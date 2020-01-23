Действие американского телесериала «Звездный путь: Пикар» разворачивается спустя примерно 20 лет после того, как адмирал в отставке Жан-Люк Пикар появился в фильме «Звездный путь: Возмездие». Он до сих пор вспоминает о гибели Дейты. На развитие сюжета оказало влияние разрушение Ромула в картине «Звездный путь». Внешне кажется, что жизнь Пикара, некогда путешествующего по космическим просторам, стала совсем умиротворенной. Но в скором времени он покидает свою тихую гавань и отправляется навстречу новым приключениям.