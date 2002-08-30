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Целуй кого хочешь, 2002

2002 / Франция / Великобритания / Италия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме

Группа друзей решает провести отпуск вместе. Блистательная домохозяйка Элизабет предлагает разделить шикарный номер в гостинице своей подруге Жюли и ее ребенку. В ужасе от подобной перспективы ее муж решает остаться в городе, где проводит неделю со своей любовницей.

К отдыхающим присоединяется еще одна супружеская пара — Веро и Жером со своим сыном Лоиком, но они останавливаются в грязном трейлере, потому что гостиница им не по карману. Веро предлагает Жюли присмотреть за ее маленькой дочерью, "обменяв" ее на Лоика, который отчаянно хочет потерять девственность и, в конечном счете, делает это с Элизабет, в то время как у Жюли завязывается бурный роман с Максимом — соблазнителем, остановившемся в той же гостинице.

Между тем Люлю и Жан-Пьер, которые тоже живут в этой гостинице, из-за патологической ревности Жана-Пьера оказываются в сложной ситуации.

Ошибочные опознания, попытки самоубийства, страстные романы, кричащие младенцы и играющие гормоны, — все это достигает эпических масштабов и происходит на фоне чисто женских бесед, наполненных сентенциями о мужчинах и отношениях с ними.

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2002
Премьера в России 23 ноября 2002
Премьера в мире 30 августа 2002
Возраст 16+
Режиссер
Мишель Блан
Мишель Блан
В ролях
Шарлотта Рэмплинг
Шарлотта Рэмплинг
Жак Дютрон
Кароль Буке
Кароль Буке
Мишель Блан
Мишель Блан
Карен Вьяр
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Целуй кого хочешь 1 постер
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25 января 2022 15:07
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