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Teknolust

Техносекс, 2002

2002 / США / Германия / Великобритания
5.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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О фильме

Стремясь использовать искусственную жизнь, чтобы улучшить мир, Розетта Стоун, биогенетик создает СРА (Само Воспроизводящийся Автомат) и использует свою ДНК, чтобы создать женщин-киборгов полулюдей-полукомпьютеров, которых зовут Руби, Олив и Марин.

СРА действует через интернет-портал, помогая его пользователям осуществить все их эротические мечты. Поскольку женщины были клонированы только от ДНК Розетты, они нуждаются в балансе Х хромосом или попросту в мужской сперме, чтобы выжить.

Все мужчины после контакта с ними страдают от полового бессилия и необъясненной сыпи. Опасаясь био-гендерной войны, ФБР посылает агента Эдварда хоппера расследовать это дело.

5.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2002
Премьера в России 12 сентября 2002
Премьера в мире 1 января 2002
Возраст 16+
Режиссер
Линн Хершман-Лисон
В ролях
Тильда Суинтон
Тильда Суинтон
Джереми Дэвис
Джереми Дэвис
Джеймс Урбаняк
Джеймс Урбаняк
Джон О’Кифи
Карен Блэк
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Техносекс 2 постера
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