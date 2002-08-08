В одном из самых красивейших уголков земли — на Гавайях, в домике на пляже живут три подруги Энни, Эден и Лина. Энни еще воспитывает свою младшую сестру Пенни, которую оставила ей на попечение их пьющая мать, уехавшая в Лас-Вегас. Днем девушки работают горничными в одной шикарной гостинице, а все свое свободное время они отдают серфингу. Покоряя волны, они скользят по поверхности океана на своих досках, но Энни этого мало. Она собирается получить еще большую порцию адреналина, приняв участие в соревнованиях мастеров-серфингистов. Все идет хорошо, пока не появляется Мэтт Толлман — парень, метящий в чемпионы. Хорошо это или нет, но Энни начинает терять «равновесие» и. .. влюбляется в Мэтта.