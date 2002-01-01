Париж. Двенадцатилетняя Элис приходит в полицейский участок. У нее в руках цифровой диск. Запись выдает кровавые делишки ее матери. Инспектор Анита Старо пытается защитить девочку. Но полицейский начальник отказывается предъявить обвинение матери — Еве Кристенсен, женщине с большими связями. Подручные Евы пытаются вернуть Элис. Она убегает. Но Ева не привыкла отступать. Наемный убийца Хьюго Туроп, работающий на подпольную гуманитарную организацию, после случайной встречи с Элис берет ее под защиту. Элис просит Хьюго отвезти ее к отцу в Португалию. Хьюго и Элис — против Евы и банды ее наемников. Впереди опасное путешествие по Европе. И мы все еще не можем понять, на чьей стороне полицейский начальник Старо...
|19 декабря 2002
|Россия
|24 декабря 2003
|Бахрейн
|28 августа 2002
|Бельгия
|1 января 2002
|Италия
|15 января 2003
|Казахстан
|24 февраля 2004
|Кувейт
|21 марта 2003
|Литва
|7 апреля 2004
|Мексика
|13 июля 2004
|США
|21 августа 2002
|Франция
Персонаж Жан-Марка Барра — не кто иной, как Уго Туроп, персонаж, которого в фильме «Вавилон A.D.» играет Вин Дизель.