Kati Johnston, Gary Karr, Lynn Mamet, Кэти МакКормик, Артур Пенн, Barry Schindel, Richard Sweren, Дик Вульф
Закон и порядок 8.5
Закон и порядок Law & Order
William M. Finkelstein, William N. Fordes, Артур В. Форни, Lewis Gould, Jeffrey M. Hayes, Kati Johnston, Gary Karr, Lynn Mamet, Кэти МакКормик, Артур Пенн, Barry Schindel, Richard Sweren, Дик Вульф
Практика
Практика The Practice
Дэвид Э. Келли, Joseph Berger-Davis, Robert Breech, Todd Ellis Kessler, Christina Musrey, Gary M. Strangis, Pamela J. Wisne
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Генри Брончтейн, Martin Bruestle, Митчелл Бёрджесс, Дэвид Чейз, Brad Grey, Тодд А. Кесслер, Ilene S. Landress, Terence Winter, Robin Green
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр в комедийном сериале
Эрик МакКормак
Эрик МакКормак
Уилл и Грейс For playing: "Will Truman".
Келси Грэммер
Келси Грэммер
Фрейзер For playing: "Frasier Crane".
Рэй Романо
Рэй Романо
Everybody Loves Raymond For playing: "Ray Barone".
Фрэнки Мьюниз
Малкольм в центре внимания For playing: "Malcolm Wilkerson".
Джон Литгоу
Джон Литгоу
Третья планета от Солнца For playing: "Dick Solomon".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр в драматическом сериале
Джеймс Гандольфини
Джеймс Гандольфини
Сопрано For playing: "Tony Soprano".
Андре Брауэр
Андре Брауэр
Gideon's Crossing For playing: "Ben Gideon".
Мартин Шин
Мартин Шин
Западное крыло For playing: "Josiah Bartlet".
Деннис Франц
Полиция Нью-Йорка For playing: "Andy Sipowicz".
Роб Лоу
Роб Лоу
Западное крыло For playing: "Sam Seaborn".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса в комедийном сериале
Патриция Хитон
Патриция Хитон
Everybody Loves Raymond For playing: "Debra Barone".
Сара Джессика Паркер
Сара Джессика Паркер
Секс в большом городе For playing: "Carrie Bradshaw".
Джейн Качмарек
Малкольм в центре внимания For playing: "Lois".
Дебра Мессинг
Дебра Мессинг
Уилл и Грейс For playing: "Grace Adler".
Калиста Флокхарт
Калиста Флокхарт
Ally McBeal For playing: "Ally McBeal".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса в драматическом сериале
Иди Фалько
Иди Фалько
Сопрано For playing: "Carmela Soprano".
Лоррейн Бракко
Лоррейн Бракко
Сопрано For playing: "Jennifer Melfi".
Эми Бреннеман
Эми Бреннеман
Judging Amy For playing: "Amy Gray".
Марг Хельгенбергер
Марг Хельгенбергер
C.S.I. Место преступления For playing: "Catherine Willows".
Села Уорд
Села Уорд
Опять и снова For playing: "Lily Manning".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Питер МакНикол
Питер МакНикол
Ally McBeal For playing: "John Cage".
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший
Ally McBeal For playing: "Larry Paul".
Шон Хэйс
Шон Хэйс
Уилл и Грейс For playing: "Jack McFarland".
Дэвид Хайд Пирс
Фрейзер For playing: "Niles Crane".
Питер Бойл
Everybody Loves Raymond For playing: "Frank Barone".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Брэдли Уитфорд
Брэдли Уитфорд
Западное крыло For playing: "Josh Lyman".
Доминик Кьянезе
Доминик Кьянезе
Сопрано For playing: "Junior Soprano".
Ричард Шифф
Ричард Шифф
Западное крыло For playing: "Toby Ziegler".
Майкл Империоли
Майкл Империоли
Сопрано For playing: "Christopher Moltisanti".
Джон Спенсер
Западное крыло For playing: "Leo McGarry".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Дорис Робертс
Everybody Loves Raymond For playing: "Marie Barone".
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
Друзья For playing: "Rachel Green".
Ким Кэттролл
Ким Кэттролл
Секс в большом городе For playing "Samantha Jones".
Меган Маллалли
Меган Маллалли
Уилл и Грейс For playing: "Karen Walker".
Лиза Кудроу
Лиза Кудроу
Друзья For playing: "Phoebe Buffay".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Эллисон Дженни
Эллисон Дженни
Западное крыло For playing: "C.J. Cregg".
Тайн Дейли
Тайн Дейли
Judging Amy For playing: "Maxine Gray".
Мора Тирни
Мора Тирни
Скорая помощь For playing: "Abby Lockhart".
Аида Туртурро
Аида Туртурро
Сопрано For playing: "Janice Soprano".
Стокард Чэннинг
Стокард Чэннинг
Западное крыло For playing: "Abbey Bartlet".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Тэмми Бланчард
Тэмми Бланчард
Life with Judy Garland: Me and My Shadows For playing "Young Judy Garland".
Энн Бэнкрофт
Haven For playing: "Mama Gruber".
Одра МакДональд
Одра МакДональд
Wit For playing: "Susie Monahan".
Бренда Блетин
Anne Frank: The Whole Story For playing: "Auguste Van Pels".
Холли Хантер
Холли Хантер
Женские тайны For playing: "Rebecca Waynon".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Майкл Эмерсон
Майкл Эмерсон
Практика For playing "William Hinks".
Джеймс Кромуэлл
Джеймс Кромуэлл
Скорая помощь For playing "Bishop Lionel Stewart". For episode "A Walk In The Woods".
Оливер Платт
Оливер Платт
Западное крыло For playing "Oliver Babish".
Патрик Демпси
Патрик Демпси
Опять и снова For playing "Aaron Brooks". For episode "Stranger's And Brother's".
Рене Обержонуа
Практика For playing "Judge Mantz". For episode "We Hold These Truths".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Салли Филд
Салли Филд
Скорая помощь For playing "Maggie Wyczenski".
Джин Смарт
Джин Смарт
The District For playing "Sherry Regan".
Дана Дилэйни
Дана Дилэйни
Family Law For playing "Mary Sullivan". For episode "Safe At Home".
Кэти Бейкер
Кэти Бейкер
Boston Public For playing "Mrs. Peters".
Аннабелла Шиорра
Сопрано For playing "Gloria Trillo".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Дерек Джекоби
Дерек Джекоби
Фрейзер For playing "Jackson Riley". For episode "The Show Must Go Off".
Майкл Йорк
The Lot For playing "Colin Rhome". For episode "Daddy Dearest, Stiffed".
Гэри Олдман
Гэри Олдман
Друзья For playing "Richard Crosby".
Роберт Лоджа
Малкольм в центре внимания For playing "Grandpa Victor". For episode "Grandparents".
Виктор Гарбер
Виктор Гарбер
Фрейзер For playing "Ferguson". For episode "Taking Liberties".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Джин Смарт
Джин Смарт
Фрейзер For playing "Lana Gardner".
Бернадетт Питерс
Ally McBeal For playing "Cassandra Lewis".
Клорис Личмен
Клорис Личмен
Малкольм в центре внимания For playing "Grandma Ida". For episode "Grandparents".
Джейми Герц
Ally McBeal For playing "Kimmy Bishop".
Сьюзен Сарандон
Сьюзен Сарандон
Друзья For playing "Cecilia Monroe". For episode "The One With Joey's New Brain".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшее озвучивание
The PJs The PJs
Ja'net DuBois For playing "Mrs. Avery". For episode "Let's Get Ready To Rumba".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая режиссура драматического сериала
Западное крыло 9.2
Западное крыло The West Wing
Томас Шламме For episode "In The Shadow Of Two Gunmen", parts I and II.
Западное крыло 9.2
Западное крыло The West Wing
Laura Innes For episode "Shibboleth".
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Аллен Култер For episode "University".
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Тим Ван Паттен For episode "Amour Fou".
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Стив Бушеми For episode "Pine Barrens".
Скорая помощь 8.3
Скорая помощь ER
Джонатан Каплан For episode "The Visit".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая режиссура комедийного сериала
Малкольм в центре внимания
Малкольм в центре внимания Malcolm in the Middle
Тодд Холлэнд For episode "Bowling".
Секс в большом городе 7.4
Секс в большом городе Sex and the City
Чарльз МакДугалл For episode "Easy Come, Easy Go".
Ed Ed
Джеймс Фроули For the pilot.
Малкольм в центре внимания
Малкольм в центре внимания Malcolm in the Middle
Джеффри Мэлман For episode "Flashback".
Уилл и Грейс 7.2
Уилл и Грейс Will & Grace
Берроуз, Джеймс For episode "Lows In The Mid-Eighties".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Симпсоны 9.3
Симпсоны The Simpsons
Джеймс Л Брукс, Matt Groening, Larina Jean Adamson, Mike B. Anderson, John Bush, Larry Doyle, Jon F. Vein, John Frink, Tom Gammill, Dan Greaney, Ron Hauge, John W. Hyde, Al Jean, Rob LaZebnik, Tim Long, Tom Martin, Ian Maxtone-Graham, George Meyer, Дэвид Миркин, Frank Mula, Carolyn Omine, Don Payne, Bonita Pietila, Max Pross, Richard Raynis, Jim Reardon, Mike Reiss, Richard Sakai, Mike Scully, Matt Selman, Сэм Саймон, Denise Sirkot, Julie Thacker-Scully, Michael Wolf, Laurie Biernacki For episode "Homr".
