Проклятый путь, 2002

Действие фильма происходит во времена Великой депрессии. Майк Салливан и Коннор Руни – приспешники пожилого ирландско-американского гангстера Джона Руни, отца Коннора. Джон, подобравший осиротевшего Майка с улицы, относится к нему как к родному и считает его лучшим наследником, чем ветреного Коннора. Однажды вечером старший сын Майка становится свидетелем того, как Коннор и его отец застрелили своего сообщника. Мальчик клянется хранить это в секрете, но Коннор, не желая проблем, пытается убить Майка, его жену и сыновей. Между ними начинается война…