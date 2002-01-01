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Медвежий поцелуй Медвежий поцелуй
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Bear's Kiss

Медвежий поцелуй, 2002

2002 / Германия / Россия / Швеция / Испания
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Во время гастролей по России странствующая цирковая труппа приобретает маленького медвежонка – его мать-медведица погибла от рук охотников. К осиротевшему зверьку, названному Мишей, быстро привязывается Лола, дочь гимнастки Кармен. Вскоре девочка и сама становится сиротой – заявив напоследок, что Лола никогда не была ее настоящей дочерью, Кармен исчезает в неизвестном направлении. Проходят годы, и однажды Лола, проснувшись среди ночи, обнаруживает в клетке Миши симпатичного молодого человека. Выясняется, что время от времени медвежонок способен превращаться в человека. Между героями вспыхивают чувства, но как быть, если Мише не суждено находиться в человеческом теле всю жизнь?

  • Режиссером, продюсером и автором сценария фильма выступил Сергей Бодров-старший. Роль Миши стала последней работой в кино его сына Сергея Бодрова-младшего. 
  • Участие в съемках принимали представители шести стран – России, Германии, Швеции, Франции, Италии и Испании. 
  • Помимо российских артистов, в кадре появились шведка Ребекка Лильеберг (Лола). британец Кит Аллен (Лу) и немец Йоахим Круль (Гроппо). 
  • Сергей Бодров-старший приступил к съемкам лишь спустя десять лет после завершения сценария.

Она была юной эквилибристкой и танцевала в цирке на трапеции. Он был медведем, но в ее мире он превращался в человека. Вместе они были счастливы, пока однажды, чтобы защитить ее, ему не придется совершить убийство...

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2002
Премьера в России 1 января 2002
Премьера в мире 1 января 2002
Возраст 18+
Бюджет $6 500 000
Режиссер
Сергей Бодров
Сергей Бодров
В ролях
Ребека Лильеберг
Сергей Бодров мл.
Сергей Бодров мл.
Кит Аллен
Маурицио Донадони
Анн-Мари Пизани
Все актеры и съемочная группа
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