Футурама 9.3
Футурама Futurama
Matt Groening, J. Stewart Burns, David X. Cohen, Brian J. Cowan, Eric Horsted, Eric Kaplan, Claudia Katz, Ken Keeler, Рич Мур, Lew Morton, Bill Odenkirk, Брайан Шисли, Gregg Vanzo, Patric M. Verrone For episode "Amazon Women In The Mood".
Царь горы
Царь горы King of the Hill
Jonathan Aibel, Ричард Аппель, Glenn Berger, Joseph A. Boucher, Alan R. Cohen, Грег Дэниелс, Джим Дотерайв, Jon F. Vein, Alan Freedland, Алекс Грегори, Клэй Холл, Johnny Hardwick, Норм Хискок, Питер Хайк, John W. Hyde, Майк Джадж, Howard Klein, Либерштейн, Пол, Anthony Lioi, Mark McJimsey, Джон Райс, Michael Rotenberg, Garland Testa, Michael Wolf, Джон Альтшулер, Dave Krinsky For episode "Chasing Bobby".
Как говорит Джинджер
Как говорит Джинджер As Told By Ginger
Kate Boutilier, Eryk Casemiro, Габор Чупо, Cella Nichols Duffy, Maureen Iser, Emily Kapnek, Sylvia Keulen, Арлин Класки, Mark Risley For episode "Hello Stranger".
Царь горы
Царь горы King of the Hill
Jonathan Aibel, Ричард Аппель, Glenn Berger, Joseph A. Boucher, Alan R. Cohen, Грег Дэниелс, Джим Дотерайв, Jon F. Vein, Alan Freedland, Алекс Грегори, Клэй Холл, Johnny Hardwick, Норм Хискок, Питер Хайк, John W. Hyde, Майк Джадж, Howard Klein, Либерштейн, Пол, Anthony Lioi, Mark McJimsey, Джон Райс, Michael Rotenberg, Garland Testa, Michael Wolf, Джон Альтшулер, Dave Krinsky For episode "Chasing Bobby".
Как говорит Джинджер
Как говорит Джинджер As Told By Ginger
Kate Boutilier, Eryk Casemiro, Габор Чупо, Cella Nichols Duffy, Maureen Iser, Emily Kapnek, Sylvia Keulen, Арлин Класки, Mark Risley For episode "Hello Stranger".
Футурама 9.3
Футурама Futurama
Matt Groening, J. Stewart Burns, David X. Cohen, Brian J. Cowan, Eric Horsted, Eric Kaplan, Claudia Katz, Ken Keeler, Рич Мур, Lew Morton, Bill Odenkirk, Брайан Шисли, Gregg Vanzo, Patric M. Verrone For episode "Amazon Women In The Mood".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Animated Program (For Programming More Than One Hour)
Allosaurus: A Walking with Dinosaurs Special The Ballad of Big Al
Kate Bartlett, Tim Haines, Mick Kaczorowski, Mike Milne, Michael Olmert, Sharon Reed, William Sargent
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for a Miniseries, Movie or a Special
Anne Frank: The Whole Story Anne Frank: The Whole Story
Ondrej Nekvasil, Jan Vlasák, Marie Raskova For part II.
Life with Judy Garland: Me and My Shadows Life with Judy Garland: Me and My Shadows
Dan Davis, Ian Hall, Stephanie Ziemer For Part I.
On Golden Pond On Golden Pond
Matthew C. Jacobs, Eugene Lee, Joe Bevacqua
61* 61*
Denise Hudson, Anne D. McCulley, Rusty Smith
Life with Judy Garland: Me and My Shadows Life with Judy Garland: Me and My Shadows
Dan Davis, Ian Hall, Stephanie Ziemer For Part I.
Hornblower: Mutiny Hornblower: Mutiny
Rob Harris, Matthew Robinson, Peter Wenham
On Golden Pond On Golden Pond
Matthew C. Jacobs, Eugene Lee, Joe Bevacqua
61* 61*
Denise Hudson, Anne D. McCulley, Rusty Smith
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Уилл и Грейс 7.2
Уилл и Грейс Will & Grace
Melinda Ritz, Glenda Rovello For episode "Lows In The Mid Eighties".
Bette Bette
Lynda Burbank, Bernard Vyzga For the pilot.
Фрейзер 8.3
Фрейзер Frasier
Roy Christopher, Ron Olsen For episode "Cranes Go Caribbean".
Друзья 8.2
Друзья Friends
Greg J. Grande, John Shaffner, Joe Stewart For episode with "Monica And Chandler's Wedding".
Three Sisters Three Sisters
Dwight Jackson, John Shaffner, Joe Stewart For the pilot.
Three Sisters Three Sisters
Dwight Jackson, John Shaffner, Joe Stewart For the pilot.
Друзья 8.2
Друзья Friends
Greg J. Grande, John Shaffner, Joe Stewart For episode with "Monica And Chandler's Wedding".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
Boston Public Boston Public
Paul Eads, Jan Pascale, Mindy Roffman For episode "Chapter One".
Секс в большом городе 7.4
Секс в большом городе Sex and the City
Ed Check, Jeremy Conway, Karin Wiesel Holmes For episode "Where There's Smoke".
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Bob Shaw, Scott P. Murphy, Janet Shaw For episode "Amour Fou".
Западное крыло 9.2
Западное крыло The West Wing
Kenneth Hardy, Ellen Totleben For episode "Noel".
C.S.I. Место преступления 8.8
C.S.I. Место преступления CSI: Crime Scene Investigation
Cherie Baker, Brenda Meyers-Ballard For episode "Friends And Lovers".
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Bob Shaw, Scott P. Murphy, Janet Shaw For episode "Amour Fou".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for a Variety or Music Program
Peter Pan Peter Pan
John Iacovelli, Aaron King
Mad TV MADtv
Cece De Stefano, Daryn-Reid Goodall, D. Martyn Bookwalter, John Sabato For episode "#610".
The 43rd Annual Grammy Awards The 43rd Annual Grammy Awards
Bob Keene, Brian J. Stonestreet
The 73rd Annual Academy Awards The 73rd Annual Academy Awards
Roy Christopher, Keaton S. Walker, Tamlyn Wright
Copperfield: Tornado of Fire Copperfield: Tornado of Fire
David Eckert, John Shaffner, Joe Stewart
The 73rd Annual Academy Awards The 73rd Annual Academy Awards
Roy Christopher, Keaton S. Walker, Tamlyn Wright
The 43rd Annual Grammy Awards The 43rd Annual Grammy Awards
Bob Keene, Brian J. Stonestreet
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Comedy Series
Ally McBeal Ally McBeal
Ken Miller, Nikki Valko
Фрейзер 8.3
Фрейзер Frasier
Jeff Greenberg
Уилл и Грейс 7.2
Уилл и Грейс Will & Grace
Tracy Lilienfield
Ed Ed
Brett Goldstein, Carol Kelsay, Jonathan Strauss, Todd Thaler, Bonnie Zane
Секс в большом городе 7.4
Секс в большом городе Sex and the City
Jennifer McNamara
Ed Ed
Brett Goldstein, Carol Kelsay, Jonathan Strauss, Todd Thaler, Bonnie Zane
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Drama Series
Западное крыло 9.2
Западное крыло The West Wing
John Frank Levey, Barbara Miller, Kevin Scott
Опять и снова
Опять и снова Once and Again
Amy Lippens, Lizzie Scheck
Закон и порядок 8.5
Закон и порядок Law & Order
Suzanne Ryan
Опять и снова
Опять и снова Once and Again
Amy Lippens, Lizzie Scheck
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Sheila Jaffe, Georgianne Walken
Практика
Практика The Practice
Janet Gilmore, Megan McConnell
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
61* 61*
Mali Finn
When Billie Beat Bobby When Billie Beat Bobby
Molly Lopata
Wit Wit
Leo Davis, Ellen Lewis, Juliet Taylor
Life with Judy Garland: Me and My Shadows Life with Judy Garland: Me and My Shadows
Deirdre Bowen, Mary V. Buck, Susan Edelman, Tina Gerussi
Anne Frank: The Whole Story Anne Frank: The Whole Story
Meg Liberman, Nancy Bishop, Suzanne Smith, Job Gosschalk, Risa Kes, Cami Patton, Angela A. Terry
The Last of the Blonde Bombshells The Last of the Blonde Bombshells
Di Carling
Wit Wit
Leo Davis, Ellen Lewis, Juliet Taylor
Anne Frank: The Whole Story Anne Frank: The Whole Story
Meg Liberman, Nancy Bishop, Suzanne Smith, Job Gosschalk, Risa Kes, Cami Patton, Angela A. Terry
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Children's Program
The Teen Files The Teen Files
Allison Grodner, Arnold Shapiro, Karen Haystead Duzy For episode "Surviving High School".
King Gimp King Gimp
Susan Hannah Hadary, Lisa Heller, Sheila Nevins, Nancy Walzog, William A. Whiteford
Peter Pan Peter Pan
Marc Bauman, Kris Slava, Tom McCoy, Дэвид Уолмсли
Nick News Nick News with Linda Ellerbee
Wally Berger, Linda Ellerbee, Mark Lyons, Rolfe Tessem
Ох уж эти детки!
Ох уж эти детки! Rugrats
Eryk Casemiro, Габор Чупо, Cella Nichols Duffy, Jim Duffy, Арлин Класки, Pernelle Hayes, Susan Ward
Peter Pan Peter Pan
Marc Bauman, Kris Slava, Tom McCoy, Дэвид Уолмсли
Ох уж эти детки!
Ох уж эти детки! Rugrats
Eryk Casemiro, Габор Чупо, Cella Nichols Duffy, Jim Duffy, Арлин Класки, Pernelle Hayes, Susan Ward
King Gimp King Gimp
Susan Hannah Hadary, Lisa Heller, Sheila Nevins, Nancy Walzog, William A. Whiteford
Nick News Nick News with Linda Ellerbee
Wally Berger, Linda Ellerbee, Mark Lyons, Rolfe Tessem
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Choreography
Blast! Blast!
