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Одиннадцать друзей Оушена Одиннадцать друзей Оушена
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Ocean's Eleven

Одиннадцать друзей Оушена, 2001

2001 / США / Австралия
8.2 Оцените
45 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Не успев выйти из тюрьмы, мошенник Дэнни Оушен придумывает новый дерзкий план - ограбить целую сеть казино. Мужчина отправляется в солнечную Калифорнию, где встречается со своим старым приятелем Расти Райаном. Вместе они намереваются привести замысел в исполнение, а для начала решают заручиться поддержкой конкурента своей “жертвы”. Затем друзья нанимают лучших в своем деле специалистов - подрывника, вора-карманника и других обладателей криминальных талантов. Всего команда Оушена, включая его самого, насчитывает 11 человек. В хранилище казино находится 160 миллионов долларов, и каждый из участников банды надеется на свою законную долю… но сначала деньги нужно украсть.

  • Изначально предполагалось, что роль Лайнуса Колдуэлла исполнит Марк Уолберг. Однако актер отказался от участия в съемках ради роли в “Планете обезьян” (2001). 
  • Цинь Шаобо (Йен) впервые снимался в полнометражном фильме - до этого он входил в труппу пекинских акробатов. Поскольку Цинь плохо знал английский, на площадке рядом с ним всегда находился переводчик.
  • Изначально Стивен Содерберг собирался сделать фильм черно-белым. Однако из-за проблем с бюджетом режиссер позднее отказался от этой идеи.

Вор-виртуоз Дэнни Оушен выходит из тюрьмы с намерением взяться за старое. В его планах одним махом ограбить крупнейшее казино Лас-Вегаса, принадлежащее Терри Бенедикту. Таким образом, Дэнни не только сорвет многомиллионный куш, но и отомстит Терри за то, что тот увел его женщину. Все, что требуется — так это набрать команду таких же виртуозов в своем ремесле, от компьютерщиков до обычных воришек.

8.2 Оцените
45 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2001
Премьера в России 28 февраля 2002
Премьера в мире 5 декабря 2001
Возраст 12+
Режиссер
Стивен Содерберг
Стивен Содерберг
В ролях
Джордж Клуни
Джордж Клуни
Сесилия Энн Берт
Пол Л. Нолан
Кэрол Флоренс
Лори Галински
Все актеры и съемочная группа
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