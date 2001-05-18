Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Дед Фомич» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Звериная натура
6.4
Киноафиша Фильмы Звериная натура
6.4

Звериная натура

, 2001
Human Nature
Франция, США / драма, комедия / 18+
Постер фильма Звериная натура
6.4

О фильме

Лила страдает врожденным дефектом — у нее повышенная волосатость тела. Повышенная настолько, что даже в медицинской энциклопедии рядом с описанием этого феномена помещена ее фотография. Пытаясь найти себя, Лила долгое время жила в лесу и даже написала несколько книг о природе и месте человека в ней, но в жизни всегда настает момент, когда самке больше всего нужна пара. И пару Лила находит в профессоре Натане Бронфмане — педантичном зануде, изучающим проблему обучения мышей хорошим манерам. Но однажды на лесной прогулке они натыкаются на дикаря, воспитанного человеком, считавшим себя обезьяной. Натан видит в этом возможность проиллюстрировать свою теорию обучения существ, но самого Паффа, как он окрестил находку, никто не спросил, надо ли ему учиться.

В ролях

Патрисия Аркетт
Патрисия Аркетт
Лайла Джут
Рис Иванс
Рис Иванс
Puff
Тим Роббинс
Тим Роббинс
Dr. Nathan Bronfman
Кен Маджи
Police Detective
Хилари Дафф
Хилари Дафф
Young Lila Jute
Дэвид Уоршофски
Дэвид Уоршофски
Police Detective
Сай Ричардсон
Сай Ричардсон
Police Detective
Питер Динклэйдж
Питер Динклэйдж
Frank
Стэнли Де Сантис
Doctor
Тоби Хасс
Тоби Хасс
Puff's Father
Режиссер Мишель Гондри
Сценарист Чарли Кауфман
Композитор Грэм Ревелл
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / США
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2001
Премьера онлайн 31 января 2002
Премьера в мире 18 мая 2001
Дата выхода
31 января 2002 Россия 16+
21 июня 2002 Италия
31 января 2002 Казахстан
31 января 2002 Украина
12 сентября 2001 Франция
26 сентября 2002 Чехия U
25 января 2002 Южная Корея 18
MPAA R
Сборы в мире $1 574 660
Производство Fine Line Features, StudioCanal, Good Machine
Другие названия
Human Nature, Human Nature - Die Krone der Schöpfung, Ljudska priroda, Anthropini fysi, Human Nature - luonnon pikku oikkuja, İçgüdü, Inimloomus, La nature humaine, Libidó - Vissza az ösztönökhöz, Natura umana, Naturaleza humana, Natureza Humana, Natureza Quase Humana, Wojna plemników, Žmogiškoji prigimtis, Ανθρώπινη φύση, Звериная натура, Звіряча натура, Чoвешка природа, ヒューマンネイチュア, 還我本性

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 14 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Nathan Bronfman Что такое любовь, в конце концов? С моей новой точки зрения я понимаю, что любовь — это не более чем запутанный коктейль из нужды, отчаяния, страха смерти и неуверенности в размере пениса.

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Звериная натура

Наука сна
Наука сна комедия, мелодрама, сказка, драма
2006, Франция / Италия
7.0
Мы и я
Мы и я драма
2012, Франция / Великобритания / США
6.0
Думаю, как все закончить
Думаю, как все закончить драма, ужасы, триллер
2020, США
6.0
Аномализа
Аномализа анимация
2015, США
7.0
Летом он живет внизу
Летом он живет внизу драма, комедия
2015, Германия
6.0
Карта звуков Токио
Карта звуков Токио драма
2009, Испания
6.0
Нью-Йорк, Нью-Йорк
Нью-Йорк, Нью-Йорк комедия, драма
2008, США
6.0
Признания опасного человека
Признания опасного человека триллер, криминал, драма, комедия, биография
2002, США / Австралия / Германия / Канада
7.0
Адаптация
Адаптация комедия
2002, США
7.0
Быть Джоном Малковичем
Быть Джоном Малковичем драма, фэнтези, комедия
1999, США
7.0
Вечное сияние чистого разума
Вечное сияние чистого разума драма, комедия, мелодрама
2004, США
8.0
Беатрис на ужине
Беатрис на ужине комедия
2017, США
6.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
2026, Австралия / США, приключения, анимация, комедия, детектив, фантастика, ужасы, драма
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
«Полчища насекомых»: сезон комаров в России открыт – узнали у травника Юровского, как спастись от кровососов без дорогущей «химии»
Втулки от туалетной бумаги берегу как зеницу ока: применяю для готовки – и речь не про рулетики из спагетти
Сколько можно держать открытой дверцу холодильника: есть конкретная цифра - обязательно ее запомните
«Первый отдел», конечно, хорош, но №1 у зрителей – другой детектив: вот кто обогнал Шибрагиных в топ-5 сериалов НТВ
«Очень глупо и непатриотично»: 8 сезон «Невского» должен стать последним — зрители назвали три причины «похоронить» Семенова насовсем
«Человек-бензопила: История Резе» в центре секс-скандала на Западе – аниме смешали с грязью буквально ни за что
«На 100% состоящий из мемов» мульт СССР неожиданно зашел японцам: «так круто, что невозможно оторваться»
«Даже красивее “Игры престолов”»: американцы резко сошли с ума по забытому русскому фэнтези – оно «опередило США на 20 лет»
Посмотрела финал «Медведя» с 97% свежести: теперь понятно, почему его считают слабее первых сезонов
«Нолан ненавидит женщин!»: феминистки объявили войну «Интерстеллару» — режиссера-гения требуют «отменить»
Ждать минимум 5 лет: по новому (и последнему) фильму Квентина Тарантино есть целых три новости — но хорошая из них лишь одна
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше