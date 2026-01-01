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6.1
Киноафиша Фильмы Приключение в джакузи
6.1

Приключение в джакузи

, 1994
Wet
Германия, США / короткометражный / 18+
6.1

В ролях

Арлисс Ховард
Арлисс Ховард
Bruce Lomann
Синда Уильямс
Davida Urked
Кэтлин Уилхойт
Jolene Wolff
Джон Тоулз-Бей
William
Джела Айви
Miss Conners
Gabrielle Taurek
Receptionist
Боб Рейфелсон
Rejected customer
Режиссер Боб Рейфелсон
Сценарист Боб Рейфелсон
Композитор Дэвид МакХью
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия / США
Продолжительность 29 минут
Год выпуска 1994
Премьера в мире 4 мая 1994
Дата выхода
8 ноября 2002 Россия 18+
8 ноября 2002 Казахстан
4 мая 1994 США
8 ноября 2002 Украина
Производство Regina Ziegler Filmproduktion, Westdeutscher Rundfunk (WDR)
Другие названия
Wet, Espumas do Desejo, Feucht, Märg, Vlažno

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 12 голосов
5.8 IMDb

Отзывы о фильме

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