Jonathan Vanderkolff, Jim Moore, George Pinney
Target Stars on Ice Target Stars on Ice
Sandra Bezic, Christopher Dean, Lea Ann Miller, Jayne Torvill, Michael Siebert
Bojangles Bojangles
Henry LeTang
Grounded for Life Grounded for Life
Кенни Ортега For episode "Mrs. Finnerty, You Have A Lovely Daughter".
Target Stars on Ice Target Stars on Ice
Sandra Bezic, Christopher Dean, Lea Ann Miller, Jayne Torvill, Michael Siebert
Peter Pan Peter Pan
Patti Colombo
Miss America Pageant Miss America Pageant
Barry Lather
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for Non-Fiction Programming
Land of the Mammoth Land of the Mammoth
John Davey, Didier Portal, Noel Smart
Half Past Autumn: The Life and Works of Gordon Parks Half Past Autumn: The Life and Works of Gordon Parks
Hiro Narita, Henry Adebonojo, Greg Andracke, Brian Sewell
Джаз
Джаз Jazz: A Film by Ken Burns
Кен Бёрнс, Buddy Squires For episode "A Masterpiece By Midnight".
Последний герой
Последний герой Survivor
Tom Cowan, Richard Dallett, Scott Duncan, Рэндолл Айнхорн, Tom Gleeson, Mark Hryma, Mark 'Ninja' Lynch, Michael Murray, Peter Pescell, Peter Pilafian, Matt Sohn, Fed Wetherbee, Jim Harrington, Brian Marleau, Michael Dillon, Paul Moss, Len Beard, Leighton De Barros, Raj Gibson, Ryan Mooney, John Tattersall, Martin Unversaw For episode "A Honeymoon Or Not".
Living Dolls: The Making of a Child Beauty Queen Living Dolls: The Making of a Child Beauty Queen
Sandra Chandler
Последний герой
Последний герой Survivor
Tom Cowan, Richard Dallett, Scott Duncan, Рэндолл Айнхорн, Tom Gleeson, Mark Hryma, Mark 'Ninja' Lynch, Michael Murray, Peter Pescell, Peter Pilafian, Matt Sohn, Fed Wetherbee, Jim Harrington, Brian Marleau, Michael Dillon, Paul Moss, Len Beard, Leighton De Barros, Raj Gibson, Ryan Mooney, John Tattersall, Martin Unversaw For episode "A Honeymoon Or Not".
Джаз
Джаз Jazz: A Film by Ken Burns
Кен Бёрнс, Buddy Squires For episode "A Masterpiece By Midnight".
Half Past Autumn: The Life and Works of Gordon Parks Half Past Autumn: The Life and Works of Gordon Parks
Hiro Narita, Henry Adebonojo, Greg Andracke, Brian Sewell
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Miniseries or a Movie
Дюна 7.5
Дюна Dune
Vittorio Storaro For part II.
Life with Judy Garland: Me and My Shadows Life with Judy Garland: Me and My Shadows
James Chressanthis For episode "Night One".
61* 61*
Haskell Wexler
For Love or Country: The Arturo Sandoval Story For Love or Country: The Arturo Sandoval Story
Donald M. Morgan
Заговор 7.6
Заговор Conspiracy
Stephen Goldblatt
Anne Frank: The Whole Story Anne Frank: The Whole Story
Elemér Ragályi For episode "Night 2".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
Уилл и Грейс 7.2
Уилл и Грейс Will & Grace
Tony Askins For episode "Sons And Lovers".
Spin City Spin City
Mikel Neiers For episode "Hello Charlie".
100 Centre Street 100 Centre Street
Ron Fortunato For episode "Things Change".
Everybody Loves Raymond Everybody Loves Raymond
Mike Berlin, Alessio Gelsini Torresi For episode "Italy".
Фрейзер 8.3
Фрейзер Frasier
Ken Lamkin For episode "And The Dish Ran Away With The Spoon".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Single Camera Series
Западное крыло 9.2
Западное крыло The West Wing
Thomas Del Ruth For episode "Noel".
Закон и порядок 8.5
Закон и порядок Law & Order
John Beymer For episode "Endurance".
Практика
Практика The Practice
Дэннис Смит For episode "The Deal".
JAG JAG
Hugo Cortina For episode "Adrift", part I.
Секретные материалы 8.7
Секретные материалы The X-Files
Bill Roe For episode "This Is Not Happening".
Ally McBeal Ally McBeal
Billy Dickson For episode "Cloudy Skies, Chance Of Parade".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Classical Music-Dance Program
La Traviata La traviata
Andrea Andermann, David Horn, Zubin Mehta, Джузеппе Патрони Гриффи, Рада Рассимов, Jac Venza, John Walker, Paola Megas
American Dream: Andrea Bocelli's Statue of Liberty Concert American Dream: Andrea Bocelli's Statue of Liberty Concert
David Horn, Mitch Owgang, John Walker
Live from Lincoln Center Live from Lincoln Center
Marc Bauman, John Goberman For episode "Armstrong - When the Saints Go Marching In".
The Three Tenors Christmas The Three Tenors Christmas
Peter Gelb, David Mallet, Steven Mercurio, Mia Bongiovanni, Dione Orrom, Mario Dradi
Charlotte Church Live from Jerusalem Charlotte Church Live from Jerusalem
Paul Burger, Шарлотта Черч, John Drury, Anthony Geffen, Kriss Russman, Julian Smith
Charlotte Church Live from Jerusalem Charlotte Church Live from Jerusalem
Paul Burger, Шарлотта Черч, John Drury, Anthony Geffen, Kriss Russman, Julian Smith
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Commercial
Mercedes-Benz: Modern Ark Mercedes-Benz: Modern Ark
For "Modern Ark" (Mercedes-Benz USA).
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Life with Judy Garland: Me and My Shadows Life with Judy Garland: Me and My Shadows
Dona Granata, Anne Peiponen, Brian Russman For Part I.
Hornblower: Mutiny Hornblower: Mutiny
John Mollo, Barbara Rutter
The Last of the Blonde Bombshells The Last of the Blonde Bombshells
Fiona McCann, Shirley Nevin, Frances Tempest, Faith Thomas
David Copperfield David Copperfield
Joan Bergin, Eimer Ní Mhaoldomhnaigh, Susan Scott For part II.
David Copperfield David Copperfield
Joan Bergin, Eimer Ní Mhaoldomhnaigh, Susan Scott For part II.
Hornblower: Mutiny Hornblower: Mutiny
John Mollo, Barbara Rutter
The Last of the Blonde Bombshells The Last of the Blonde Bombshells
Fiona McCann, Shirley Nevin, Frances Tempest, Faith Thomas
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Costumes for a Series
The Lot The Lot
Jean-Pierre Dorléac, Gilberto Mello For episode "Mob Scene".
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Juliet Polcsa, Lauren Press, Kim Wilcox For episode "Proshai, Livushka".
Уилл и Грейс 7.2
Уилл и Грейс Will & Grace
Lori Eskowitz-Carter, Mary Walbridge For episode "Lows In The Mid-Eighties".
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Juliet Polcsa, Lauren Press, Kim Wilcox For episode "Proshai, Livushka".
Звездный путь: Вояджер
Звездный путь: Вояджер Star Trek: Voyager
Robert Blackman, Carol Kunz For episode "Shattered".
Секс в большом городе 7.4
Секс в большом городе Sex and the City
Kevin Draves, Патриша Филд, Rebecca Weinberg, Molly Rogers For episode "Sex And Another City".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Costumes for a Variety or Music Program
Cirque du Soleil: Dralion Cirque du Soleil: Dralion
François Barbeau
Peter Pan Peter Pan
Shigeru Yaji
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Eric Justian, Tom Broecker For episode with host Lara Flynn Boyle.
Scott Hamilton's Farewell to Stars on Ice Scott Hamilton's Farewell to Stars on Ice
Jef Billings, Regina Winters
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Eric Justian, Tom Broecker For episode with host Lara Flynn Boyle.
Scott Hamilton's Farewell to Stars on Ice Scott Hamilton's Farewell to Stars on Ice
Jef Billings, Regina Winters
Mad TV MADtv
Wendy Benbrook, Wanda Leavey For episode "#615".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Special
Wit Wit
Майк Николс
61* 61*
Билли Кристал
Заговор 7.6
Заговор Conspiracy
Фрэнк Пирсон
Anne Frank: The Whole Story Anne Frank: The Whole Story
Роберт Дорнхельм
Life with Judy Garland: Me and My Shadows Life with Judy Garland: Me and My Shadows
Роберт Аллан Экерман
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Variety or Music Program
Cirque du Soleil: Dralion Cirque du Soleil: Dralion
David Mallet
Bruce Springsteen and the E Street Band: Live in New York City Bruce Springsteen and the E Street Band: Live in New York City
Chris Hilson
Late Show with David Letterman Late Show with David Letterman
Jerry Foley For episode "#1527".
