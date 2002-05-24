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Постер фильма Бессонница
7.3
Бессонница - Трейлер
Киноафиша Фильмы Бессонница
7.3

Бессонница

, 2002
Insomnia
США / триллер, криминал, драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Бессонница
7.3
Бессонница - Трейлер
Бессонница  Трейлер

О фильме

Посланный в маленький город в Аляске, чтобы расследовать убийство девочки-подростка, старый полицейский после убийства своего партнёра вынужден вступить в психологическую игру в "кошки-мышки" с главным подозреваемым. Ставки растут, поскольку по ходу расследования ему приходиться бороться с детективом-идеалистом и понять, что его собственной жизни угрожает опасность.

В ролях

Аль Пачино
Аль Пачино
Уилл Дормер
Робин Уильямс
Робин Уильямс
Уолтер Финч
Хилари Суонк
Хилари Суонк
Элли Берр
Мартин Донован
Мартин Донован
Хэп Эккхарт
Пол Дули
Пол Дули
Chief Nyback
Джонатан Джексон
Джонатан Джексон
Крис Готье
Крис Готье
Никки Кэтт
Никки Кэтт
Фред Даггар
Oliver 'Ole' Zemen
Pilot
Ларри Холден
Ларри Холден
Farrell
Джей Бразо
Фрэнсис
Лорни Кардинал
Rich
Режиссер Кристофер Нолан
Сценарист Эрик Шольдбьерг, Хиллари Сайц, Николай Фробениус
Композитор Дэвид Джулиан
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2002
Премьера в мире 24 мая 2002
Дата выхода
19 сентября 2002 Россия 16+
5 сентября 2002 Австралия
11 октября 2002 Австрия
5 сентября 2002 Аргентина
6 ноября 2002 Бельгия
20 августа 2004 Болгария
24 мая 2002 Бразилия
30 августа 2002 Великобритания
3 октября 2002 Венгрия
10 октября 2002 Германия
20 июня 2002 Гонконг
15 ноября 2002 Греция
15 ноября 2002 Дания
8 января 2003 Египет
26 сентября 2002 Израиль
15 ноября 2002 Индия
30 августа 2002 Ирландия
4 октября 2002 Исландия
11 октября 2002 Испания
30 ноября 2002 Италия
19 сентября 2002 Казахстан
24 мая 2002 Канада
9 августа 2002 Колумбия
4 февраля 2003 Кувейт
15 ноября 2002 Латвия
20 сентября 2002 Литва
21 июня 2002 Мексика
31 октября 2002 Нидерланды
6 июня 2002 Новая Зеландия
23 августа 2002 Норвегия
25 июля 2002 Перу
17 января 2003 Польша
6 сентября 2002 Португалия
4 июля 2003 Румыния
24 мая 2002 США
21 июня 2002 Тайвань
25 октября 2002 Турция
25 сентября 2002 Украина
7 февраля 2003 Уругвай
21 августа 2002 Филиппины
27 сентября 2002 Финляндия
6 ноября 2002 Франция
3 октября 2002 Чехия
17 октября 2002 Швейцария
13 сентября 2002 Швеция
13 сентября 2002 Эстония
11 октября 2002 ЮАР
15 августа 2002 Южная Корея
7 сентября 2002 Япония
MPAA R
Бюджет $46 000 000
Сборы в мире $113 759 177
Производство Alcon Entertainment, Witt/Thomas Productions, Section Eight
Другие названия
Insomnia, Insomnia - Schlaflos, Insomnie, Insomnio, Бессонница, Álmatlanság, Bezmiegs, Bezsenność, Insomni, İnsomniya, Insónia, Insônia, Mất Ngủ, Nemiga, Nesanica, Noches blancas, Noches blancas (Insomnia), Unetus, Uykusuz, Uyqusiz, Yuxusuzluq, Αϋπνία, Безсоння, Несаница, Опасно безсъние, Ұйқысыздық, インソムニア, 失眠症, 針鋒相對, Schlaflos, Անքնություն, أرق, 인썸니아, 白夜追凶, Anqnutyun, 致命对抗, 针锋相对

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 14 голосов
7.2 IMDb
Обновлено 25 июля 2026

Трейлеры фильма

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Бессонница - Трейлер
Бессонница Трейлер
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саундтрек фильма Бессонница

Цитаты

Ellie Burr Хороший коп не может спать, потому что у него не хватает кусочка головоломки. А плохой коп не может спать, потому что совесть не даёт ему покоя.

Наша рецензия

Б е с с о н н и ца - психофизиологическое состояние, характеризующееся нарушением привычного режима засыпания и (или) прерывистостью ночного сна, уменьшением его глубины, сокращением продолжительности. Основными причинами бессонницы являются психические и психологические факторы, изменения привычного образа жизни (режима труда, отдыха, питания), различные заболевания нервной системы. Общая и некоторая дополнительная информация Жанр: криминально-драматический триллер Производство: Warner…

Отзывы о фильме

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