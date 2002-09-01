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Дом дураков
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House of Fools

Дом дураков, 2002

2002 / Россия / Франция
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

Где-то в Чечне, на отшибе, неподалеку от железной дороги, стоит огороженный забором дом — обычная районная клиника для душевнобольных. Раз в день проносится мимо поезд. Единственное развлечение смотреть на его светящиеся окна и доносящуюся из окон музыку. А где-то вдали грохочет война, она все ближе и ближе. Внезапно исчез доктор Ильич, больные остались без присмотра. Свобода! Можно делать, что хочет душа. Выпустили буйных. Разгромлена ординаторская, рассыпаны лекарства.В кладовой расхватали, что ни попадя: пожирают конфеты, вырываются во двор, таранят бревном ворота. Но в это время во двор врываются чеченские боевики во главе с полевым командиром Файзуллой. Боевики полны ненависти к России. Сумасшедших они не трогают, в сумасшедшем доме — порядок, татарин Али взял бразды в свои руки, больные накормлены, лекарства им розданы. Но вот из России они грозят устроить настоящий сумасшедший дом...

8.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2002
Премьера в России 6 декабря 2002
Премьера в мире 1 сентября 2002
Возраст 16+
Режиссер
Андрей Кончаловский
Андрей Кончаловский
В ролях
Юлия Высоцкая
Юлия Высоцкая
Евгений Миронов
Евгений Миронов
Султан Исламов
Станислав Варки
Владас Багдонас
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 11 Октябрь
19:30 от 400 ₽
Полное расписание и билеты
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Андрей Кончаловский: лучшие фильмы выдающегося русского режиссера Вспоминаем карьеру любящего обычных людей автора, который покорил США и Европу.
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16 августа 2022 15:56
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«Дом дураков» в кинотеатрах

ср 14
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