Любовь, сбивающая с ног, 2002

Барри Иган ненавидит себя и свою жизнь. Единственный парень среди восьми сестер, он с детства подвергался издевательствам и потерял всякую уверенность в себе. Хотя он владеет собственным бизнесом, Барри ничего не добился в жизни. Он живет один и часто испытывает вспышки насилия, которые случаются, когда он расстроен. Однажды Барри встречает сразу двух женщин: милую подругу его сестры, Лену, которая наконец приносит ему радость жизни, и некую Джорджию, работницу секса по телефону, с которой он провел на проводе всего одну ночь. У них с Леной все хорошо, и Барри предвкушает счастливые отношения, но тут Джорджия начинает его шантажировать…
Барри Игану крупно не повезло. Быть восьмым ребенком в семье, где все остальные дети девчонки - это судьба не для слабых духом. Неудивительно, что в тени своих семи явно склонных к тирании сестер, строго пресекавших все его попытки завести романтические отношения, парень вырос жутким невротиком с кучей комплексов. Барри уже глубоко за тридцать, но страдающий от внезапных вспышек ярости, герой так и не научился нормально общаться с людьми. С женщинами - в особенности. Но фортуна еще не поставила на Барри крест - однажды он встречает странную девушку, которой суждено перевернуть всю его жизнь...