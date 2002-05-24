Посланный в маленький город в Аляске, чтобы расследовать убийство девочки-подростка, старый полицейский после убийства своего партнёра вынужден вступить в психологическую игру в "кошки-мышки" с главным подозреваемым. Ставки растут, поскольку по ходу расследования ему приходиться бороться с детективом-идеалистом и понять, что его собственной жизни угрожает опасность.
|19 сентября 2002
|Россия
|16+
|5 сентября 2002
|Австралия
|11 октября 2002
|Австрия
|5 сентября 2002
|Аргентина
|6 ноября 2002
|Бельгия
|20 августа 2004
|Болгария
|24 мая 2002
|Бразилия
|30 августа 2002
|Великобритания
|3 октября 2002
|Венгрия
|10 октября 2002
|Германия
|20 июня 2002
|Гонконг
|15 ноября 2002
|Греция
|15 ноября 2002
|Дания
|8 января 2003
|Египет
|26 сентября 2002
|Израиль
|15 ноября 2002
|Индия
|30 августа 2002
|Ирландия
|4 октября 2002
|Исландия
|11 октября 2002
|Испания
|30 ноября 2002
|Италия
|19 сентября 2002
|Казахстан
|24 мая 2002
|Канада
|9 августа 2002
|Колумбия
|4 февраля 2003
|Кувейт
|15 ноября 2002
|Латвия
|20 сентября 2002
|Литва
|21 июня 2002
|Мексика
|31 октября 2002
|Нидерланды
|6 июня 2002
|Новая Зеландия
|23 августа 2002
|Норвегия
|25 июля 2002
|Перу
|17 января 2003
|Польша
|6 сентября 2002
|Португалия
|4 июля 2003
|Румыния
|24 мая 2002
|США
|21 июня 2002
|Тайвань
|25 октября 2002
|Турция
|25 сентября 2002
|Украина
|7 февраля 2003
|Уругвай
|21 августа 2002
|Филиппины
|27 сентября 2002
|Финляндия
|6 ноября 2002
|Франция
|3 октября 2002
|Чехия
|17 октября 2002
|Швейцария
|13 сентября 2002
|Швеция
|13 сентября 2002
|Эстония
|11 октября 2002
|ЮАР
|15 августа 2002
|Южная Корея
|7 сентября 2002
|Япония
По состоянию на 2024 год, это единственный фильм, поставленный сэром Кристофер Нолан, в котором Нолан не указан в официальных авторских кредитах — хотя он сам написал финальный вариант сценария.