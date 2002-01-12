Хорошая девочка, 2002

Разочарованная своей семейной жизнью, тридцатилетняя Джастин, администратор магазина, живет в провинциальном городке в Техасе. Ее муж Фил обвиняет ее в бесплодии, хотя настоящая причина бесплодия — его хроническая привычка курить. Джастин, чувствует себя покинутой и, пытаясь компенсировать неудавшуюся личную жизнь, заводит роман на стороне, найдя родственную душу в лице Холдена, который утверждает, что его назвали в честь знаменитого персонажа С.Дж.Сэлинджера. Для молодого, обаятельного Холдена, разочарованного в жизни и одиночки по своей натуре, Джастин — девушка его мечты, которую он ждал всю свою жизнь. Только она может понять его и разделить с ним ненависть к тому миру, в котором они пытаются существовать, заключенные в клетку унылого однообразия повседневной рутины. Но лучший друг ее мужа Бубба угрожает раскрыть тайну порочной связи... Новый возлюбленный Джастин дает ей шанс открыть новый мир, мир чувственных, эмоциональных переживаний и сексуальных фантазий. Однако страсть очень быстро перерастает в одержимость, и забеременевшая Джастин оказывается окутанной паутиной шантажа, любви и обмана. "Хорошая" ли девчонка Джастин на самом деле? Сможет ли она сделать правильный выбор между зависимым от нее мужем и психически неуравновешенным любовником?..