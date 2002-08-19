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Фанатка, 2002

2002 / США
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15 голосов Рейтинг IMDb: 5
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О фильме

Бен Кронин — баловень судьбы, предмет восхищения многочисленных друзей и поклонников. У него потрясающая подружка и неплохие перспективы попасть в университетскую спортивную команду. Не думайте, что все это дается ему легко — каждый день Бен проводит в бассейне много часов в непрерывных тренировках, работает в местной больнице и с трудом находит время, чтобы провести его со своей любимой Эми.

Внезапно жизнь Бена переворачивается вверх тормашками. В город приезжает «новая девчонка» — Мэдисон Белл, и сразу кладет глаз на симпатичного парня. Их первые встречи довольно невинны, но она хочет большего… Соблазнение Бена — лишь начало; она становится его самой верной фанаткой и одновременно — его ночным кошмаром, когда ее навязчивость переходит в ярость, предательство и убийство…

5.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2002
Премьера в России 3 октября 2002
Премьера в мире 19 августа 2002
Возраст 12+
Режиссер
Джон Полсон
Джон Полсон
В ролях
Джесси Брэдфорд
Джесси Брэдфорд
Эрика Кристенсен
Эрика Кристенсен
Шири Эпплби
Шири Эпплби
Кейт Бёртон
Кейт Бёртон
Клейн Кроуфорд
Клейн Кроуфорд
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