Постер фильма Обещание
6.8 Рейтинг IMDb: 6.7
Обещание

Обещание

The Pledge 18+
О фильме

В день ухода на пенсию детектив из отдела по расследованию убийств Джерри Блэк в последний раз засиживается на работе допоздна, а потом держится бодрячком на вечеринке в честь своей отставки. Польщенный щедростью коллег, Джерри с достоинством принимает прощальный дар — билет на самолет в Мексику, куда он уже давно мечтал поехать на рыбалку. Тем временем, в горах найдено тело убитой восьмилетней девочки, и без пяти минут пенсионер чувствует, что не может остаться в стороне от расследования. Джерри предлагает себя в качестве эксперта уже при анализе места преступления, а затем берет на себя тяжелую обязанность сообщить родителям жертвы ужасную новость. Сраженная горем мать девочки требует у Джерри ответа на вопрос, кто убил ее дочь. Потрясенный трагедией и страданием родителей и терзаемый неуверенностью в смысле своей дальнейшей жизни, Джерри обещает найти убийцу. Когда амбициозный молодой полицейский вырывает признание у подозреваемого-дегенерата, дело закончено... но не для Джерри. Несмотря на скепсис коллег, Джерри уверен, что настоящий убийца на свободе и скоро совершит еще одно преступление... Как далеко заведет Джерри его обещание? И какова будет цена его выполнения?

Страна США
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2001
Премьера онлайн 19 января 2001
Премьера в мире 9 января 2001
Дата выхода
14 марта 2002 Россия 16+
9 августа 2001 Австралия
11 октября 2001 Германия
19 октября 2001 Италия
14 марта 2002 Казахстан
19 января 2001 Канада R
1 ноября 2001 Нидерланды
26 октября 2001 Португалия M/16
7 июня 2002 Румыния
19 января 2001 США
14 марта 2002 Украина
26 сентября 2001 Франция
17 января 2002 Чехия 15+
MPAA R
Бюджет $35 000 000
Сборы в мире $29 419 291
Производство Morgan Creek Entertainment, Franchise Pictures, Clyde Is Hungry Films
Другие названия
The Pledge, Asesino oculto, A Promessa, Código de honor, Das Versprechen, Az ígéret megszállottja, Det skete ved højlys dag, El jurament, El juramento, Ghoal, I yposhesi, Kunniasanalla, La promessa, La promesse, Löftet, Løftet, Lời Hứa Phá Án, Mistanken, Obietnica, Pažadas, Pledge, Prísaha, Přísaha, Promisiunea, Söz, The Pledge - Løftet, Tõotus, Zakletva, Zaobljuba, Zavet, Η υπόσχεση, Клетвата, Обещание, Обіцянка, プレッジ, 誓死追緝令
Режиссер
Шон Пенн
Шон Пенн
В ролях
Джек Николсон
Джек Николсон
Робин Райт
Робин Райт
Аарон Экхарт
Аарон Экхарт
Хелен Миррен
Хелен Миррен
Ванесса Редгрейв
Ванесса Редгрейв
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.8
11 голосов
6.7 IMDb
Отзывы о фильме

Цитаты
Duane Larsen Я хочу увидеться с дочерью.
Jerry Black Думаю, это плохая идея.
Duane Larsen ПОЧЕМУ ЭТО ПЛОХАЯ ИДЕЯ?
Jerry Black Потому что мы едва могли смотреть на себя.
