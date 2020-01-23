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Постер к сериалу Звездный путь: Пикар
Постер к сериалу Звездный путь: Пикар
Постер к сериалу Звездный путь: Пикар
Постер к сериалу Звездный путь: Пикар
Постер к сериалу Звездный путь: Пикар
Постер к сериалу Звездный путь: Пикар
Постер к сериалу Звездный путь: Пикар
Постер к сериалу Звездный путь: Пикар
Постер к сериалу Звездный путь: Пикар
Постер к сериалу Звездный путь: Пикар
Постер к сериалу Звездный путь: Пикар
Постер к сериалу Звездный путь: Пикар
Рейтинги
8.3 Рейтинг IMDb: 7.3
Оцените
12 постеров
Рейтинги
8.3 Рейтинг IMDb: 7.3
Оцените
Киноафиша Сериалы Звездный путь: Пикар
Звездный путь: Пикар (2020 - …) Star Trek: Picard
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 46 минут
Телеканал CBS
Продолжительность 15 часов 20 минут
О чем сериал

Действие американского телесериала «Звездный путь: Пикар» разворачивается спустя примерно 20 лет после того, как адмирал в отставке Жан-Люк Пикар появился в фильме «Звездный путь: Возмездие». Он до сих пор вспоминает о гибели Дейты. На развитие сюжета оказало влияние разрушение Ромула в картине «Звездный путь». Внешне кажется, что жизнь Пикара, некогда путешествующего по космическим просторам, стала совсем умиротворенной. Но в скором времени он покидает свою тихую гавань и отправляется навстречу новым приключениям.

Звездный путь: Пикар - трейлер второго сезона
Звездный путь: Пикар
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Акива Голдсман
Алекс Куртцман
Алекс Куртцман
Kirsten Beyer
Michael Chabon
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Патрик Стюарт
Патрик Стюарт Jean-Luc Picard
Тэмлин Томита
Элисон Пилл
Элисон Пилл Dr. Agnes Jurati
Сантьяго Кабрера
Сантьяго Кабрера Cristóbal "Chris" Rios
Пейтон Лист
Пейтон Лист
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Звездный путь: Пикар - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 10 эпизодов
 
Звездный путь: Пикар - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 10 эпизодов
 
Сезон 3 / Season 3
TBA,
 
Новости о сериале
Патрик Стюарт подтвердил, что «Звездный путь: Пикар» завершится третьим сезоном
Патрик Стюарт подтвердил, что «Звездный путь: Пикар» завершится третьим сезоном
Патрик Стюарт встречается с Вупи Голдберг в трейлере второго сезона «Звездного пути: Пикар»
Патрик Стюарт встречается с Вупи Голдберг в трейлере второго сезона «Звездного пути: Пикар»
Paramount+ объявил о продлении трех сериалов из франшизы «Звездный путь»
Paramount+ объявил о продлении трех сериалов из франшизы «Звездный путь»
Слушать саундтрек сериала Звездный путь: Пикар
Кадры из сериала
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