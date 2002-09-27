Смокинг, 2002

Джимми Тонг работает таксистом, привлекая клиентов своей скоростью. Его репутация дает ему работу личного шофера таинственного, но богатого Кларка Девлина. Джимми на самом деле не знает, чем занимается его босс, но дружелюбный характер, манера поведения и готовность дать совет делают их друзьями. Джимми еще не знает, что Девлин – агент правительства под прикрытием. Когда покушение на Девлина приводит его в кому, Джимми оказывается с недавними записями его дела и специальными часами, которые контролируют его необычный смокинг. С помощью этого смокинга, наделяющего его необычными способностями, Джимми должен сорвать заговор банды преступников и спасти США. Но сможет ли простой таксист стать героем?