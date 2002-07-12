Проклятый путь, 2002

Действие фильма происходит во времена Великой депрессии. Майк Салливан и Коннор Руни – приспешники пожилого ирландско-американского гангстера Джона Руни, отца Коннора. Джон, подобравший осиротевшего Майка с улицы, относится к нему как к родному и считает его лучшим наследником, чем ветреного Коннора. Однажды вечером старший сын Майка становится свидетелем того, как Коннор и его отец застрелили своего сообщника. Мальчик клянется хранить это в секрете, но Коннор, не желая проблем, пытается убить Майка, его жену и сыновей. Между ними начинается война…
Два сына — Майкл Саллливан-младший и Коннор Руни отчаянно стараются завоевать расположение своих отцов — Майкла Салливана-старшего, гангстера из ирландского клана, и Джона Руни, босса Салливана-старшего, заменившего ему отца. Ревность и соперничество толкают их всех на путь гибели. Ведь Чикаго времен Великой Депрессии таит множество опасностей...