The 54th Annual Tony Awards The 54th Annual Tony Awards
Paul Miller
The 73rd Annual Academy Awards The 73rd Annual Academy Awards
Louis J. Horvitz
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Hairstyling for a Miniseries, Movie or a Special
Life with Judy Garland: Me and My Shadows Life with Judy Garland: Me and My Shadows
Marie-Ange Ripka, Andrea Tranmueller
61* 61*
Hazel Catmull, William A. Farley, Dino Ganziano
The Last of the Blonde Bombshells The Last of the Blonde Bombshells
Kate Benton, Beverley Binda, Jayne Buxton, Julie Dartnell, Lisa Westcott
The Last of the Blonde Bombshells The Last of the Blonde Bombshells
Kate Benton, Beverley Binda, Jayne Buxton, Julie Dartnell, Lisa Westcott
Король обезьян
Король обезьян The Lost Empire
Loulia Sheppard
Jackie Bouvier Kennedy Onassis Jackie Bouvier Kennedy Onassis
Linda De Andrea, Bob Pritchett
Hornblower: Mutiny Hornblower: Mutiny
Kevin Alexander
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Hairstyling for a Series
Mad TV MADtv
Mishell Chandler, Mimi Jafari, Matthew Kasten, Desmond Miller, Rod Ortega, Fabrizio Sanges For episode #601.
The Lot The Lot
Carl Bailey, Stephen Elsbree, Cheri Ruff For episode "Daddy Dearest".
Шоу 70−х 8.1
Шоу 70−х That '70s Show
Cindy Costello, Gabriella Pollino, Terrie Velazquez Owen For episode "Back Stage Pass".
Секс в большом городе 7.4
Секс в большом городе Sex and the City
Michelle Johnson, Jacques Stephane Lempire, Sacha Quarles For episode "All Or Nothing".
The Lot The Lot
Carl Bailey, Stephen Elsbree, Cheri Ruff For episode "Daddy Dearest".
Звездный путь: Вояджер
Звездный путь: Вояджер Star Trek: Voyager
Charlotte Parker, Gloria Montemayor, Josée Normand For episode "Prophecy".
Звездный путь: Вояджер
Звездный путь: Вояджер Star Trek: Voyager
Charlotte Parker, Gloria Montemayor, Josée Normand For episode "Prophecy".
Секс в большом городе 7.4
Секс в большом городе Sex and the City
Michelle Johnson, Jacques Stephane Lempire, Sacha Quarles For episode "All Or Nothing".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Timeless: Live in Concert Timeless: Live in Concert
Барбра Стрейзанд
Whose Line Is It Anyway? Whose Line Is It Anyway?
Уэйн Брэди
Late Show with David Letterman Late Show with David Letterman
Дэвид Леттерман For episode #1596.
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Уилл Феррелл For episode with host Alec Baldwin.
Ellen DeGeneres: The Beginning Ellen DeGeneres: The Beginning
Эллен ДеДженерес
The 73rd Annual Academy Awards The 73rd Annual Academy Awards
Стив Мартин
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual in Animation
Gary & Mike Gary & Mike
Brad Schiff For episode "Furry Duffel".
Захватчик ЗИМ
Захватчик ЗИМ Invader ZIM
Кайл Менке For episode "The Nightmare Begins".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Кеннет Брана
Кеннет Брана
Заговор For playing: "Reinhard Heydrich".
Барри Пеппер
Барри Пеппер
61* For playing: "Roger Maris".
Энди Гарсия
Энди Гарсия
For Love or Country: The Arturo Sandoval Story For playing: "Arturo Sandoval".
Грегори Хайнс
Грегори Хайнс
Bojangles For playing: "Bojangles".
Бен Кингсли
Бен Кингсли
Anne Frank: The Whole Story For playing: "Otto Frank".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Джуди Дэвис
Джуди Дэвис
Life with Judy Garland: Me and My Shadows For playing "Judy Garland".
Джуди Денч
Джуди Денч
The Last of the Blonde Bombshells For playing: "Elizabeth".
Эмма Томпсон
Эмма Томпсон
Wit For playing: "Vivian Bearing".
Hannah Taylor Gordon
Anne Frank: The Whole Story For playing: "Anne Frank".
Холли Хантер
Холли Хантер
When Billie Beat Bobby For playing: "Billie Jean King".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lighting Direction (Electronic, Multicamera) for VMC Programming
Bruce Springsteen and the E Street Band: Live in New York City Bruce Springsteen and the E Street Band: Live in New York City
Jeff Ravitz, Gregg Maltby
The Tonight Show with Jay Leno The Tonight Show with Jay Leno
Patrick S. Steele, Gary Thorns For show #1865.
Timeless: Live in Concert Timeless: Live in Concert
Robert A. Dickinson, Peter Morse
Politically Incorrect Politically Incorrect
Jeff Engel For episode "# 01-921".
The 73rd Annual Academy Awards The 73rd Annual Academy Awards
Robert T. Barnhart, Robert A. Dickinson, Matt Firestone, Andy O'Reilly
The Tonight Show with Jay Leno The Tonight Show with Jay Leno
Patrick S. Steele, Gary Thorns For show #1865.
The 73rd Annual Academy Awards The 73rd Annual Academy Awards
Robert T. Barnhart, Robert A. Dickinson, Matt Firestone, Andy O'Reilly
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Made for Television Movie
Wit Wit
Майк Николс, Simon Bosanquet, Cary Brokaw
For Love or Country: The Arturo Sandoval Story For Love or Country: The Arturo Sandoval Story
Энди Гарсия, Jellybean Benítez, Celia D. Costas
Laughter on the 23rd Floor Laughter on the 23rd Floor
Emanuel Azenberg, Jeffrey Lampert, Neil Simon
Заговор 7.6
Заговор Conspiracy
Frank Doelger, Nick Gillott, Фрэнк Пирсон, David M. Thompson, Peter Zinner
61* 61*
Билли Кристал, Роберт Колсберри, Ross Greenburg
For Love or Country: The Arturo Sandoval Story For Love or Country: The Arturo Sandoval Story
Энди Гарсия, Jellybean Benítez, Celia D. Costas
Заговор 7.6
Заговор Conspiracy
Frank Doelger, Nick Gillott, Фрэнк Пирсон, David M. Thompson, Peter Zinner
61* 61*
Билли Кристал, Роберт Колсберри, Ross Greenburg
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Main Title Design
Masterpiece Masterpiece Theatre
Karin Fong, Dana Yee, Grant Lau For the special "American Collection".
Norm The Norm Show
Clark, Ricardo Silva, Wilfred Wong, Quico Encinias
Mad TV MADtv
Steve Kirklys, Adam Byrd
Mad TV MADtv
Steve Kirklys, Adam Byrd
AudioFile AudioFile
Mike Goedecke, C. Ryan Riccio
The Wonderful World of Disney The Wonderful World of Disney
Кевин Гетц, Michael Goode, Майкл Гетц
The Wonderful World of Disney The Wonderful World of Disney
Кевин Гетц, Michael Goode, Майкл Гетц
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Main Title Theme Music
Gideon's Crossing Gideon's Crossing
James Newton Howard
Soul Food Soul Food
Kenneth 'Babyface' Edmonds, Al Green
Thoroughbred Thoroughbred
Michael Josephs
Последний герой
Последний герой Survivor
Russ Landau
Soul Food Soul Food
Kenneth 'Babyface' Edmonds, Al Green
Big Apple Big Apple
Marc Bonilla
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Makeup for a Miniseries, Movie or a Special
Life with Judy Garland: Me and My Shadows Life with Judy Garland: Me and My Shadows
Debi Drennan, Kevin Haney, Pamela Roth
Voyage of the Unicorn Voyage of the Unicorn
Wade Daily, Felix Fox, Toby Lindala, Pearl Louie, J.P. Mass, Jason Palmer, Lance Webb, Vince Yoshida, Dan Sheehan, Patrick Baxter, Shane Zander For part II.
61* 61*
Patricia Bunch, Mark Landon, Peter Montagna
61* 61*
Patricia Bunch, Mark Landon, Peter Montagna
Hornblower: Mutiny Hornblower: Mutiny
Suzan Broad, Veyatie MacLeod
Jackie Bouvier Kennedy Onassis Jackie Bouvier Kennedy Onassis
Leonard Engelman, Nicole Lapierre
Voyage of the Unicorn Voyage of the Unicorn
Wade Daily, Felix Fox, Toby Lindala, Pearl Louie, J.P. Mass, Jason Palmer, Lance Webb, Vince Yoshida, Dan Sheehan, Patrick Baxter, Shane Zander For part II.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Makeup for a Series
Секретные материалы 8.7
Секретные материалы The X-Files
Clinton Wayne, Laverne Munroe, Cheri Montesanto, Matthew W. Mungle, Robin L. Neal For episode "Deadalive".Tied with The Sopranos (1999), episode "Employee Of The Month".
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Kymbra Callaghan, Stephen Kelley For episode "Employee Of The Month". Tied with The X Files (1993), episode "Deadalive".
Звездный путь: Вояджер
Звездный путь: Вояджер Star Trek: Voyager
Belinda Bryant, Ellis Burman Jr., Suzanne Diaz, Earl Ellis, Tina Hoffman, Brad Look, Joe Podnar, David Quashnick, James Rohland, Karen Westerfield, Michael Westmore, Scott Wheeler, Natalie Wood, Jeff Lewis For episode "The Void".
Секс в большом городе 7.4
Секс в большом городе Sex and the City
Judy Chin, Marjorie Durand, Nicki Ledermann For episode "Don't Ask, Don't Tell".
Mad TV MADtv
Susan A. Cabral, Jennifer Aspinall, Ed French, Felicia Linsky, Stephanie L. Massie, Darrell McIntyre, Myke Michaels, Julie Purcell, Randy Westgate For episode "Mad TV's 2nd Annual Salute To The Movies".
