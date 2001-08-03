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Как стать принцессой Как стать принцессой
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The Princess Diaries

Как стать принцессой, 2001

2001 / США
7.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Миа Термополис – вполне обычный подросток: она милая, немного вызывающая и почти невидимая для всех, за исключением ее матери, лучшей подруги и старшего брата. Поэтому героиня очень беспокоится, когда ее бабушка, Кларисса Ренальди, неожиданно появляется в их доме и сообщает ей, что на самом деле она является наследницей престола Дженовии. Жизнь Миа полностью меняется. Ее учат этикету сутки напролет, чтобы сделать идеальной принцессой. Ситуация окончательно выходит из-под контроля, когда СМИ узнают ее историю и Миа оказывается в центре внимания газет. Сможет ли героиня преодолеть себя и стать настоящей принцессой? 

  • Сцена, где Миа поскользнулась и упала на трибуне, была снята непреднамеренно. Энн Хэтэуэй действительно случайно поскользнулась, и режиссер Гарри Маршалл подумал, что это было так смешно, что вставил сцену в финальную версию фильма. 
  • Кот Миа, Толстый Луи, в реальной жизни был домашним животным Энн Хэтэуэй. Роль сыграли четыре разных кота. Один разрешал людям носить его, другой мог сидеть спокойно, третий – высоко прыгать, а последний садился на конверт в конце фильма.
  • Во время прослушивания Хэтэуэй упала со стула, после чего сразу получила роль. 
  • Во время съемок финальной сцены помощнику режиссера пришлось сделать несколько дублей, потому что актеры массовки продолжали подпевать Мадонне прямо на камеру. 

Это история Мии, 15-летней девчонки из Сан-Франциско, которая в один прекрасный день с удивлением узнала, что является единственной наследницей маленького европейского королевства. Она принцесса. У мамы был роман с членом королевской семьи, и она успешно скрывала этот факт от дочери. До сих пор. Теперь Миа вынуждена брать уроки хороших манер от новоприобретенной бабушки — учиться быть принцессой. Сможет ли обыкновенная девчонка из большого города привыкнуть к королевской жизни?

7.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2001
Премьера в России 3 января 2002
Премьера в мире 3 августа 2001
Возраст 12+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Гэрри Маршалл
Гэрри Маршалл
В ролях
Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй
Джули Эндрюс
Джули Эндрюс
Гектор Элизондо
Гектор Элизондо
Хезер Матараццо
Мэнди Мур
Мэнди Мур
Все актеры и съемочная группа
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Как стать принцессой
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