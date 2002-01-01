Добро и зло не исчезли. Но их так трудно распознать в изменившихся обличиях. Преступница-мать пытается избавиться от дочери. У преступления не должно быть свидетелей. За девочкой гонится кровожадная банда. Спасение приходит неожиданно. Он опытный киллер. Ему нечего терять. Он поможет девочке...

Париж. Двенадцатилетняя Элис приходит в полицейский участок. У нее в руках цифровой диск. Запись выдает кровавые делишки ее матери. Инспектор Анита Старо пытается защитить девочку. Но полицейский начальник отказывается предъявить обвинение матери — Еве Кристенсен, женщине с большими связями. Подручные Евы пытаются вернуть Элис. Она убегает. Но Ева не привыкла отступать. Наемный убийца Хьюго Туроп, работающий на подпольную гуманитарную организацию, после случайной встречи с Элис берет ее под защиту. Элис просит Хьюго отвезти ее к отцу в Португалию. Хьюго и Элис — против Евы и банды ее наемников. Впереди опасное путешествие по Европе. И мы все еще не можем понять, на чьей стороне полицейский начальник Старо...