Образцовый самец, 2001

В карьере супермодели Дерека Зулэндера наметился отчетливый спад, граничащий с полным провалом, и это после трех лет пребывания на Олимпе в качестве победителя конкурса "Мужчина-модель года". После того, как Хансель, новичок в бизнесе, вырывает приз из рук Дерека, тот начинает поиск нового смысла в жизни. В этот самый момент известный модельер Мугату предлагает Дереку вернуться в шоу-бизнес, став лицом его новой коллекции "Дереликт". На самом же деле Мугату замыслил ни много, ни мало, как убийство во время визита в Нью-Йорк нового премьер-министра Малайзии, обещавшего в кратчайшие сроки разобраться с нелегальным детским трудом, приносящим Мугату сверхприбыли. С помощью своей подручной Катинки Мугату подвергает Зулэндера промывке мозгов и превращает его в зомби-убийцу. Теперь между ним и премьер-министром остается только начавшая подозревать неладное корреспондентка журнала "Тайм" Матильда...