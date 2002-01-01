Медвежий поцелуй, 2002

Во время гастролей по России странствующая цирковая труппа приобретает маленького медвежонка – его мать-медведица погибла от рук охотников. К осиротевшему зверьку, названному Мишей, быстро привязывается Лола, дочь гимнастки Кармен. Вскоре девочка и сама становится сиротой – заявив напоследок, что Лола никогда не была ее настоящей дочерью, Кармен исчезает в неизвестном направлении. Проходят годы, и однажды Лола, проснувшись среди ночи, обнаруживает в клетке Миши симпатичного молодого человека. Выясняется, что время от времени медвежонок способен превращаться в человека. Между героями вспыхивают чувства, но как быть, если Мише не суждено находиться в человеческом теле всю жизнь?