Техносекс, 2002

Стремясь использовать искусственную жизнь, чтобы улучшить мир, Розетта Стоун, биогенетик создает СРА (Само Воспроизводящийся Автомат) и использует свою ДНК, чтобы создать женщин-киборгов полулюдей-полукомпьютеров, которых зовут Руби, Олив и Марин.



СРА действует через интернет-портал, помогая его пользователям осуществить все их эротические мечты. Поскольку женщины были клонированы только от ДНК Розетты, они нуждаются в балансе Х хромосом или попросту в мужской сперме, чтобы выжить.



Все мужчины после контакта с ними страдают от полового бессилия и необъясненной сыпи. Опасаясь био-гендерной войны, ФБР посылает агента Эдварда хоппера расследовать это дело.