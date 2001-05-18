Лила страдает врожденным дефектом — у нее повышенная волосатость тела. Повышенная настолько, что даже в медицинской энциклопедии рядом с описанием этого феномена помещена ее фотография. Пытаясь найти себя, Лила долгое время жила в лесу и даже написала несколько книг о природе и месте человека в ней, но в жизни всегда настает момент, когда самке больше всего нужна пара. И пару Лила находит в профессоре Натане Бронфмане — педантичном зануде, изучающим проблему обучения мышей хорошим манерам. Но однажды на лесной прогулке они натыкаются на дикаря, воспитанного человеком, считавшим себя обезьяной. Натан видит в этом возможность проиллюстрировать свою теорию обучения существ, но самого Паффа, как он окрестил находку, никто не спросил, надо ли ему учиться.

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