Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Призрак в клетке» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Голливудский финал
6.8
Киноафиша Фильмы Голливудский финал
6.8

Голливудский финал

, 2002
Hollywood Ending
США / мелодрама, драма, комедия / 18+
Постер фильма Голливудский финал
6.8

О фильме

Америка конца 70-х-начала 80-х годов. Для Вэла Уоксмана, когда-то очень известного кинорежиссера, настали тяжелые времена, его слава ушла, он пребывает в отчаянии: никто не хочет с ним работать. Приключения режиссера-неудачника начинаются в тот момент, когда у него появляется шанс вернуть себе славу усилиями бывшей жены, которая в свое время ушла от него к преуспевающему директору киностудии Хэлу. Он и нанимает Вэла на работу: Элли убеждает своего любовника, что ее бывший муж — самая подходящая кандидатура для нового мега-проекта. Вэл будет снимать высокобюджетный фильм "Город, который никогда не спит", главную роль в котором будет исполнять (конечно же) его бывшая жена Элли. Безусловно, Вэл не горит желанием работать на человека, который "украл" у него жену, но у него нет другого выхода. По ходу дела, он начинает понимать, что его желание работать непосредственно связано с неудержимым желанием постоянно видеться с Элли. Но тут случается несчастье: Вэл все еще злится на Элли из-за того, что она бросила его ради Голливуда, Хэла и его шикарного дома, и на нервной почве теряет зрение...

В ролях

Вуди Аллен
Вуди Аллен
Вэл
Теа Леони
Теа Леони
Элли
Джордж Хэмилтон
Джордж Хэмилтон
Ed
Дебра Мессинг
Дебра Мессинг
Lori
Айзек Мизрахи
Мэриэн Селдес
Тиффани Тиссен
Тиффани Тиссен
Грегг Эделман
Galaxie Executive
Марк Райделл
Марк Райделл
Al
Дуглас МакГрат
Стефани Рот
Билл Гербер
Режиссер Вуди Аллен
Сценарист Вуди Аллен
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2002
Премьера в мире 3 мая 2002
Дата выхода
29 августа 2002 Россия 12+
8 августа 2003 Бразилия
31 октября 2002 Италия
29 августа 2002 Казахстан
3 мая 2002 США
29 августа 2002 Украина
15 мая 2002 Франция
3 октября 2002 Чехия 15+
30 сентября 2005 Южная Корея 15

Где посмотреть фильм

ОККО
MPAA PG-13
Бюджет $16 000 000
Сборы в мире $14 569 744
Производство DreamWorks Pictures, Gravier Productions, Perdido Productions
Другие названия
Hollywood Ending, El ciego, La mirada de los otros, Un final made in Hollywood, Akhare Hollywood, Chuyện Hollywood có hậu, Dirigindo no Escuro, Final ca la Hollywood, Holivudas mirė, Holivudski svršetak, Hollywood - elokuvan päätepysäkki, Hollywood Ending - elokuvan päätepysäkki, Hollywoodi lõpp, Hollywoodvari Bir Son, Hollywoody történet, Koniec z Hollywood, Näkemiin, Hollywood, Paizontas sta tyfla, Παίζοντας στα τυφλά, Голливудский финал, Финал по холивудски, Холивудски крај, さよなら、さよならハリウッド, 好萊塢結局, 好莱坞式结局, 荷里活大結局, Hollywood v koncích, 好莱坞结局

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 12 голосов
6.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 26 августа 2024

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Голливудский финал - смотреть в онлайн-кинотеатре

Голливудский финал

Похожие фильмы онлайн

Разбирая Гарри
 
Сенсация
 
Кое-что еще
 
Онлайн кинотеатр

Фильмы похожие на Голливудский финал

Нью-йоркские истории
Нью-йоркские истории комедия, драма
1989, США
6.0
Разбирая Гарри
Разбирая Гарри комедия
1997, США
7.0
Сенсация
Сенсация комедия
2006, США / Великобритания
6.0
Кое-что еще
Кое-что еще драма, комедия, мелодрама
2003, США / Франция / Нидерланды / Великобритания
7.0
Великая Афродита
Великая Афродита комедия
1995, США
7.0
Сладкий и гадкий
Сладкий и гадкий мюзикл, комедия, драма
1999, США
6.0
Ты встретишь таинственного незнакомца
Ты встретишь таинственного незнакомца мелодрама
2010, США / Испания
6.0
Будь что будет
Будь что будет комедия, мелодрама
2009, США / Франция
7.0
Мелинда и Мелинда
Мелинда и Мелинда комедия, мелодрама
2004, США
6.0
Знаменитость
Знаменитость комедия
1998, США
6.0
Все говорят, что я люблю тебя
Все говорят, что я люблю тебя мелодрама, комедия, мюзикл
1996, США
6.0
Мелкие мошенники
Мелкие мошенники комедия, криминал
2000, США
7.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Кладу зубчик чеснока в унитаз на ночь, а на утро радуюсь: гениальный лайфхак для семей, в которых есть аллергики
Старые картонные коробки везу на дачу вместо мусорки: 2 минуты делов — и на грядках красота, а от слизней нет следа
Старые махровые полотенца не рву на тряпки и берегу, как зеницу ока: 8 идей смастерить из них нужные штуки для дома
Комедии Гайдая, конечно, хороши, но эту зовут «дурной самодеятельностью»: рейтинг 8.6, а сюжет «притянут за уши»
С этих 3 фильмов мальчишек в СССР гнали из кинотеатров поганой метлой: запрещали даже военный шедевр Говорухина
Колесников обратился к самым верным поклонникам «Первого отдела»: «Не обманывайте себя» (видео)
Этот тест собаке друг, это знают все вокруг: сложная викторина для тех, кто узнает всех хвостатых из кино
Перестал плеваться от дорам, увидев 5 шедевров с Netflix: все лето смотрю только их и останавливаться не планирую
Толкин бы не выдержал и 10 минут «Игры престолов» — зато влюбился бы в эти 3 сериала в духе «Властелина колец»
Швецова, Луганский, дети — и ни одной подсказки: тест по «Тайнам следствия», хорошо ли вы выучили сериал за 26 лет
«Это очень похоже на “Триггер”»: зрители вынесли вердикт 5 сезону «Мажора» — и, конечно, «Кяро офигенен!»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше