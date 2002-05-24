Меню
Киноафиша Фильмы Спирит: Душа прерий

Спирит: Душа прерий

Spirit: Stallion of the Cimarron 18+
Спирит – молодой жеребец, возглавляющий стадо Симаррона. Он наслаждается своей свободой, мчась по бескрайним полям с порхающим над его головой орлом, но также помнит и о своих обязанностях, например, когда он спасает двух жеребят от нападения пумы. Однажды ночью он видит вдалеке костер и отправляется на разведку, несмотря на то, что его мать хочет, чтобы он остался. Когда он достигает лагеря, привязанные поблизости лошади побуждают его уйти, но он хочет знать, кто там. Вскоре Спирита ловят торговцы лошадьми. Так он быстро узнает о жестокости мира людей…

  • Моделью для Спирита стал трехлетний жеребец породы кигер по имени Доннер.
  • На создание первой сцены, прозванной создателями «Родина Пан», потребовалось более девяти месяцев. В ней было в общей сложности более 700 фоновых элементов и в среднем 30 слоев традиционной и компьютерной графики для каждого кадра.
  • Все голоса в фильме были записаны настоящие лошади. За все озвучание ни разу не использовались человеческие вокализации для персонажей-лошадей.
  • Во время открывающей сцены облако позади орла выглядит как стадо лошадей. Кроме того, когда Спирит преследует орла некоторое время спустя, его тень и орел сливаются вместе, создавая впечатление, что у Спирита есть крылья.

Этот приключенческий мультфильм рассказывает историю дикого жеребца мустанга Спирита, путешествующего по территории всей Америки. Храбрый Спирит заводит дружбу с молодым индейцем Лакотой и находит любовь с красивой кобылой по имени Дождь. Все счастливы до тех пор, пока на жеребца не положили глаз люди, которые хотят сделать из него военную лошадь…

Страна США
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2002
Премьера онлайн 28 июня 2002
Премьера в мире 24 мая 2002
31 октября 2002 Россия 0+
5 июля 2002 Бразилия
5 июля 2002 Великобритания
20 июня 2002 Германия
25 мая 2002 Дания
11 июля 2002 Израиль
5 июля 2002 Ирландия
17 июля 2002 Испания
19 декабря 2002 Италия
31 октября 2002 Казахстан
11 июля 2002 Нидерланды
24 мая 2002 США
31 октября 2002 Украина
9 октября 2002 Франция
8 ноября 2002 Швеция 7
19 апреля 2003 Япония
Бюджет $80 000 000
Сборы в мире $122 563 539
Производство DreamWorks Animation, DreamWorks Pictures
Spirit: Stallion of the Cimarron, Spirit: El corcel indomable, Mustang, Spirit - Hingsten fra Cimarron, Spirit: L'étalon des plaines, Спирит: Душа прерий, Hrabri konj Duh, Mustang z Dzikiej Doliny, Mustang, hřebec ze Cimarronu, Neustrašivi Spirit, Özgür Ruh, Schindler's Horse, Simarono žirgas, Spirit, Spirit - Cavallo selvaggio, Spirit - Der wilde Mustang, Spirit - Espírito Selvagem, Spirit - Hästen från vildmarken, Spirit - Villi ja vapaa, Spirit, to agrio alogo, Spirit: Armasarul Vestului Salbatic, Spirit: Azad ruh, Spirit: Dala ruhi, Spirit: Divoký hřebec, Spirit: Divoký žrebec, Spirit: El cavall indomable, Spirit: Metsik ja vaba, Spirit: Neskrotný mustang, Spirit: O Corcel Indomável, Szilaj, a vad völgy paripája, Tuấn Mã Dòng Cimarron, Σπίριτ: Το άγριο άλογο, Спирит, Спирит: Дала рухы, Спіріт: Душа прерій, स्पिरिट: स्टेलियन आंफ द सिमरान, スピリット, 小馬王, 小马王
Келли Эсбери
Келли Эсбери
Лорна Кук
Дэниел Студи
Чоппер Бернет
Мэтт Дэймон
Мэтт Дэймон
Джеф ЛеБо
7.7
7.2 IMDb
Наталья Кирин 2 июня 2018, 14:32
Непокоренный дух свободы
Здесь каждый куст и холм мою волнуют кровь.
​​​​​​​Они мне дарят силу, а я им — любовь.Удивительно трогательная и красивая… Читать дальше…
diana250396w 24 августа 2025, 08:45
Очень понравилось советую посмотреть
