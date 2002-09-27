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Смокинг Смокинг
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The Tuxedo

Смокинг, 2002

2002 / США
6.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Джимми Тонг работает таксистом, привлекая клиентов своей скоростью. Его репутация дает ему работу личного шофера таинственного, но богатого Кларка Девлина. Джимми на самом деле не знает, чем занимается его босс, но дружелюбный характер, манера поведения и готовность дать совет делают их друзьями. Джимми еще не знает, что Девлин – агент правительства под прикрытием. Когда покушение на Девлина приводит его в кому, Джимми оказывается с недавними записями его дела и специальными часами, которые контролируют его необычный смокинг. С помощью этого смокинга, наделяющего его необычными способностями, Джимми должен сорвать заговор банды преступников и спасти США. Но сможет ли простой таксист стать героем? 

  • Когда Джимми просматривает адресную книгу мистера Девлина в поисках «Уолтера Страйдера», он находит номера телефонов звезд, таких как Клаудия Шиффер, Норман Шварцкопф, Стивен Сондхейм и Джордж Стейнбреннер III. Все номера ненастоящие. 
  • «Высокотехнологичная» снайперская винтовка, показанная в фильме, на самом деле представляет собой спортивную пневматическую винтовку с оптическим прицелом от компании Steyr. Она находится в исходном состоянии без каких-либо модификаций. 
  • Джеймсу Брауну, сыгравшему себя, на момент съемок было уже шестьдесят девять лет.

Джимми Тонь, обычный таксист, чье искусство крутить баранку приносит ему работу личным шофером у Кларка Девлина, богатого промышленника, который на самом деле является секретным агентом. Но вот Девлин выведен из строя, и перед тем, как потерять сознание, он просит Джимми одеть его бесценный смокинг. Джимми очень скоро узнает, что этот смокинг шедевр не столько портного, сколько современных технологий. Он стоит многие миллионы долларов и напичкан уникальными приспособлениями, которые позволяют надевшему делать неимоверные вещи – не только бегать, прыгать и драться, как супермен, но даже танцевать и петь. Таким образом, с помощью обычного на вид смокинга самый простой шофер превращается в необыкновенного секретного агента.

6.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2002
Премьера в России 14 ноября 2002
Премьера онлайн 1 февраля 2022
Премьера в мире 27 сентября 2002
Возраст 18+
MPAA PG-13
Бюджет $60 000 000
Режиссер
Кевин Донован
В ролях
Джеки Чан
Джеки Чан
Дженнифер Лав Хьюитт
Дженнифер Лав Хьюитт
Джейсон Айзекс
Джейсон Айзекс
Ричи Костер
Ричи Костер
Брайан Родес
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Смокинг 4 постера
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С м о к и н г – всегда носится с белой рубашкой и бабочкой, пиджак смокинга может быть однобортным или двубортным. Непременные детали: атласные лацканы, которые могут быть заостренными или округлыми, и атласные лампасы на брюках. Самые популярные смокинги, конечно же из черной шерсти, иногда встречаются темно-синие смокинги, белый смокинг носится исключительно летом в особо торжественных случаях. Главное правило - надевать в нужной ситуации, и не надевать в неуместной ситуации. Режиссер…
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