Спирит – молодой жеребец, возглавляющий стадо Симаррона. Он наслаждается своей свободой, мчась по бескрайним полям с порхающим над его головой орлом, но также помнит и о своих обязанностях, например, когда он спасает двух жеребят от нападения пумы. Однажды ночью он видит вдалеке костер и отправляется на разведку, несмотря на то, что его мать хочет, чтобы он остался. Когда он достигает лагеря, привязанные поблизости лошади побуждают его уйти, но он хочет знать, кто там. Вскоре Спирита ловят торговцы лошадьми. Так он быстро узнает о жестокости мира людей…
Этот приключенческий мультфильм рассказывает историю дикого жеребца мустанга Спирита, путешествующего по территории всей Америки. Храбрый Спирит заводит дружбу с молодым индейцем Лакотой и находит любовь с красивой кобылой по имени Дождь. Все счастливы до тех пор, пока на жеребца не положили глаз люди, которые хотят сделать из него военную лошадь…
|31 октября 2002
|Россия
|0+
|5 июля 2002
|Бразилия
|5 июля 2002
|Великобритания
|20 июня 2002
|Германия
|25 мая 2002
|Дания
|11 июля 2002
|Израиль
|5 июля 2002
|Ирландия
|17 июля 2002
|Испания
|19 декабря 2002
|Италия
|31 октября 2002
|Казахстан
|11 июля 2002
|Нидерланды
|24 мая 2002
|США
|31 октября 2002
|Украина
|9 октября 2002
|Франция
|8 ноября 2002
|Швеция
|7
|19 апреля 2003
|Япония
Здесь каждый куст и холм мою волнуют кровь.
Они мне дарят силу, а я им — любовь.Удивительно трогательная и красивая… Читать дальше…