Mad TV MADtv
Susan A. Cabral, Jennifer Aspinall, Ed French, Felicia Linsky, Stephanie L. Massie, Darrell McIntyre, Myke Michaels, Julie Purcell, Randy Westgate For episode "Mad TV's 2nd Annual Salute To The Movies".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Miniseries
Anne Frank: The Whole Story Anne Frank: The Whole Story
David R. Kappes, Hans Proppe
Life with Judy Garland: Me and My Shadows Life with Judy Garland: Me and My Shadows
Lorna Luft, Роберт Аллан Экерман, Kirk Ellis, Robert L. Freedman, Ed Gernon, Neil Meron, John Ryan, Philip von Alvensleben, Craig Zadan, Peter Alan Sussman
Нюрнберг 7.3
Нюрнберг Nuremberg
Алек Болдуин, Gerald W. Abrams, Mychèle Boudrias, Jonathan Cornick, Suzanne Girard, Ian McDougall, Peter Alan Sussman
Hornblower: Mutiny Hornblower: Mutiny
Andrew Benson, Michele Buck, Delia Fine
Further Tales of the City Further Tales of the City
Tim Bevan, Suzanne Girard, Armistead Maupin, Алан Пол, Luc Châtelain
Нюрнберг 7.3
Нюрнберг Nuremberg
Алек Болдуин, Gerald W. Abrams, Mychèle Boudrias, Jonathan Cornick, Suzanne Girard, Ian McDougall, Peter Alan Sussman
Hornblower: Mutiny Hornblower: Mutiny
Andrew Benson, Michele Buck, Delia Fine
Life with Judy Garland: Me and My Shadows Life with Judy Garland: Me and My Shadows
Lorna Luft, Роберт Аллан Экерман, Kirk Ellis, Robert L. Freedman, Ed Gernon, Neil Meron, John Ryan, Philip von Alvensleben, Craig Zadan, Peter Alan Sussman
Further Tales of the City Further Tales of the City
Tim Bevan, Suzanne Girard, Armistead Maupin, Алан Пол, Luc Châtelain
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Bruce Springsteen and the E Street Band: Live in New York City Bruce Springsteen and the E Street Band: Live in New York City
Том Зимни
Timeless: Live in Concert Timeless: Live in Concert
Michael Polito
The 73rd Annual Academy Awards The 73rd Annual Academy Awards
June Beallor, Jon Bloom, Glenn Erickson, Alexandra Komisaruk, Mark Leiss, Maureen Nolan, Barry A. O'Brien, Michael Polito, Jeff Roe, Matthew Sharp, Yoram Tal, Чак Уоркмэн, Douglass M. Stewart Jr., Michael J. Shapiro, Brian Derby, Maura Corey
The 73rd Annual Academy Awards The 73rd Annual Academy Awards
June Beallor, Jon Bloom, Glenn Erickson, Alexandra Komisaruk, Mark Leiss, Maureen Nolan, Barry A. O'Brien, Michael Polito, Jeff Roe, Matthew Sharp, Yoram Tal, Чак Уоркмэн, Douglass M. Stewart Jr., Michael J. Shapiro, Brian Derby, Maura Corey
Elton John: One Night Only - Greatest Hits Live Elton John: One Night Only - Greatest Hits Live
Dave Gardener, Tim Kelly, Booey Kober
Elton John: One Night Only - Greatest Hits Live Elton John: One Night Only - Greatest Hits Live
Dave Gardener, Tim Kelly, Booey Kober
Hendrix Hendrix
Nancy Richardson
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Series
Фрейзер 8.3
Фрейзер Frasier
Ron Volk For episode "Daphne Returns".
Spin City Spin City
Noel Rogers For episode "Minor League".
Everybody Loves Raymond Everybody Loves Raymond
Patricia Barnett For episode "Italy".
Уилл и Грейс 7.2
Уилл и Грейс Will & Grace
Питер Чакос For episode "Lows In The Mid-Eighties".
The Drew Carey Show The Drew Carey Show
John Fuller For episode "Drew's In A Coma".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Multi-Camera Sound Mixing for a Series or a Special
Everybody Loves Raymond Everybody Loves Raymond
Anthony Constantini, Doug Gray, Rick Himot, Brentley Walton For episode "Italy".
Фрейзер 8.3
Фрейзер Frasier
Andre Caporaso, Robert Douglass, Thomas J. Huth, Dana Mark McClure For episode "Hooping Cranes".
Фрейзер 8.3
Фрейзер Frasier
Andre Caporaso, Robert Douglass, Thomas J. Huth, Dana Mark McClure For episode "Hooping Cranes".
The Drew Carey Show The Drew Carey Show
Klaus Landsberg For episode "Drew Live 2".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Music Composition for a Miniseries, Movie or a Special (Dramatic Underscore)
For Love or Country: The Arturo Sandoval Story For Love or Country: The Arturo Sandoval Story
Arturo Sandoval
Haven Haven
Lawrence Shragge
Papa's Angels Papa's Angels
Velton Ray Bunch
Jackie, Ethel, Joan: The Women of Camelot Jackie, Ethel, Joan: The Women of Camelot
Martin Davich
Bailey's Mistake Bailey's Mistake
Mason Daring
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Звездный путь: Вояджер
Звездный путь: Вояджер Star Trek: Voyager
Jay Chattaway For episode "End Game".
Западное крыло 9.2
Западное крыло The West Wing
W.G. Snuffy Walden For episode "In The Shadow Of Two Gunmen".
Зена — королева воинов 7.9
Зена — королева воинов Xena: Warrior Princess
Joseph LoDuca For episode "The Rheingold".
Звездный путь: Вояджер
Звездный путь: Вояджер Star Trek: Voyager
Dennis McCarthy For episode "Workforce", part I.
Симпсоны 9.3
Симпсоны The Simpsons
Alf Clausen For episode "Simpson Safari".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Music Direction
Timeless: Live in Concert Timeless: Live in Concert
Marvin Hamlisch
Christmas in Washington Christmas in Washington
Ian Fraser
Great Performances Great Performances
Paul Gemignani For episode "My Favorite Broadway: The Love Songs".
South Pacific South Pacific
Paul Bogaev
The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts
Elliot Lawrence
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Music and Lyrics
Yesterday's Children Yesterday's Children
Patrick Williams For the song song "A Dream That Only I Can Know".
Robert Klein: Child in His 50's Robert Klein: Child in His 50's
Роберт Клайн, Bob Stein For the song "Colonoscopy".
Dancing in September Dancing in September
Mark Sparks, Sy Smith For the song "Welcome Back (All My Soulmates)".
AFI Life Achievement Award: A Tribute to Barbra Streisand A Tribute to Barbra Streisand
Marilyn Bergman, Marvin Hamlisch, Alan Bergman For the song "On the Way to Becoming Me".
Gary & Mike Gary & Mike
Факс Бар, Howard Gewirtz, Greg O'Connor, Adam Small For episode "New York, New York". For the song "Mole Folks Song".
Robert Klein: Child in His 50's Robert Klein: Child in His 50's
Роберт Клайн, Bob Stein For the song "Colonoscopy".
Gary & Mike Gary & Mike
Факс Бар, Howard Gewirtz, Greg O'Connor, Adam Small For episode "New York, New York". For the song "Mole Folks Song".
Dancing in September Dancing in September
Mark Sparks, Sy Smith For the song "Welcome Back (All My Soulmates)".
AFI Life Achievement Award: A Tribute to Barbra Streisand A Tribute to Barbra Streisand
Marilyn Bergman, Marvin Hamlisch, Alan Bergman For the song "On the Way to Becoming Me".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Non-Fiction Program (Reality)
American High American High
Rich Bye, Jonathan Chinn, Р.Дж. Катлер, Ник Дуб, Brian Medavoy, Jonathan Mednick, Erwin More, Molly O'Brien, Dan Partland, Cheryl Stanley
The Awful Truth The Awful Truth
Michael Donovan, Kathleen Glynn, Dave Hamilton, Marc Henry Johnson, Тиа Лессин, Nick McKinney, Майкл Мур, Чарли Сискел, Роб Хюбель
Taxicab Confessions Taxicab Confessions
Harry Gantz, Joe Gantz
E! True Hollywood Story E! True Hollywood Story
Robert Bentley, Eric Shepard, Jeffrey Shore
Trauma: Life in the E.R. Trauma: Life in the E.R.
Майкл Селдич, Liane Thompson, Stephen H. Schwartz
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Non-Fiction Program (Special Class)
Последний герой
Последний герой Survivor
Teri Kennedy, Maria Baltazzi, Jay Bienstock, Mark Burnett, John Feist, Scott Messick, Charlie Parsons, Craig Piligian, Jeff Probst, Tom Shelly
Eco-Challenge Borneo Eco-Challenge Borneo
Maria Baltazzi, Jay Bienstock, Mark Burnett, Brady Connell, John Feist, Morgan Elliott, Tim Powell, Lisa Hennessy
Bands on the Run Bands on the Run
Craig Borders, Дэн Катфорт, Julio Kollerbohm, Джейн Липшиц, Lauren Zalaznick, Эллиот Голдберг
Road Rules Road Rules
Mary-Ellis Bunim, Jonathan Murray, Rick Telles, Bruce Toms For the "Maximum Velocity Tour" season.
Bands on the Run Bands on the Run
Craig Borders, Дэн Катфорт, Julio Kollerbohm, Джейн Липшиц, Lauren Zalaznick, Эллиот Голдберг
Eco-Challenge Borneo Eco-Challenge Borneo
Maria Baltazzi, Jay Bienstock, Mark Burnett, Brady Connell, John Feist, Morgan Elliott, Tim Powell, Lisa Hennessy
Junkyard Wars Scrapheap
George Gray, Nathaniel Grouille, Cathy Rogers, Rupert Parker, Alexandra Middendorf
Road Rules Road Rules
Mary-Ellis Bunim, Jonathan Murray, Rick Telles, Bruce Toms For the "Maximum Velocity Tour" season.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Non-Fiction Series
American Masters American Masters
Tamar Hacker, Сьюзен Лейси, Thomas Wagner, Pamela Mason Wagner For episode "Finding Lucy".
