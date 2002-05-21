Слим работает официанткой в закусочной в Лос-Анджелесе. Однажды к ней начинает приставать неизвестный мужчина, ее спасает Митч, за которого она вскоре выходит замуж. У них рождается дочь по имени Грейси, и двое живут счастливо. Несколько лет спустя Слим узнает, что Митч ей изменяет. Она угрожает уйти, после чего он бьет ее. Вскоре Митч устанавливает повышенный контроль над Грейси, после чего Слим понимает, что ей нужно сбежать, забрав с собой дочь, иначе они обе станут жертвами его террора. Начиная готовить побег при помощи своих друзей, героиня еще не знает, что Митч давно разгадал ее план и не собирается отпускать их так просто…
Когда официантка Слим встречает преуспевающего бизнесмена Митча и выходит за него замуж, сбывается, как ей кажется, мечта ее жизни. Отныне ей может позавидовать любая женщина – она живет в красивом загородном доме, у нее любящий муж и славная 5-летняя дочка Грэйси. Однако мечты Слим разбиваются в прах, когда она понимает, что ее супруг очень далек от идеала. Агрессивное поведение Митча вынуждает ее забрать дочь и покинуть дом. Но когда Слим пытается начать новую жизнь, Митч находит ее и начинает ей угрожать. Слим, устав от постоянного страха, понимает всю горькую иронию фразы "Любовь это – страшная сила" и, подготовив себя морально и физически, решает доказать Митчу, что и ее терпению есть предел.
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