Любовь, сбивающая с ног, 2002

Барри Иган ненавидит себя и свою жизнь. Единственный парень среди восьми сестер, он с детства подвергался издевательствам и потерял всякую уверенность в себе. Хотя он владеет собственным бизнесом, Барри ничего не добился в жизни. Он живет один и часто испытывает вспышки насилия, которые случаются, когда он расстроен. Однажды Барри встречает сразу двух женщин: милую подругу его сестры, Лену, которая наконец приносит ему радость жизни, и некую Джорджию, работницу секса по телефону, с которой он провел на проводе всего одну ночь. У них с Леной все хорошо, и Барри предвкушает счастливые отношения, но тут Джорджия начинает его шантажировать…