Inside the Actors Studio Inside the Actors Studio
Frances Berwick, Michael Kostel, Джеймс Липтон, Vienna Steiner, Jeff Wurtz, John Servidio, Christian Barcellos For episode "'Mike Myers'".
Джаз
Джаз Jazz: A Film by Ken Burns
Кен Бёрнс, Кит Дэвид, Линн Новик, Geoffrey C. Ward
Biography Biography
Maryellen Cox, CarolAnne Dolan, Harry Smith, Susan E. Leventhal, Jonathan Talmadge For episode "Biography Close-Up: Sesame Street".
Inside the Actors Studio Inside the Actors Studio
Frances Berwick, Michael Kostel, Джеймс Липтон, Vienna Steiner, Jeff Wurtz, John Servidio, Christian Barcellos For episode "'Mike Myers'".
Джаз
Джаз Jazz: A Film by Ken Burns
Кен Бёрнс, Кит Дэвид, Линн Новик, Geoffrey C. Ward
Behind the Music Behind the Music
Paul Barrosse, Jeff Gaspin, George Moll, Gay Rosenthal, Paul Gallagher, Allie Brown Torgan For episode "Cat Stevens".
Biography Biography
Maryellen Cox, CarolAnne Dolan, Harry Smith, Susan E. Leventhal, Jonathan Talmadge For episode "Biography Close-Up: Sesame Street".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Non-Fiction Special
Scottsboro: An American Tragedy Scottsboro: An American Tragedy
Daniel Anker, Margaret Drain, Барак Гудман, Mark Samels
Dwarfs: Not a Fairy Tale Dwarfs: Not a Fairy Tale
Nancy Abraham, Sheila Nevins, Bonnie Strauss, Lisa Abelow Hedley
Dwarfs: Not a Fairy Tale Dwarfs: Not a Fairy Tale
Nancy Abraham, Sheila Nevins, Bonnie Strauss, Lisa Abelow Hedley
Egypt Beyond the Pyramids Egypt Beyond the Pyramids
Raymond Bridgers, Дэвид де Фриз, Craig Haffner, Donna E. Lusitana, Питер Вудворд, Nancy Dubuc
Half Past Autumn: The Life and Works of Gordon Parks Half Past Autumn: The Life and Works of Gordon Parks
Дензел Вашингтон, Cecil Cox, Jacqueline Glover, Lisa Heller, Sheila Nevins, Lou Potter, Craig Laurence Rice
Living Dolls: The Making of a Child Beauty Queen Living Dolls: The Making of a Child Beauty Queen
Nancy Abraham, Шари Куксон, Sheila Nevins, Linda Otto, Jean Guest
Half Past Autumn: The Life and Works of Gordon Parks Half Past Autumn: The Life and Works of Gordon Parks
Дензел Вашингтон, Cecil Cox, Jacqueline Glover, Lisa Heller, Sheila Nevins, Lou Potter, Craig Laurence Rice
Living Dolls: The Making of a Child Beauty Queen Living Dolls: The Making of a Child Beauty Queen
Nancy Abraham, Шари Куксон, Sheila Nevins, Linda Otto, Jean Guest
Egypt Beyond the Pyramids Egypt Beyond the Pyramids
Raymond Bridgers, Дэвид де Фриз, Craig Haffner, Donna E. Lusitana, Питер Вудворд, Nancy Dubuc
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Picture Editing for Non-Fiction Programming
Living Dolls: The Making of a Child Beauty Queen Living Dolls: The Making of a Child Beauty Queen
Charlton McMillan
Джаз
Джаз Jazz: A Film by Ken Burns
Paul Barnes, Erik Ewers For episode "Dedicated To Chaos".
Последний герой
Последний герой Survivor
Jonathon Braun, Brian Barefoot, Jeannette Christensen, Mitchell Danton, Sean Foley, Claudia Hoover, Ivan Ladizinsky, Craig E. Serling, Chris Simpson, Rod C. Spence, Bob Mathews For episode "Trial By Fire".
Джаз
Джаз Jazz: A Film by Ken Burns
Paul Barnes, Erik Ewers For episode "Dedicated To Chaos".
Dwarfs: Not a Fairy Tale Dwarfs: Not a Fairy Tale
Geof Bartz
Последний герой
Последний герой Survivor
Jonathon Braun, Brian Barefoot, Jeannette Christensen, Mitchell Danton, Sean Foley, Claudia Hoover, Ivan Ladizinsky, Craig E. Serling, Chris Simpson, Rod C. Spence, Bob Mathews For episode "Trial By Fire".
Half Past Autumn: The Life and Works of Gordon Parks Half Past Autumn: The Life and Works of Gordon Parks
Сэмюэл Д. Поллард
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Single Camera Picture Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Wit Wit
John Bloom
Life with Judy Garland: Me and My Shadows Life with Judy Garland: Me and My Shadows
Dody Dorn For part I.
Заговор 7.6
Заговор Conspiracy
Peter Zinner
Anne Frank: The Whole Story Anne Frank: The Whole Story
Christopher Rouse
61* 61*
Michael Jablow
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Single Camera Picture Editing for a Series
Западное крыло 9.2
Западное крыло The West Wing
Билл Джонсон For episode "Two Cathedrals".
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Sidney Wolinsky For episode "Employee Of The Month".
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Conrad M. Gonzalez For episode "Pine Barrens".
C.S.I. Место преступления 8.8
C.S.I. Место преступления CSI: Crime Scene Investigation
Alex Mackie, Алек Смайт For the pilot.
Практика
Практика The Practice
Susanne Malles For episode "The Day After".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Single Camera Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Нюрнберг 7.3
Нюрнберг Nuremberg
Ian Rankin, Lou Solakofski, Orest Sushko For part II.
Hornblower: Mutiny Hornblower: Mutiny
Rudi Buckle, Colin Martin
61* 61*
Gary Gegan, Gary Coppola, Matthew Iadarola, Jeff Wexler
Заговор 7.6
Заговор Conspiracy
Peter Glossop, John Hayward, Richard Pryke, Kevin Tayler
South Pacific South Pacific
Rick Ash, Joe Earle, Joel Moss, Guntis Sics
Заговор 7.6
Заговор Conspiracy
Peter Glossop, John Hayward, Richard Pryke, Kevin Tayler
61* 61*
Gary Gegan, Gary Coppola, Matthew Iadarola, Jeff Wexler
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Single Camera Sound Mixing for a Series
Западное крыло 9.2
Западное крыло The West Wing
Dan Hiland, Gary D. Rogers, Mark Weingarten For episode "In The Shadow Of Two Gunmen: Part 2".
Практика
Практика The Practice
Eric Clopein, David Dondorf, Clark King, David John West For episode "The Day After".
Скорая помощь 8.3
Скорая помощь ER
James Clark, Dave Concors, Michael Jiron, Allen L. Stone For episode "The Crossing".
Закон и порядок 8.5
Закон и порядок Law & Order
Thomas Meloeny, Richard Murphy, Bill Nicholson For episode "School Daze".
Практика
Практика The Practice
Eric Clopein, David Dondorf, Clark King, David John West For episode "The Day After".
Скорая помощь 8.3
Скорая помощь ER
James Clark, Dave Concors, Michael Jiron, Allen L. Stone For episode "The Crossing".
Закон и порядок 8.5
Закон и порядок Law & Order
Thomas Meloeny, Richard Murphy, Bill Nicholson For episode "School Daze".
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Kevin Patrick Burns, Todd Orr, Mathew Price, Fred Tator For episode "Another Toothpick".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Sound Editing for a Miniseries, Movie or a Special
61* 61*
Robert Grieve, Wayne Griffin, Kimberly Harris, Ellen Heuer, Stephanie Lowry, Ричард Пэртлоу, Scott M. Silvey, Meg Taylor
Нюрнберг 7.3
Нюрнберг Nuremberg
Richard Cadger, Ronayne Higginson, Donna Powell, Paul Shikata For part II.
Нюрнберг 7.3
Нюрнберг Nuremberg
Richard Cadger, Ronayne Higginson, Donna Powell, Paul Shikata For part II.
Заговор 7.6
Заговор Conspiracy
Christopher Ackland, Felicity Cottrell, Gillian Dodders, Alan Paley, Jason Swanscott
Anne Frank: The Whole Story Anne Frank: The Whole Story
Эрик Адаль, Michael Babcock, David Beadle, John Benson, Walter Michael Bost, Andrew Ellerd, Sonya Lindsay, Patrick Hogan, Helen Luttrell, Ralph Osborn, Timothy Pearson, Jeff Sawyer, Gretchen Thoma For part II.
Anne Frank: The Whole Story Anne Frank: The Whole Story
Эрик Адаль, Michael Babcock, David Beadle, John Benson, Walter Michael Bost, Andrew Ellerd, Sonya Lindsay, Patrick Hogan, Helen Luttrell, Ralph Osborn, Timothy Pearson, Jeff Sawyer, Gretchen Thoma For part II.
Дюна 7.5
Дюна Dune
Эрик Адаль, Ulrika Akander, David Beadle, Andrew Ellerd, Larry Goeb, David Grecu, Sonya Lindsay, Patrick Hogan, Victor Iorillo, Helen Luttrell, Bob Newlan, R.J. Palmer, Dale W. Perry, Jeff Rosen, Bruce Tanis, Jay Wilkinson, Joshua Winget For part III.
