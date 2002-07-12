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Проклятый путь Проклятый путь
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Road to Perdition

Проклятый путь, 2002

2002 / США
7.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма происходит во времена Великой депрессии. Майк Салливан и Коннор Руни – приспешники пожилого ирландско-американского гангстера Джона Руни, отца Коннора. Джон, подобравший осиротевшего Майка с улицы, относится к нему как к родному и считает его лучшим наследником, чем ветреного Коннора. Однажды вечером старший сын Майка становится свидетелем того, как Коннор и его отец застрелили своего сообщника. Мальчик клянется хранить это в секрете, но Коннор, не желая проблем, пытается убить Майка, его жену и сыновей. Между ними начинается война…

  • Сценарий фильма был адаптирован Дэвидом Селфом из одноименного графического романа Макса Аллана Коллинза, иллюстрированного Ричардом Пирсом Рейнером. 
  • Чтобы создать злодея, который мог бы бросить вызов очень сильному физически Тому Хэнксу, режиссер фильма Сэм Мендес хотел, чтобы Джуд Лоу выглядел как грызун.
  • Чтобы убедить Пола Ньюмана сняться в фильме, Сэм Мендес навестил актера в его квартире. Первое, что сказал ему Ньюман, когда открыл дверь, было «Боже, ты так молод!». Для Ньюмана этот фильм стал последней актерской работой. 
  • Фильм посвящен памяти оператора Конрада Холла. Он посмертно получил Оскар за лучшую операторскую работу над этим фильмом, ставшим его последней работой.

Два сына — Майкл Саллливан-младший и Коннор Руни отчаянно стараются завоевать расположение своих отцов — Майкла Салливана-старшего, гангстера из ирландского клана, и Джона Руни, босса Салливана-старшего, заменившего ему отца. Ревность и соперничество толкают их всех на путь гибели. Ведь Чикаго времен Великой Депрессии таит множество опасностей...

7.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2002
Премьера в России 27 сентября 2002
Премьера в мире 12 июля 2002
Возраст 16+
Режиссер
Сэм Мендес
Сэм Мендес
В ролях
Том Хэнкс
Том Хэнкс
Джуд Лоу
Джуд Лоу
Дэниел Крэйг
Дэниел Крэйг
Пол Ньюман
Пол Ньюман
Стэнли Туччи
Стэнли Туччи
Все актеры и съемочная группа
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Проклятый путь
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