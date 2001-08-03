Как стать принцессой, 2001

Миа Термополис – вполне обычный подросток: она милая, немного вызывающая и почти невидимая для всех, за исключением ее матери, лучшей подруги и старшего брата. Поэтому героиня очень беспокоится, когда ее бабушка, Кларисса Ренальди, неожиданно появляется в их доме и сообщает ей, что на самом деле она является наследницей престола Дженовии. Жизнь Миа полностью меняется. Ее учат этикету сутки напролет, чтобы сделать идеальной принцессой. Ситуация окончательно выходит из-под контроля, когда СМИ узнают ее историю и Миа оказывается в центре внимания газет. Сможет ли героиня преодолеть себя и стать настоящей принцессой?