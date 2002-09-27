Смокинг, 2002

Джимми Тонг работает таксистом, привлекая клиентов своей скоростью. Его репутация дает ему работу личного шофера таинственного, но богатого Кларка Девлина. Джимми на самом деле не знает, чем занимается его босс, но дружелюбный характер, манера поведения и готовность дать совет делают их друзьями. Джимми еще не знает, что Девлин – агент правительства под прикрытием. Когда покушение на Девлина приводит его в кому, Джимми оказывается с недавними записями его дела и специальными часами, которые контролируют его необычный смокинг. С помощью этого смокинга, наделяющего его необычными способностями, Джимми должен сорвать заговор банды преступников и спасти США. Но сможет ли простой таксист стать героем?
Джимми Тонь, обычный таксист, чье искусство крутить баранку приносит ему работу личным шофером у Кларка Девлина, богатого промышленника, который на самом деле является секретным агентом. Но вот Девлин выведен из строя, и перед тем, как потерять сознание, он просит Джимми одеть его бесценный смокинг. Джимми очень скоро узнает, что этот смокинг шедевр не столько портного, сколько современных технологий. Он стоит многие миллионы долларов и напичкан уникальными приспособлениями, которые позволяют надевшему делать неимоверные вещи – не только бегать, прыгать и драться, как супермен, но даже танцевать и петь. Таким образом, с помощью обычного на вид смокинга самый простой шофер превращается в необыкновенного секретного агента.