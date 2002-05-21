Слим работает официанткой в закусочной в Лос-Анджелесе. Однажды к ней начинает приставать неизвестный мужчина, ее спасает Митч, за которого она вскоре выходит замуж. У них рождается дочь по имени Грейси, и двое живут счастливо. Несколько лет спустя Слим узнает, что Митч ей изменяет. Она угрожает уйти, после чего он бьет ее. Вскоре Митч устанавливает повышенный контроль над Грейси, после чего Слим понимает, что ей нужно сбежать, забрав с собой дочь, иначе они обе станут жертвами его террора. Начиная готовить побег при помощи своих друзей, героиня еще не знает, что Митч давно разгадал ее план и не собирается отпускать их так просто…