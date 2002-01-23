Спеши любить, 2002

Вдохновением для создания оригинального романа стала смерть сестры писателя Николаса Спаркса от рака в 2000 году. Сюжет книги был вдохновлен ее жизнью; Даниэль Спаркс встретила мужчину, который хотел жениться на ней, хотя знал, что она вряд ли проживет долго. И книга, и фильм посвящены ее памяти.

Он был снят в Уилмингтоне, Северная Каролина. Многие из декораций были взяты из телешоу «Бухта Доусона», снимавшемся там в то же время, например школа, больница и дом Лэндона. Общее время съемок составило всего 39 дней, несмотря на то, что Мэнди Мур могла работать не больше 10 часов в день, потому что она все еще была несовершеннолетней.

Дэрил Ханна носила на съемках коричневый парик и получила инъекцию коллагена в губы, которая пошла наперекосяк и вызвала у нее заметный отек лица. Однако к концу съемок симптомы стали менее очевидными.

Режиссер Адам Шенкман хотел, чтобы главных героев играли молодые актеры. Он устроил встречу с Шейном Уэстом после того, как увидел его в журнале. Он искал кого-то, кто мог бы перейти от очень темного характера к очень светлому.

О Мэнди Мур Шенкман сказал, что у нее «голос и лицо ангела», и добавил, что она вся сияет. Сама Мур рассказывала, что была очень тронута книгой: «У меня была такая внутренняя реакция, что я помню, что не могла читать, потому что у меня была гипервентиляция от постоянных рыданий».

Шейну Уэсту настолько понравилась машина, которая была у него в фильме, что он действительно купил ее; цена автомобиля составила всего 5000 долларов.

Когда Джейми дает Лэндону книгу своей матери, она говорит: «Не волнуйся, это не Библия». В оригинальном романе она дает ему Библию своей матери, в которой подчеркнуты ее любимые отрывки.

Фотографии Джейми на каминной полке в доме Салливанов – настоящие изображения Мэнди Мур, когда она была маленькой девочкой.

Это вторая экранизация романа Николаса Спаркса и первая с рейтингом PG.

Большая часть саундтрека к фильму включает музыку группы Switchfoot, которая в то время была известна только в своем родном городе Сан-Диего и в кругах современной христианской музыки. Мэнди Мур была большой поклонницей группы, именно она уговорила их принять участие в фильме. При этом, когда она обратилась к ним с этой просьбой, участники понятия не имели, кто такая Мур, и не были знакомы с ее музыкой (несмотря на ее статус поп-звезды с несколькими хитами в международных чартах). Солист коллектива Джон Форман записал с Мэнди дуэт «Someday We'll Know». Мур также поет кавер песни Switchfoot «Only Hope» в сцене спектакля.

Фильм содержит множество отличий от книги. Например, у Спаркса Джейми была блондинкой.

Адам Шенкман исполнил в картине небольшое камео: он сыграл медбрата, который выталкивает Джейми из больничной палаты, когда ее выписывают из больницы для ухода на дому.