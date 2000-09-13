Сексуальная тварь, 2000

Бывший вор Гэри Дав покинул лондонский криминальный мир, где он вырос и провел всю свою жизнь. Он удаляется на покой, чтобы спокойно дожить оставшиеся ему годы на райском побережье Коста дель Соль с любимой женой. Но преступный мир не отпускает его, на виллу приезжает бывший подельник Дон Логан, который предлагает ему пойти на последнее дело — ограбить крупный лондонский банк... Два потрясающих актера, закрученный сюжет, оригинальный взгляд на гангстерскую тему — в этом фильме есть все для любителей "черного" фильма.