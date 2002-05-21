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Постер фильма С меня хватит
6.8
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6.8

С меня хватит

, 2002
Enough
США / драма, триллер / 18+
Постер фильма С меня хватит
6.8

Причины посмотреть

О фильме

Слим работает официанткой в закусочной в Лос-Анджелесе. Однажды к ней начинает приставать неизвестный мужчина, ее спасает Митч, за которого она вскоре выходит замуж. У них рождается дочь по имени Грейси, и двое живут счастливо. Несколько лет спустя Слим узнает, что Митч ей изменяет. Она угрожает уйти, после чего он бьет ее. Вскоре Митч устанавливает повышенный контроль над Грейси, после чего Слим понимает, что ей нужно сбежать, забрав с собой дочь, иначе они обе станут жертвами его террора. Начиная готовить побег при помощи своих друзей, героиня еще не знает, что Митч давно разгадал ее план и не собирается отпускать их так просто… 

Когда официантка Слим встречает преуспевающего бизнесмена Митча и выходит за него замуж, сбывается, как ей кажется, мечта ее жизни. Отныне ей может позавидовать любая женщина – она живет в красивом загородном доме, у нее любящий муж и славная 5-летняя дочка Грэйси. Однако мечты Слим разбиваются в прах, когда она понимает, что ее супруг очень далек от идеала. Агрессивное поведение Митча вынуждает ее забрать дочь и покинуть дом. Но когда Слим пытается начать новую жизнь, Митч находит ее и начинает ей угрожать. Слим, устав от постоянного страха, понимает всю горькую иронию фразы "Любовь это – страшная сила" и, подготовив себя морально и физически, решает доказать Митчу, что и ее терпению есть предел.

В ролях

Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
Slim Hiller
Билли Кэмпбелл
Билли Кэмпбелл
Mitch Hiller
Тесса Аллен
Грэйси Хиллер
Джульетт Льюис
Джульетт Льюис
Ginny
Дэн Футтерман
Дэн Футтерман
Joe
Ноа Уайли
Ноа Уайли
Robbie
Фред Уорд
Jupiter
Билл Коббс
Jim Toller
Кристофер Мехер
Phil
Джэнет Кэрролл
Mrs. Hiller
Режиссер Майкл Аптед
Сценарист Николас Казан
Композитор Дэвид Арнольд
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2002
Премьера онлайн 22 августа 2002
Премьера в мире 21 мая 2002
Дата выхода
26 сентября 2002 Россия Каскад 16+
16 октября 2002 Австралия
26 сентября 2002 Беларусь
21 мая 2002 Великобритания
18 сентября 2002 Германия
26 сентября 2002 Казахстан
21 мая 2002 Мексика C
14 ноября 2002 Нидерланды
24 мая 2002 США
26 сентября 2002 Украина
18 сентября 2002 Франция
19 сентября 2002 Чехия 12+
15 ноября 2002 Швеция
14 ноября 2002 Южная Корея 15
MPAA PG-13
Бюджет $38 000 000
Сборы в мире $51 806 184
Производство Columbia Pictures, Winkler Films
Другие названия
Enough, Nunca más, Dosta je bilo, Genug!, Arketa!, Basta, C'est assez!, Destul!, Dovolj mi je, Đủ Rồi!, En kvinnas hämnd, Lo Od, Mai més, Most már elég!, Nigdy więcej, Nunca Mais, Pakaks, Plus jamais, Via dall'incubo, Viimeiseen pisaraan, Yeter, Αρκετά!, Достатъчно, З мене досить, С меня хватит!, イナフ, 追情殺手, Genug - Enough

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 12 голосов
5.8 IMDb
Обновлено 9 марта 2021

Отзывы о фильме

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