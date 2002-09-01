Дом дураков, 2002

Где-то в Чечне, на отшибе, неподалеку от железной дороги, стоит огороженный забором дом — обычная районная клиника для душевнобольных. Раз в день проносится мимо поезд. Единственное развлечение смотреть на его светящиеся окна и доносящуюся из окон музыку. А где-то вдали грохочет война, она все ближе и ближе. Внезапно исчез доктор Ильич, больные остались без присмотра. Свобода! Можно делать, что хочет душа. Выпустили буйных. Разгромлена ординаторская, рассыпаны лекарства.В кладовой расхватали, что ни попадя: пожирают конфеты, вырываются во двор, таранят бревном ворота. Но в это время во двор врываются чеченские боевики во главе с полевым командиром Файзуллой. Боевики полны ненависти к России. Сумасшедших они не трогают, в сумасшедшем доме — порядок, татарин Али взял бразды в свои руки, больные накормлены, лекарства им розданы. Но вот из России они грозят устроить настоящий сумасшедший дом...