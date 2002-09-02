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Постер фильма Небо. Самолет. Девушка
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Киноафиша Фильмы Небо. Самолет. Девушка

Небо. Самолет. Девушка

Nebo. Samolyot. Devushka. 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Они увидели друг друга в кафе аэропорта. Не встретиться они не могли, так как в этом кафе никого не было, кроме бармена. И затем в течение долгого времени они жили, не видя никого вокруг: любовь самодостаточна, она отвергает лишнее. Встречи на безлюдной станции метро "Арбатская". Он будет выкраивать время между командировками, она – между рейсами. Цветы и поцелуи на улице, под холодным дождем. Постель в его пустом светлом доме. Снова расставание. Но вскоре он поймет, что "самая красивая девушка Москвы и Московской области" – это его судьба. Тогда, при первой встрече, она не назвала своего имени, будто знала, что, если назовет, произойдет что-то непоправимое. Потом назвала. И это произошло...

Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2002
Премьера в мире 2 сентября 2002
Дата выхода
2 сентября 2002 Россия 16+
2 сентября 2002 Казахстан
2 сентября 2002 Украина
Другие названия
Nebo. Samolyot. Devushka., Niebo. Samolot. Dziewczyna, Sky. Plane. Girl, Небо. Самолёт. Девушка
Режиссер
Вера Сторожева
Вера Сторожева
В ролях
Рената Литвинова
Рената Литвинова
Дмитрий Орлов
Дмитрий Орлов
Инга Оболдина
Инга Оболдина
Ярослав Бойко
Ярослав Бойко
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.4
Оцените 11 голосов
6.7 IMDb
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