Дюна 7.5
Дюна Dune
Эрик Адаль, Ulrika Akander, David Beadle, Andrew Ellerd, Larry Goeb, David Grecu, Sonya Lindsay, Patrick Hogan, Victor Iorillo, Helen Luttrell, Bob Newlan, R.J. Palmer, Dale W. Perry, Jeff Rosen, Bruce Tanis, Jay Wilkinson, Joshua Winget For part III.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Sound Editing for a Non-Fiction Program
Allosaurus: A Walking with Dinosaurs Special The Ballad of Big Al
Simon Gotel, Andrew Sherriff, Ashley Bates
Trauma: Life in the E.R. Trauma: Life in the E.R.
Matthew Barbato, Chuck Hammer, Benny Mouthon For episode "Trauma Season".
Джаз
Джаз Jazz: A Film by Ken Burns
Bruce Kitzmeyer, Dan Korintus, Jacob Ribicoff, Ira Spiegel For episode "Dedicated To Chaos".
Shooting War: World War II Combat Cameramen Shooting War: World War II Combat Cameramen
Al Decker, Mark Korba, Mark Linden, Bryan McKenzie, Tara A. Paul, Joan Rowe, Michael Marion
Shooting War: World War II Combat Cameramen Shooting War: World War II Combat Cameramen
Al Decker, Mark Korba, Mark Linden, Bryan McKenzie, Tara A. Paul, Joan Rowe, Michael Marion
Джаз
Джаз Jazz: A Film by Ken Burns
Bruce Kitzmeyer, Dan Korintus, Jacob Ribicoff, Ira Spiegel For episode "Dedicated To Chaos".
Living Dolls: The Making of a Child Beauty Queen Living Dolls: The Making of a Child Beauty Queen
Charlton McMillan
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Sound Editing for a Series
Скорая помощь 8.3
Скорая помощь ER
Casey J. Crabtree, Michael Crabtree, Thomas A. Harris, Rick Hromadka, Constance A. Kazmer, Lou Kleinman, Walter Newman, Darleen Stoker, Sharyn Gersh, David Werntz, Darren Wright For episode "The Crossing".
C.S.I. Место преступления 8.8
C.S.I. Место преступления CSI: Crime Scene Investigation
Ruth Adelman, Zane D. Bruce, Stan Jones, Mace Matiosian, Joseph T. Sabella, Jivan Tahmizian, David F. Van Slyke For episode "35K OBO".
Third Watch Third Watch
Casey J. Crabtree, Michael Crabtree, Rick Hromadka, Constance A. Kazmer, Lou Kleinman, Walter Newman, John F. Reynolds, Allan K. Rosen, Darleen Stoker, David Werntz, Darren Wright, Marc Mailand For episode "Honor".
The Fugitive The Fugitive
Rick Camara, Timothy A. Cleveland, Casey J. Crabtree, Michael Crabtree, Jessica Goodwin, Eric Hertsguaard, Bruce M. Honda, David Horton Sr., Michael E. Lawshe, Chris McGeary, Otis Van Osten, Nancie Araki For the pilot.
Звездный путь: Вояджер
Звездный путь: Вояджер Star Trek: Voyager
Dale Chaloukian, Ashley Harvey, Gerry Sackman, Masanobu 'Tomi' Tomita, Bill Wistrom, James Wolvington For episode "Endgame", part II.
C.S.I. Место преступления 8.8
C.S.I. Место преступления CSI: Crime Scene Investigation
Ruth Adelman, Zane D. Bruce, Stan Jones, Mace Matiosian, Joseph T. Sabella, Jivan Tahmizian, David F. Van Slyke For episode "35K OBO".
Third Watch Third Watch
Casey J. Crabtree, Michael Crabtree, Rick Hromadka, Constance A. Kazmer, Lou Kleinman, Walter Newman, John F. Reynolds, Allan K. Rosen, Darleen Stoker, David Werntz, Darren Wright, Marc Mailand For episode "Honor".
The Fugitive The Fugitive
Rick Camara, Timothy A. Cleveland, Casey J. Crabtree, Michael Crabtree, Jessica Goodwin, Eric Hertsguaard, Bruce M. Honda, David Horton Sr., Michael E. Lawshe, Chris McGeary, Otis Van Osten, Nancie Araki For the pilot.
Звездный путь: Вояджер
Звездный путь: Вояджер Star Trek: Voyager
Dale Chaloukian, Ashley Harvey, Gerry Sackman, Masanobu 'Tomi' Tomita, Bill Wistrom, James Wolvington For episode "Endgame", part II.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Sound Mixing for a Non-Fiction Program
Последний герой
Последний герой Survivor
Terrance Dwyer For episode "#1".
Behind the Music Behind the Music
Earl Martin, Richard Gray For episode "Behind The Music - John Lennon: The Last Years".
The Beatles Revolution The Beatles Revolution
Ken Hahn, Ashley Howe, David Jaunai
Living Dolls: The Making of a Child Beauty Queen Living Dolls: The Making of a Child Beauty Queen
Mitch Dorf, John McCormick
Джаз
Джаз Jazz: A Film by Ken Burns
Dominick Tavella For episode "Dedicated To Chaos".
Behind the Music Behind the Music
Earl Martin, Richard Gray For episode "Behind The Music - John Lennon: The Last Years".
The Beatles Revolution The Beatles Revolution
Ken Hahn, Ashley Howe, David Jaunai
Living Dolls: The Making of a Child Beauty Queen Living Dolls: The Making of a Child Beauty Queen
Mitch Dorf, John McCormick
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Sound Mixing for a Variety or Music Series or Special
Timeless: Live in Concert Timeless: Live in Concert
Dave Reitzas Tied with The 73rd Annual Academy Awards (2001).
La Traviata La traviata
Valeriano Battisti, Alessandra Cerrina, Maurizio Trevisan, Toni Ciano, Mario Diodato, Stefano Lancia
La Traviata La traviata
Valeriano Battisti, Alessandra Cerrina, Maurizio Trevisan, Toni Ciano, Mario Diodato, Stefano Lancia
The Tonight Show with Jay Leno The Tonight Show with Jay Leno
Patrick Lucatorto, Richard Dillon For show #1938.
Bruce Springsteen and the E Street Band: Live in New York City Bruce Springsteen and the E Street Band: Live in New York City
Bob Clearmountain, Toby Scott
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Special Visual Effects for a Miniseries, Movie or a Special
Дюна 7.5
Дюна Dune
Tony Alderson, Ernest Farino, Frank H. Isaacs, Laurel Klick, Tim McHugh, Никотеро, Грегори, Chris Zapara, Jim Healy, Elaine Essex Thompson For part I.
Haven Haven
Van LaPointe, Tom Turnbull, Janeen Elliott, David Alexander, Allan Walker, Sean Stranks, Mark Fordham, Matt Schofield For part I.
Allosaurus: A Walking with Dinosaurs Special The Ballad of Big Al
David Booth, Timothy Greenwood, Karen Halliwell, Daren Horley, Virgil Manning, George Roper, Richard Dexter, Theo Facey, Sophie Lodge
Allosaurus: A Walking with Dinosaurs Special The Ballad of Big Al
David Booth, Timothy Greenwood, Karen Halliwell, Daren Horley, Virgil Manning, George Roper, Richard Dexter, Theo Facey, Sophie Lodge
Race Against Time Race Against Time
Tim Donahue, Adam Ealovega, Sam Nicholson, Victor Scalise, Jaison Stritch, Peter V. Ware
Hornblower: Mutiny Hornblower: Mutiny
Phil Attfield, Simon Frame, Alex Gurucharri, Martin Gutteridge, Tom Harris, Barry Woodman
Haven Haven
Van LaPointe, Tom Turnbull, Janeen Elliott, David Alexander, Allan Walker, Sean Stranks, Mark Fordham, Matt Schofield For part I.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Special Visual Effects for a Series
Звездный путь: Вояджер
Звездный путь: Вояджер Star Trek: Voyager
Eric Chauvin, Arthur J. Codron, Dan Curry, Ronald B. Moore, Mitch Suskin, John Teska, Steve Fong, Rob Bonchune, Gregory Rainoff For episode "Endgame".
Темный ангел 8.4
Темный ангел Dark Angel
Нил Бломкамп, Christian Boudman, Trevor Cawood, Mike Leben, Brian Moylan, Michael Porterfield, Wes Sargent, Elan Soltes For episode "Pilot (#1.0)". For the pilot.
Звездный путь: Вояджер
Звездный путь: Вояджер Star Trek: Voyager
David Lombardi, Dan Curry, Paul Hill, Ronald B. Moore, David R. Morton, John Teska, Chad Zimmerman, Gregory Rainoff, Brandon MacDougall For episode "Workforce", part I.
Звездные врата: ЗВ-1 6.5
Звездные врата: ЗВ-1 Stargate SG-1
Bruce Woloshyn, Rod Bland, Doug Campbell, Debora Dunphy, Kent Matheson, James Tichenor, Robin Hackl, Shannon Gurney, Craig Van Den Biggelaar For episode "Exodus".
Звездные врата: ЗВ-1 6.5
Звездные врата: ЗВ-1 Stargate SG-1
Michelle Comens, Debora Dunphy, Kent Matheson, James Tichenor, Aruna Inversin, Robin Hackl, Craig Van Den Biggelaar, Judy D. Shane, Allan Henderson For episode "Small Victories".
Звездный путь: Вояджер
Звездный путь: Вояджер Star Trek: Voyager
David Lombardi, Dan Curry, Paul Hill, Ronald B. Moore, David R. Morton, John Teska, Chad Zimmerman, Gregory Rainoff, Brandon MacDougall For episode "Workforce", part I.
