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6.1
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Приключение в джакузи
6.1
Приключение в джакузи
, 1994
Wet
Германия, США / короткометражный / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Похожие
6.1
В ролях
Арлисс Ховард
Bruce Lomann
Синда Уильямс
Davida Urked
Кэтлин Уилхойт
Jolene Wolff
Джон Тоулз-Бей
William
Джела Айви
Miss Conners
Gabrielle Taurek
Receptionist
Боб Рейфелсон
Rejected customer
Режиссер
Боб Рейфелсон
Сценарист
Боб Рейфелсон
Композитор
Дэвид МакХью
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Германия / США
Продолжительность
29 минут
Год выпуска
1994
Премьера в мире
4 мая 1994
Дата выхода
8 ноября 2002
Россия
18+
8 ноября 2002
Казахстан
4 мая 1994
США
8 ноября 2002
Украина
Производство
Regina Ziegler Filmproduktion, Westdeutscher Rundfunk (WDR)
Другие названия
Wet, Espumas do Desejo, Feucht, Märg, Vlažno
Еще
Рейтинг фильма
6.1
Оцените
12
голосов
5.8
IMDb
Отзывы о фильме
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