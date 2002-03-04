Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Одиссея» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Машина времени
6.7
Киноафиша Фильмы Машина времени
6.7

Машина времени

, 2002
The Time Machine
США / фантастика, боевик, приключения / 18+
Постер фильма Машина времени
6.7

Причины посмотреть

О фильме

- по мотивам романа Герберта Джорджа Уэллса "Машина времени";

В 90-х годах XIX века ученый и изобретатель Александр Хартдеген решительно настроен доказать всему человечеству, что путешествие во времени возможно. Его решимость оборачивается отчаянием. Виной тому личная трагедия, порождающая желание кардинально изменить прошлое. Проводя испытания машины времени собственного изобретения, Хартдеген переносится на 800 тысяч лет вперед. Он открывает для себя новую реальность: человечество разделилось на жертв... и охотников.

Илолы тихи и миролюбивы, в то время как морлоки похожи на злобных монстров, живущих в подземельях и выходящих наружу только по ночам, дабы схватить беспомощных илолов.

Изобретателю предстоит разобраться в правилах этой странной новой планеты Земля, и надо надеяться, он найдет обратный путь в свою эпоху.

В ролях

Гай Пирс
Гай Пирс
Александр Хартдеген
Саманта Мамба
Омеро Мамба
Джереми Айронс
Джереми Айронс
Орландо Джонс
Орландо Джонс
Марк Эдди
Марк Эдди
Дэвид Филби
Филлида Ло
Mrs. Watchit
Сиенна Гиллори
Сиенна Гиллори
Emma
Янси Ариас
Янси Ариас
Toren
Лаура Кирк
Flower Seller
Джош Стэмберг
Джош Стэмберг
Motorist
John W. Momrow
Fifth Avenue Carriage Driver
Режиссер Саймон Уэллс
Сценарист Джон Логан, Герберт Уэллс, Дэвид Дункан
Композитор Клаус Бадельт
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2002
Премьера онлайн 21 марта 2002
Премьера в мире 4 марта 2002
Дата выхода
6 июня 2002 Россия 12+
3 апреля 2002 Австралия
19 апреля 2002 Бразилия
31 мая 2002 Великобритания
1 августа 2002 Венгрия
21 марта 2002 Германия
28 марта 2002 Италия
6 июня 2002 Казахстан
14 марта 2002 Нидерланды
4 апреля 2002 Новая Зеландия
5 апреля 2002 Португалия
4 марта 2002 США
4 июля 2002 Словакия 12
6 июня 2002 Украина
27 марта 2002 Франция
1 августа 2002 Чехия 12+
5 апреля 2002 Швеция
29 марта 2002 Южная Корея ALL
20 июля 2002 Япония
MPAA PG-13
Бюджет $80 000 000
Сборы в мире $123 729 176
Производство Warner Bros., DreamWorks Pictures, Parkes/MacDonald Image Nation
Другие названия
The Time Machine, La máquina del tiempo, A Máquina do Tempo, Stroj času, Time Machine, Aikakone, Ajamasin, Az időgép, Časovni stroj, Cỗ Máy Thời Gian, I mihani tou hronou, La machine à explorer le temps, La màquina del temps, Laika mašīna, Laiko mašina, Masina timpului, Tidsmaskinen, Vremeplov, Wehikuł czasu, Zaman Tüneli, Η μηχανή του χρόνου, Времеплов, Машина времени, Машина часу, Машината на времето, タイムマシン, 時光機器, 时光机器, Time Machine, The (2002)

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 11 голосов
6 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020
Слушать
саундтрек фильма Машина времени

Цитаты

Über-Morlock У каждого из нас есть своя машина времени, не так ли? Те, что отправляют нас назад — это воспоминания... А те, что несут нас вперёд — это мечты.

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

Режиссер «Оно» Андрес Мускетти экранизирует «Машину времени» Герберта Уэллса
2 ноября 2018 12:46 Режиссер «Оно» Андрес Мускетти экранизирует «Машину времени» Герберта Уэллса На днях мы писали, что Андрес Мускетти перенесет на большие экраны мангу «Атака на титанов», а сегодня стало известно об еще одном грядущем проекте режиссера. Автор нашумевшего фильма

Фильмы похожие на Машина времени

В ловушке времени
В ловушке времени боевик, сказка, приключения, фантастика, триллер
2003, США
5.0
Назад в будущее 2
Назад в будущее 2 приключения, фантастика, комедия, боевик
1989, США
7.0
Беспредельные путешествия во времени
Беспредельные путешествия во времени фантастика, триллер
2023, Австралия
5.0
Автостопом по Галактике
Автостопом по Галактике комедия, приключения, фантастика
2005, США / Великобритания
6.0
Остров
Остров драма, триллер, фантастика
2005, США
7.0
Небесный капитан или Мир будущего
Небесный капитан или Мир будущего приключения, триллер, фантастика, боевик
2004, США / Великобритания / Германия
6.0
Час расплаты
Час расплаты триллер, боевик, фантастика
2003, США
6.0
Власть огня
Власть огня триллер, боевик, фантастика
2002, Великобритания / Ирландия / США
6.0
Эволюция
Эволюция комедия, фантастика
2001, США
6.0
Планета Ка-ПЭКС
Планета Ка-ПЭКС мистика, фантастика, драма
2001, США
7.0
Последняя фантазия
Последняя фантазия фантастика, приключения, анимация, аниме
2001, США / Япония
6.0
Столкновение с бездной
Столкновение с бездной мелодрама, фантастика, боевик, драма, триллер
1998, США
6.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Старый орел
Старый орел
2026, Россия, комедия, семейный
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Коробка со старыми зарядками больше не пылится без дела — придумала им 3 крутых применения и даже подзаработала
Старые дырявые штаны не рву на тряпки, а забираю на дачу: 5+ вариантов использования на огороде и в гараже удивляют даже соседей
Пару ложек в барабан с подушками — и желтые разводы исчезают как по волшебству: от чистоты даже хрустят, как новые
Новая дорама с рейтингом 8,4 завоевала чарты Netflix — 1 700 000 зрителей в полном восторге: «после первых минут уже не оторваться»
Весь июнь-2026 вся Россия залипала на 3 сериала, из них русский – лишь один: старый детектив обогнал всех «Фишеров» и «Чикатило»
Пришла муха на базар – вот вам тест про самовар! Угадайте 5 великих фильмов СССР по кадру с пузатым русским чайником
Новый «Человек-паук» получил первые отзывы и 90% на RT— это лучший фильм про Питера Паркера в истории: не зря ждали 5 лет
«Дикий экшен нон-стоп»: новинке о вторжении НЛО с Сэ Бек из «Игры в кальмара» унылый «День разоблачения» в подметки не годится
Так жив или мертв? Трейлер «Невского-8» вызвал у зрителей не самые приятные подозрения — «будут весь сезон тянуть интригу»
Надю в «Девчатах» сделали «забитой старой девой» – но Макаровой обещали другое: воевала с Чулюкиным до последнего, и всё зря
Это аниме в России стало популярней «Первого отдела» и «Невского» вместе взятых: «Поднятию уровня» до него – как до Луны
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше