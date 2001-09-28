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Образцовый самец Образцовый самец
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Zoolander

Образцовый самец, 2001

2001 / США / Австралия / Германия
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме

В карьере супермодели Дерека Зулэндера наметился отчетливый спад, граничащий с полным провалом, и это после трех лет пребывания на Олимпе в качестве победителя конкурса "Мужчина-модель года". После того, как Хансель, новичок в бизнесе, вырывает приз из рук Дерека, тот начинает поиск нового смысла в жизни. В этот самый момент известный модельер Мугату предлагает Дереку вернуться в шоу-бизнес, став лицом его новой коллекции "Дереликт". На самом же деле Мугату замыслил ни много, ни мало, как убийство во время визита в Нью-Йорк нового премьер-министра Малайзии, обещавшего в кратчайшие сроки разобраться с нелегальным детским трудом, приносящим Мугату сверхприбыли. С помощью своей подручной Катинки Мугату подвергает Зулэндера промывке мозгов и превращает его в зомби-убийцу. Теперь между ним и премьер-министром остается только начавшая подозревать неладное корреспондентка журнала "Тайм" Матильда...

7.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2001
Премьера в России 10 января 2002
Премьера в мире 28 сентября 2001
Возраст 18+
Режиссер
Бен Стиллер
Бен Стиллер
В ролях
Бен Стиллер
Бен Стиллер
Оуэн Уилсон
Оуэн Уилсон
Александр Скарсгард
Александр Скарсгард
Уилл Феррелл
Уилл Феррелл
Кристин Тэйлор
Все актеры и съемочная группа
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5.4166665
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Постер фильма Образцовый самец 3 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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