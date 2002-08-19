Фанатка, 2002

Бен Кронин — баловень судьбы, предмет восхищения многочисленных друзей и поклонников. У него потрясающая подружка и неплохие перспективы попасть в университетскую спортивную команду. Не думайте, что все это дается ему легко — каждый день Бен проводит в бассейне много часов в непрерывных тренировках, работает в местной больнице и с трудом находит время, чтобы провести его со своей любимой Эми.



Внезапно жизнь Бена переворачивается вверх тормашками. В город приезжает «новая девчонка» — Мэдисон Белл, и сразу кладет глаз на симпатичного парня. Их первые встречи довольно невинны, но она хочет большего… Соблазнение Бена — лишь начало; она становится его самой верной фанаткой и одновременно — его ночным кошмаром, когда ее навязчивость переходит в ярость, предательство и убийство…