Темный ангел 8.4
Темный ангел Dark Angel
Нил Бломкамп, Christian Boudman, Trevor Cawood, Mike Leben, Brian Moylan, Michael Porterfield, Wes Sargent, Elan Soltes For episode "Pilot (#1.0)". For the pilot.
Звездные врата: ЗВ-1 6.5
Звездные врата: ЗВ-1 Stargate SG-1
Bruce Woloshyn, Rod Bland, Doug Campbell, Debora Dunphy, Kent Matheson, James Tichenor, Robin Hackl, Shannon Gurney, Craig Van Den Biggelaar For episode "Exodus".
Звездные врата: ЗВ-1 6.5
Звездные врата: ЗВ-1 Stargate SG-1
Michelle Comens, Debora Dunphy, Kent Matheson, James Tichenor, Aruna Inversin, Robin Hackl, Craig Van Den Biggelaar, Judy D. Shane, Allan Henderson For episode "Small Victories".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Брайан Кокс
Брайан Кокс
Нюрнберг For playing: "Reichsmarschall Hermann Goring".
Стэнли Туччи
Стэнли Туччи
Заговор For playing: "Adolf Eichmann".
Алан Алда
Алан Алда
Club Land For playing: "Willie Walters".
Иэн Холм
Иэн Холм
The Last of the Blonde Bombshells For playing: "Patrick".
Колин Ферт
Колин Ферт
Заговор For playing: "Stuckart".
Виктор Гарбер
Виктор Гарбер
Life with Judy Garland: Me and My Shadows For playing: "Sidney Luft".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video for a Miniseries, Movie or a Special
Timeless: Live in Concert Timeless: Live in Concert
Theodore Ashton, Bill Chaikowsky, Ken Dahlquist, Sam Drummy, Dave Eastwood, Thomas Geren, Greg Harms, Larry Heider, John Palacio, John Pritchett, Ron Sheldon, Tom Tcimpidis, Brad Zerbst
Последний герой
Последний герой Survivor
Kevin Bailey, Jim Beaux, John Curtin, Sam Drummy, Wayne Getchell, David Hallmark, Larry Heider, Bob Keys, Allen Latter, Les Nourse, Gordon T. Sweeney, Scha Jani, Dave Dorsett, Freddy Frederick, Joe Bohman For episode "Survivor: The Reunion (#1.14)".
The 73rd Annual Academy Awards The 73rd Annual Academy Awards
Theodore Ashton, Rob Balton, John Burdick, Rocky Danielson, Sam Drummy, Dave Eastwood, Rick Edwards, John B. Field, Thomas Geren, Marc Hunter, Charlie Huntley, David Levisohn, Jean Mason, Lyn Noland, Rob Palmer, Kenneth Patterson, Bill Philbin, David Plakos, Hector Ramirez, Brian Reason, Chuck Reilly, Mark Sanford, Ron Sheldon, Allan Wells, Mark Whitman, Kris Wilson, Keith Winikoff, Kenneth Shapiro, Ray Hoover, Freddy Frederick
Bruce Springsteen and the E Street Band: Live in New York City Bruce Springsteen and the E Street Band: Live in New York City
Jeff Cirbes, Dave Driscoll, Charlie Huntley, Alain Onesto, Mark Renaudin, Mark Chamberlain, Michael O'Rourke, Barry Otto, Nat Heard, Mitchell Simchowitz, Pete Stendel, Dave Hulings, Scott Lutton, James J. Miller, Marc Nathan, Phil Summers
Super Bowl XXXV Halftime Show Super Bowl XXXV Halftime Show
Steven Cimino, Dave Eastwood, Charlie Huntley, Jay Kulick, Allen Merriweather, Bill Philbin, Hector Ramirez, Mark Whitman, John Kosmaczewski, Jeff Zachary, Pete Stendel, Janis Murray, Sol Bress, Beth Efroymson, Deena Sheldon, Ron Tadano, Kerri Brooks, George Graffeo, Robert Lawton, John Pavlovich, Robert Wishnie
Последний герой
Последний герой Survivor
Kevin Bailey, Jim Beaux, John Curtin, Sam Drummy, Wayne Getchell, David Hallmark, Larry Heider, Bob Keys, Allen Latter, Les Nourse, Gordon T. Sweeney, Scha Jani, Dave Dorsett, Freddy Frederick, Joe Bohman For episode "Survivor: The Reunion (#1.14)".
The 73rd Annual Academy Awards The 73rd Annual Academy Awards
Theodore Ashton, Rob Balton, John Burdick, Rocky Danielson, Sam Drummy, Dave Eastwood, Rick Edwards, John B. Field, Thomas Geren, Marc Hunter, Charlie Huntley, David Levisohn, Jean Mason, Lyn Noland, Rob Palmer, Kenneth Patterson, Bill Philbin, David Plakos, Hector Ramirez, Brian Reason, Chuck Reilly, Mark Sanford, Ron Sheldon, Allan Wells, Mark Whitman, Kris Wilson, Keith Winikoff, Kenneth Shapiro, Ray Hoover, Freddy Frederick
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video for a Series
Late Show with David Letterman Late Show with David Letterman
Al Cialino, John Curtin, Dan Flaherty, Dave Dorsett, Timothy Kennedy, George Rothweiler, Fred Shimizu, Jim Masi For episode "#1527".
Whose Line Is It Anyway? Whose Line Is It Anyway?
Theodore Ashton, Sam Drummy, Larry Heider, Bob Keys, John O'Brien, John Pritchett, Brian Reason, Easter Xua, Brad Zerbst For show #313.
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Michael Bennett, Steven Cimino, Susan Noll, Frank Grisanti, John Pinto, Carl Eckett, Brian Phraner, Richard B. Fox For episode with host Christopher Walken and musical guest Weezer.
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Michael Bennett, Steven Cimino, Susan Noll, Frank Grisanti, John Pinto, Carl Eckett, Brian Phraner, Richard B. Fox For episode with host Christopher Walken and musical guest Weezer.
The Tonight Show with Jay Leno The Tonight Show with Jay Leno
Theodore Ashton, Les Atkinson, William Gardhouse, Thomas Geren, David Levisohn, Michael Stramisky, Kurt Tonnessen, Mike Tribble, Kevin Fraser, Hugo Morelli, Ann Bergstrom For show #2057.
Whose Line Is It Anyway? Whose Line Is It Anyway?
Theodore Ashton, Sam Drummy, Larry Heider, Bob Keys, John O'Brien, John Pritchett, Brian Reason, Easter Xua, Brad Zerbst For show #313.
The Tonight Show with Jay Leno The Tonight Show with Jay Leno
Theodore Ashton, Les Atkinson, William Gardhouse, Thomas Geren, David Levisohn, Michael Stramisky, Kurt Tonnessen, Mike Tribble, Kevin Fraser, Hugo Morelli, Ann Bergstrom For show #2057.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Late Show with David Letterman Late Show with David Letterman
Rob Burnett, Barbara Gaines, Maria Pope, Eric Stangel, Justin Stangel
Politically Incorrect Politically Incorrect
Билл Маар, Bernie Brillstein, Nancy Geller, Brad Grey, Marc Gurvitz, Kevin Hamburger, Dean E. Johnsen, Jerry Nachman, Marilyn Wilson, Sheila Griffiths, Carole Chouinard
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Ken Aymong, Steve Higgins, Lorne Michaels
The Daily Show The Daily Show
Кахейн Корн, Madeleine Smithberg, Йон Стюарт
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Ken Aymong, Steve Higgins, Lorne Michaels
Politically Incorrect Politically Incorrect
Билл Маар, Bernie Brillstein, Nancy Geller, Brad Grey, Marc Gurvitz, Kevin Hamburger, Dean E. Johnsen, Jerry Nachman, Marilyn Wilson, Sheila Griffiths, Carole Chouinard
The Chris Rock Show The Chris Rock Show
Крис Рок, Sue Fellows, Nancy Geller, Эли Лерой, Michael Rotenberg, Джефф Стилсон, Liz Stanton
The Chris Rock Show The Chris Rock Show
Крис Рок, Sue Fellows, Nancy Geller, Эли Лерой, Michael Rotenberg, Джефф Стилсон, Liz Stanton
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Cirque du Soleil: Dralion Cirque du Soleil: Dralion
Frances Berwick, Rocky Oldham, Peter Wagg
Saturday Night Live: Presidential Bash 2000 Saturday Night Live: Presidential Bash 2000
Ken Aymong, James Downey, Marci Klein, Lorne Michaels
Saturday Night Live: Presidential Bash 2000 Saturday Night Live: Presidential Bash 2000
Ken Aymong, James Downey, Marci Klein, Lorne Michaels
Bruce Springsteen and the E Street Band: Live in New York City Bruce Springsteen and the E Street Band: Live in New York City
Брюс Спрингстин, George Travis, Jon Landau
Bruce Springsteen and the E Street Band: Live in New York City Bruce Springsteen and the E Street Band: Live in New York City
Брюс Спрингстин, George Travis, Jon Landau
Ellen DeGeneres: The Beginning Ellen DeGeneres: The Beginning
Эллен ДеДженерес, Джоэл Галлен
Ellen DeGeneres: The Beginning Ellen DeGeneres: The Beginning
Эллен ДеДженерес, Джоэл Галлен
The 73rd Annual Academy Awards The 73rd Annual Academy Awards
Гилберт Кэйтс
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Writing for a Comedy Series
Малкольм в центре внимания
Малкольм в центре внимания Malcolm in the Middle
Алекс Рид For episode "Bowling".
Ed Ed
Jon Beckerman, Rob Burnett For the pilot.
Хулиганы и ботаны 8.5
Хулиганы и ботаны Freaks and Geeks
Пол Фиг For episode "Discos And Dragons".