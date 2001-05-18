Лила страдает врожденным дефектом — у нее повышенная волосатость тела. Повышенная настолько, что даже в медицинской энциклопедии рядом с описанием этого феномена помещена ее фотография. Пытаясь найти себя, Лила долгое время жила в лесу и даже написала несколько книг о природе и месте человека в ней, но в жизни всегда настает момент, когда самке больше всего нужна пара.
И пару Лила находит в профессоре Натане Бронфмане — педантичном зануде, изучающим проблему обучения мышей хорошим манерам. Но однажды на лесной прогулке они натыкаются на дикаря, воспитанного человеком, считавшим себя обезьяной. Натан видит в этом возможность проиллюстрировать свою теорию обучения существ, но самого Паффа, как он окрестил находку, никто не спросил, надо ли ему учиться.
ПроизводствоFine Line Features, StudioCanal, Good Machine
Другие названия
Human Nature, Human Nature - Die Krone der Schöpfung, Ljudska priroda, Anthropini fysi, Human Nature - luonnon pikku oikkuja, İçgüdü, Inimloomus, La nature humaine, Libidó - Vissza az ösztönökhöz, Natura umana, Naturaleza humana, Natureza Humana, Natureza Quase Humana, Wojna plemników, Žmogiškoji prigimtis, Ανθρώπινη φύση, Звериная натура, Звіряча натура, Чoвешка природа, ヒューマンネイチュア, 還我本性
Nathan BronfmanЧто такое любовь, в конце концов? С моей новой точки зрения я понимаю, что любовь — это не более чем запутанный коктейль из нужды, отчаяния, страха смерти и неуверенности в размере пениса.
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