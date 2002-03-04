В 90-х годах XIX века ученый и изобретатель Александр Хартдеген решительно настроен доказать всему человечеству, что путешествие во времени возможно. Его решимость оборачивается отчаянием. Виной тому личная трагедия, порождающая желание кардинально изменить прошлое. Проводя испытания машины времени собственного изобретения, Хартдеген переносится на 800 тысяч лет вперед. Он открывает для себя новую реальность: человечество разделилось на жертв... и охотников.

Илолы тихи и миролюбивы, в то время как морлоки похожи на злобных монстров, живущих в подземельях и выходящих наружу только по ночам, дабы схватить беспомощных илолов.

Изобретателю предстоит разобраться в правилах этой странной новой планеты Земля, и надо надеяться, он найдет обратный путь в свою эпоху.