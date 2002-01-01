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Постер фильма Красная Сирена
6.1
Киноафиша Фильмы Красная Сирена
6.1

Красная Сирена

, 2002
La Sirene rouge
Франция / фантастика, триллер / 18+
Постер фильма Красная Сирена
6.1

О фильме

Добро и зло не исчезли. Но их так трудно распознать в изменившихся обличиях. Преступница-мать пытается избавиться от дочери. У преступления не должно быть свидетелей. За девочкой гонится кровожадная банда. Спасение приходит неожиданно. Он опытный киллер. Ему нечего терять. Он поможет девочке...

Париж. Двенадцатилетняя Элис приходит в полицейский участок. У нее в руках цифровой диск. Запись выдает кровавые делишки ее матери. Инспектор Анита Старо пытается защитить девочку. Но полицейский начальник отказывается предъявить обвинение матери — Еве Кристенсен, женщине с большими связями. Подручные Евы пытаются вернуть Элис. Она убегает. Но Ева не привыкла отступать. Наемный убийца Хьюго Туроп, работающий на подпольную гуманитарную организацию, после случайной встречи с Элис берет ее под защиту. Элис просит Хьюго отвезти ее к отцу в Португалию. Хьюго и Элис — против Евы и банды ее наемников. Впереди опасное путешествие по Европе. И мы все еще не можем понять, на чьей стороне полицейский начальник Старо...

В ролях

Жан-Марк Барр
Жан-Марк Барр
Hugo Cornelius Toorop
Азия Ардженто
Азия Ардженто
Anita
Фрэнсис Барбер
Фрэнсис Барбер
Eva
Эндрю Тирнан
Koesler
Александра Неграо
Alice
Вернон Добчефф
Vitali
Йохан Лейзен
Travis
Эдуар Монтут
Oliveira
Жан-Кристоф Буве
Жан-Кристоф Буве
Lucas
Карло Брандт
Vondt
Режиссер Оливье Мегатон
Сценарист Ален Берлинер, Robert Conrath, Морис Жорж Дантек, Оливье Мегатон
Композитор Николя Бикьяло
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2002
Премьера онлайн 4 октября 2003
Премьера в мире 1 января 2002
Дата выхода
19 декабря 2002 Россия
24 декабря 2003 Бахрейн
28 августа 2002 Бельгия
1 января 2002 Италия
15 января 2003 Казахстан
24 февраля 2004 Кувейт
21 марта 2003 Литва
7 апреля 2004 Мексика
13 июля 2004 США
21 августа 2002 Франция
MPAA R
Сборы в мире $898 227
Производство Haut et Court, StudioCanal, France 2 Cinéma
Другие названия
La sirène rouge, The Red Siren, Red Siren, Alerta Vermelho, Czerwona syrena, El profesional, La sirena roja, Raudona sirena, Raudonoji sirena, Rojo profundo, Vörös szirén, Красная сирена, Червената сирена, レッド・サイレン, 赤色殺機, A vörös szirén

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 11 голосов
5.2 IMDb

Цитаты

Vondt Ты не можешь ставить под угрозу всю свою организацию из-за этого мальчишки. Тебе нужно сосредоточиться на сохранении того, что действительно важно.

Отзывы о фильме

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