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Сексуальная тварь Сексуальная тварь
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Sexy Beast

Сексуальная тварь, 2000

2000 / США / Испания
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме

Бывший вор Гэри Дав покинул лондонский криминальный мир, где он вырос и провел всю свою жизнь. Он удаляется на покой, чтобы спокойно дожить оставшиеся ему годы на райском побережье Коста дель Соль с любимой женой. Но преступный мир не отпускает его, на виллу приезжает бывший подельник Дон Логан, который предлагает ему пойти на последнее дело — ограбить крупный лондонский банк... Два потрясающих актера, закрученный сюжет, оригинальный взгляд на гангстерскую тему — в этом фильме есть все для любителей "черного" фильма.

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2000
Премьера в России 20 апреля 2002
Премьера в мире 13 сентября 2000
Возраст 18+
MPAA R
Режиссер
Джонатан Глэйзер
В ролях
Рэй Уинстон
Рэй Уинстон
Бен Кингсли
Бен Кингсли
Аманда Редман
Джеймс Фокс
Джеймс Фокс
Иэн МакШейн
Иэн МакШейн
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Сексуальная тварь 2 постера
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Сексуальная тварь

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