Целуй кого хочешь, 2002

Группа друзей решает провести отпуск вместе. Блистательная домохозяйка Элизабет предлагает разделить шикарный номер в гостинице своей подруге Жюли и ее ребенку. В ужасе от подобной перспективы ее муж решает остаться в городе, где проводит неделю со своей любовницей.

К отдыхающим присоединяется еще одна супружеская пара — Веро и Жером со своим сыном Лоиком, но они останавливаются в грязном трейлере, потому что гостиница им не по карману. Веро предлагает Жюли присмотреть за ее маленькой дочерью, "обменяв" ее на Лоика, который отчаянно хочет потерять девственность и, в конечном счете, делает это с Элизабет, в то время как у Жюли завязывается бурный роман с Максимом — соблазнителем, остановившемся в той же гостинице.

Между тем Люлю и Жан-Пьер, которые тоже живут в этой гостинице, из-за патологической ревности Жана-Пьера оказываются в сложной ситуации.

Ошибочные опознания, попытки самоубийства, страстные романы, кричащие младенцы и играющие гормоны, — все это достигает эпических масштабов и происходит на фоне чисто женских бесед, наполненных сентенциями о мужчинах и отношениях с ними.