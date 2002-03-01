40 дней и 40 ночей, 2002

Последние длительные отношения с любимой девушкой у Мэтта Салливана закончились его разбитым сердцем, и он зарекается никогда подобного не делать. Его дружок Лент, зная, что Мэтт никогда не доводит дел до конца, спорит с ним, что все это полная туфта, и долго он не выдержит.



Никакого секса. Вообще. В течение 40 суток. Никаких ласк. Никаких поцелуев. Никакого самоудовлетворения. Ничего…. Поначалу у Мэтта все получается, пока… Пока он не встретил девушку своей мечты. Теперь, придерживаясь правил пари, будет очень трудно завоевать сердце девушки…