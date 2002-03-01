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40 Days and 40 Nights

40 дней и 40 ночей, 2002

2002 / США
5.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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О фильме

Последние длительные отношения с любимой девушкой у Мэтта Салливана закончились его разбитым сердцем, и он зарекается никогда подобного не делать. Его дружок Лент, зная, что Мэтт никогда не доводит дел до конца, спорит с ним, что все это полная туфта, и долго он не выдержит.

Никакого секса. Вообще. В течение 40 суток. Никаких ласк. Никаких поцелуев. Никакого самоудовлетворения. Ничего…. Поначалу у Мэтта все получается, пока… Пока он не встретил девушку своей мечты. Теперь, придерживаясь правил пари, будет очень трудно завоевать сердце девушки…

5.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2002
Премьера в России 6 июня 2002
Премьера в мире 1 марта 2002
Возраст 18+
Режиссер
Майкл Леманн
В ролях
Джош Хартнетт
Джош Хартнетт
Шаннин Соссамон
Шаннин Соссамон
Паоло Костанзо
Винесса Шоу
Винесса Шоу
Адам Трези
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма 40 дней и 40 ночей 2 постера
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