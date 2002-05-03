Америка конца 70-х-начала 80-х годов. Для Вэла Уоксмана, когда-то очень известного кинорежиссера, настали тяжелые времена, его слава ушла, он пребывает в отчаянии: никто не хочет с ним работать. Приключения режиссера-неудачника начинаются в тот момент, когда у него появляется шанс вернуть себе славу усилиями бывшей жены, которая в свое время ушла от него к преуспевающему директору киностудии Хэлу. Он и нанимает Вэла на работу: Элли убеждает своего любовника, что ее бывший муж — самая подходящая кандидатура для нового мега-проекта. Вэл будет снимать высокобюджетный фильм "Город, который никогда не спит", главную роль в котором будет исполнять (конечно же) его бывшая жена Элли. Безусловно, Вэл не горит желанием работать на человека, который "украл" у него жену, но у него нет другого выхода. По ходу дела, он начинает понимать, что его желание работать непосредственно связано с неудержимым желанием постоянно видеться с Элли. Но тут случается несчастье: Вэл все еще злится на Элли из-за того, что она бросила его ради Голливуда, Хэла и его шикарного дома, и на нервной почве теряет зрение...