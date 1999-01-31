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Постер сериала Гриффины
Постер сериала Гриффины
Постер сериала Гриффины
Постер сериала Гриффины
Постер сериала Гриффины
Постер сериала Гриффины
Постер сериала Гриффины
Постер сериала Гриффины
Постер сериала Гриффины
Постер сериала Гриффины
Постер сериала Гриффины
Рейтинги
8.6 Рейтинг IMDb: 8.1
Оцените
11 постеров
Киноафиша Сериалы Гриффины

Гриффины (1999 - …)

Family Guy 18+
Год выпуска 1999
Страна США
Всего сезонов 27 сезонов
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Fox
Продолжительность сериала 221 час 0 минут

О чем сериал

Американский мультипликационный сериал «Гриффины» – это история о среднестатистической семье, которая состоит из родителей, Питера и Лоис, их отпрысков – Криса, Мэг и Стьюи, и Брайана – антропоморфной собаки. События разворачиваются в выдуманном городе, расположенном в штате Род-Айленд. Семейку Гриффинов нельзя назвать благополучной. В каждой серии герои сталкиваются с актуальными проблемами, связанными с социальным неравенством, феминизмом, отношением к людям с ограниченными возможностями и многими другими.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Сет МакФарлейн
Сет МакФарлейн
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Майк Генри Cleveland Brown
Мила Кунис
Мила Кунис Meg Griffin, Meg Griffin
Сет Грин
Сет Грин Chris Griffin
Сет МакФарлейн
Сет МакФарлейн Captain Seamus Levine, Carter Pewterschmidt, Tom Tucker, Glenn Quagmire, Brian Griffin, Stewie Griffin, Peter Griffin
Лэйси Чэберт Meg Griffin, Meg Griffin
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

8.6
Оцените 12 голосов
8.1 IMDb
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Сезоны
Гриффины - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1999, 7 эпизодов
 
Гриффины - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
1999, 21 эпизод
 
Гриффины - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2001, 22 эпизода
 
Гриффины - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2005, 30 эпизодов
 
Гриффины - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2006, 18 эпизодов
 
Гриффины - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2007, 12 эпизодов
 
Гриффины - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2008, 16 эпизодов
 
Гриффины - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2009, 21 эпизод
 
Гриффины - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2010, 18 эпизодов
 
Гриффины - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
2011, 23 эпизода
 
Гриффины - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
2012, 22 эпизода
 
Гриффины - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
2013, 21 эпизод
 
Гриффины - Сезон 13 / Season 13 Сезон 13 / Season 13
2014, 18 эпизодов
 
Гриффины - Сезон 14 / Season 14 Сезон 14 / Season 14
2015, 20 эпизодов
 
Гриффины - Сезон 15 / Season 15 Сезон 15 / Season 15
2016, 20 эпизодов
 
Гриффины - Сезон 16 / Season 16 Сезон 16 / Season 16
2017, 20 эпизодов
 
Гриффины - Сезон 17 / Season 17 Сезон 17 / Season 17
2018, 20 эпизодов
 
Гриффины - Сезон 18 / Season 18 Сезон 18 / Season 18
2019, 20 эпизодов
 
Гриффины - Сезон 19 / Season 19 Сезон 19 / Season 19
2020, 20 эпизодов
 
Гриффины - Сезон 20 / Season 20 Сезон 20 / Season 20
2021, 20 эпизодов
 
Гриффины - Сезон 21 / Season 21 Сезон 21 / Season 21
2022, 20 эпизодов
 
Гриффины - Сезон 22 / Season 22 Сезон 22 / Season 22
2023, 15 эпизодов
 
Гриффины - Сезон 23 / Season 23 Сезон 23 / Season 23
2025, 18 эпизодов
 
Сезон 24
TBA,
 
Сезон 25
TBA,
 
Сезон 26
TBA,
 
Сезон 27
TBA,
 
Отзывы о сериале
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