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Любовь, сбивающая с ног Любовь, сбивающая с ног
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Punch-Drunk Love

Любовь, сбивающая с ног, 2002

2002 / США
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Барри Иган ненавидит себя и свою жизнь. Единственный парень среди восьми сестер, он с детства подвергался издевательствам и потерял всякую уверенность в себе. Хотя он владеет собственным бизнесом, Барри ничего не добился в жизни. Он живет один и часто испытывает вспышки насилия, которые случаются, когда он расстроен. Однажды Барри встречает сразу двух женщин: милую подругу его сестры, Лену, которая наконец приносит ему радость жизни, и некую Джорджию, работницу секса по телефону, с которой он провел на проводе всего одну ночь. У них с Леной все хорошо, и Барри предвкушает счастливые отношения, но тут Джорджия начинает его шантажировать…

  • Во время сцены, где Барри Иган ищет в супермаркете самый дешевый продукт фирмы «Здоровый выбор», за ним следует расфокусированный персонаж в красном костюме. Это Лена Леонард появляется на экране еще до того, как их представили.
  • Побочный сюжет фильма был вдохновлен статьей в журнале Time о Дэвиде Филлипсе, инженере-строителе из Калифорнийского университета, который увидел рекламную кампанию для часто летающих пассажиров. Купив 12150 чашек пудинга Healthy Choice всего за 3000 долларов, он накопил 1,25 миллиона воздушных миль.

Барри Игану крупно не повезло. Быть восьмым ребенком в семье, где все остальные дети девчонки - это судьба не для слабых духом. Неудивительно, что в тени своих семи явно склонных к тирании сестер, строго пресекавших все его попытки завести романтические отношения, парень вырос жутким невротиком с кучей комплексов. Барри уже глубоко за тридцать, но страдающий от внезапных вспышек ярости, герой так и не научился нормально общаться с людьми. С женщинами - в особенности. Но фортуна еще не поставила на Барри крест - однажды он встречает странную девушку, которой суждено перевернуть всю его жизнь...

7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2002
Премьера в России 19 мая 2002
Премьера в мире 19 мая 2002
Возраст 16+
Режиссер
Пол Томас Андерсон
Пол Томас Андерсон
В ролях
Адам Сэндлер
Адам Сэндлер
Эмили Уотсон
Эмили Уотсон
Филип Сеймур Хоффман
Филип Сеймур Хоффман
Джейсон Эндрюс
Дон МакМанус
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Любовь, сбивающая с ног 2 постера
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саундтрек фильма Любовь, сбивающая с ног
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