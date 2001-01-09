В день ухода на пенсию детектив из отдела по расследованию убийств Джерри Блэк в последний раз засиживается на работе допоздна, а потом держится бодрячком на вечеринке в честь своей отставки. Польщенный щедростью коллег, Джерри с достоинством принимает прощальный дар — билет на самолет в Мексику, куда он уже давно мечтал поехать на рыбалку. Тем временем, в горах найдено тело убитой восьмилетней девочки, и без пяти минут пенсионер чувствует, что не может остаться в стороне от расследования. Джерри предлагает себя в качестве эксперта уже при анализе места преступления, а затем берет на себя тяжелую обязанность сообщить родителям жертвы ужасную новость. Сраженная горем мать девочки требует у Джерри ответа на вопрос, кто убил ее дочь. Потрясенный трагедией и страданием родителей и терзаемый неуверенностью в смысле своей дальнейшей жизни, Джерри обещает найти убийцу. Когда амбициозный молодой полицейский вырывает признание у подозреваемого-дегенерата, дело закончено... но не для Джерри. Несмотря на скепсис коллег, Джерри уверен, что настоящий убийца на свободе и скоро совершит еще одно преступление... Как далеко заведет Джерри его обещание? И какова будет цена его выполнения?