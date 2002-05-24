Всего одна капля — и старые кухонные ножницы режут как новые: даже точильный камень не пригодится

Возвращаюсь в «Ермолино» только ради этих 3 продуктов — дешевле и вкуснее, чем в любом супермаркете

Варенье в кастрюле пригорело намертво? Не беритесь за нож — этот способ размягчит чёрный нагар без царапин и часового оттирания

Все ждали провала, но в Amazon взялись за голову: «Кольца власти» к 3-му сезону добрались до самого интересного

Колесников обратился к самым верным поклонникам «Первого отдела»: «Не обманывайте себя» (видео)

«Это очень похоже на “Триггер”»: зрители вынесли вердикт 5 сезону «Мажора» — и, конечно, «Кяро офигенен!»

Перестал плеваться от дорам, увидев 5 шедевров с Netflix: все лето смотрю только их и останавливаться не планирую

Этот тест собаке друг, это знают все вокруг: сложная викторина для тех, кто узнает всех хвостатых из кино

Швецова, Луганский, дети — и ни одной подсказки: тест по «Тайнам следствия», хорошо ли вы выучили сериал за 26 лет

Комедии Гайдая, конечно, хороши, но эту зовут «дурной самодеятельностью»: рейтинг 8.6, а сюжет «притянут за уши»