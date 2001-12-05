Одиннадцать друзей Оушена, 2001

Не успев выйти из тюрьмы, мошенник Дэнни Оушен придумывает новый дерзкий план - ограбить целую сеть казино. Мужчина отправляется в солнечную Калифорнию, где встречается со своим старым приятелем Расти Райаном. Вместе они намереваются привести замысел в исполнение, а для начала решают заручиться поддержкой конкурента своей “жертвы”. Затем друзья нанимают лучших в своем деле специалистов - подрывника, вора-карманника и других обладателей криминальных талантов. Всего команда Оушена, включая его самого, насчитывает 11 человек. В хранилище казино находится 160 миллионов долларов, и каждый из участников банды надеется на свою законную долю… но сначала деньги нужно украсть.