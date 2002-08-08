Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Грузовички» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Голубая волна
6.6
Голубая волна - трейлер
Киноафиша Фильмы Голубая волна
Голубая волна

, 2002
Blue Crush
США, Германия / драма, спорт, мелодрама / 18+
Трейлеры
О фильме

В одном из самых красивейших уголков земли — на Гавайях, в домике на пляже живут три подруги Энни, Эден и Лина. Энни еще воспитывает свою младшую сестру Пенни, которую оставила ей на попечение их пьющая мать, уехавшая в Лас-Вегас. Днем девушки работают горничными в одной шикарной гостинице, а все свое свободное время они отдают серфингу. Покоряя волны, они скользят по поверхности океана на своих досках, но Энни этого мало. Она собирается получить еще большую порцию адреналина, приняв участие в соревнованиях мастеров-серфингистов. Все идет хорошо, пока не появляется Мэтт Толлман — парень, метящий в чемпионы. Хорошо это или нет, но Энни начинает терять «равновесие» и. .. влюбляется в Мэтта.

В ролях

Кейт Босуорт
Мэттью Дэвис
Мишель Родригес
Сано Лэйк
Мика Бурем
Крис Талоа
Режиссер Джон Стокуэлл
Сценарист Lizzy Weiss, Сьюзэн Орлеан, Джон Стокуэлл
Композитор Пол Хаслингер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Германия
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2002
Премьера онлайн 4 апреля 2003
Премьера в мире 8 августа 2002
Дата выхода
8 августа 2002 Россия 16+
5 декабря 2002 Австралия
4 апреля 2003 Великобритания 12
15 января 2004 Германия
30 мая 2003 Италия
8 августа 2002 Казахстан
8 августа 2002 США
8 августа 2002 Украина
23 июля 2003 Франция
28 августа 2003 Чехия U
MPAA PG-13
Бюджет $25 000 000
Сборы в мире $51 843 679
Производство Universal Pictures, Imagine Entertainment, Mikona Productions GmbH & Co. KG
Другие названия
Blue Crush, Olas salvajes, A Onda dos Sonhos, Blue Crush - merten valtiaat, En el filo de las olas, Błękitna fala, Blue Crush: Olas salvajes, Büyük Dalga, Chinh Phục Sóng Xanh, Défi bleu, Didžioji banga, I mageia tou surfing, Merten valtiaat, Osudové leto, Osudové léto, Sinine ahvatlus, Sorsdöntő nyár, Surf Girls, Surf Girls of Maui, Untitled Surf Project, Valovi smrti, Η μαγεία του σέρφινγκ, Голубая волна, Синьо увлечение, ブルークラッシュ, 碧海嬌娃

Рейтинг фильма

6.6
6 голосов
5.7 IMDb

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Слушать
саундтрек фильма Голубая волна

Цитаты

Penny Ты собираешься серфить в этом?
Leslie Нет, я буду серфить в своём да-на-да-на
Penny В своём чём?
[Лесли срывает полотенце]
Leslie Да на да на!
Penny Ты в трусах-обнимашках!

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше