Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Любовные штучки" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Хорошая девочка Хорошая девочка
Киноафиша Фильмы Хорошая девочка
The Good Girl

Хорошая девочка, 2002

2002 / США / Германия / Нидерланды
7.8 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Жизнь тридцатилетней красавицы Жюстин Ласт уже давно идет не по ее плану. Унылая карьера в супермаркете захолустного техасского городишки, муж-маляр, предпочитающий свободное время проводить за косячком и телевизором, отсутствие горячо желанного ребенка… Монотонные будни Жюстин прерывает появление нового коллеги – молодого Тома Уортера, считающего себя реинкарнацией Холдена из романа “Над пропастью во ржи”. Постепенно между главной героиней и Томом возникает симпатия, которая перерастает в тайный роман.

  • На роль Жюстин рассматривались кандидатуры Риз Уизерспун и Кэтрин Кинер.
  • При работе над сценарием Майк Уайт частично вдохновлялся романом Флобера “Мадам Бовари”.
  • На одном из этапов предпродакшна режиссером был назначен Майк Уайт, а исполнительницей главной роли – Лора Дерн.
  • Чтобы освоить техасский акцент, Дженнифер Энистон два месяца практиковалась под руководством тренера по технике речи.
  • Чтобы Дженнифер Энистон выглядела в кадре утомленной, режиссер Мигель Артета заставил ее носить утяжелители на запястьях за несколько недель до старта съемок.
  • Перед съемками Дженнифер Энистон специально попросила Мигеля Артету останавливать ее в те моменты, когда она пыталась сыграть что-то похожее на Рейчел из “Друзей”.

Разочарованная своей семейной жизнью, тридцатилетняя Джастин, администратор магазина, живет в провинциальном городке в Техасе. Ее муж Фил обвиняет ее в бесплодии, хотя настоящая причина бесплодия — его хроническая привычка курить. Джастин, чувствует себя покинутой и, пытаясь компенсировать неудавшуюся личную жизнь, заводит роман на стороне, найдя родственную душу в лице Холдена, который утверждает, что его назвали в честь знаменитого персонажа С.Дж.Сэлинджера. Для молодого, обаятельного Холдена, разочарованного в жизни и одиночки по своей натуре, Джастин — девушка его мечты, которую он ждал всю свою жизнь. Только она может понять его и разделить с ним ненависть к тому миру, в котором они пытаются существовать, заключенные в клетку унылого однообразия повседневной рутины. Но лучший друг ее мужа Бубба угрожает раскрыть тайну порочной связи... Новый возлюбленный Джастин дает ей шанс открыть новый мир, мир чувственных, эмоциональных переживаний и сексуальных фантазий. Однако страсть очень быстро перерастает в одержимость, и забеременевшая Джастин оказывается окутанной паутиной шантажа, любви и обмана. "Хорошая" ли девчонка Джастин на самом деле? Сможет ли она сделать правильный выбор между зависимым от нее мужем и психически неуравновешенным любовником?..

7.8 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2002
Премьера в России 12 января 2002
Премьера в мире 12 января 2002
Возраст 16+
Режиссер
Мигель Артета
Мигель Артета
В ролях
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
Дебора Раш
Майк Уайт
Майк Уайт
Джон Кэрролл Линч
Джон Кэрролл Линч
Зои Дешанель
Зои Дешанель
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Хорошая жизнь
Хорошая жизнь (2007)
6.9
Совсем не бабник
Совсем не бабник (2011)
6.1
Гламурные боссы
Гламурные боссы (2020)
4.6153846
Инвесторы
Инвесторы (2019)
4.6
Беатрис на ужине
Беатрис на ужине (2017)
6
Кит Киттредж: Загадка американской девочки
Кит Киттредж: Загадка американской девочки (2008)
8.1
Хэшер
Хэшер (2010)
7.571429
Холостяк
Холостяк (1999)
6.7
Дикая жизнь
Дикая жизнь (2018)
6.7272725
Семейное дело
Семейное дело (1989)
5.8
Дрянные мамочки (2018)
0
Дорога в Голливуд
Дорога в Голливуд (2015)
4.6153846
Постер фильма Хорошая девочка 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Хорошая девочка смотреть онлайн

Хорошая девочка

Похожие фильмы онлайн

Совсем не бабник
 
Гламурные боссы
 
Беатрис на ужине
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
17 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Быть
Быть
2022, Россия, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Знакомство родителей
Знакомство родителей
2023, США, комедия, мелодрама
Заклятие Абизу
Заклятие Абизу
2022, США, ужасы
Мой любимый призрак
Мой любимый призрак
2022, Германия, приключения, комедия, семейный
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Приложение киноафиши