Копейка, 2002

Лихая история тридцатилетней жизни советского автомобиля ВАЗ 2101, легендарной “копейки”, вышедшей в 1970 году из лона волжского автомобильного гиганта и с ветерком и лязгом прокатившейся по дорогам, временам и судьбам. Неказистая машина в круговерти страстей. Она приносит счастье и губит, созидает и разрушает, очаровывает и вызывает ужас. Легко превращается в дом и корабль, в кровать и гроб. Она вечна. Она жаждет любви народных масс. Непотопляемый и несгораемый народный автомобиль на просторах неумолимо гибнущей сверхдержавы. Сверхгротескная человеческая комедия с хохотом, слезами, скрежетом металла и визгом шин. Гремучая смесь из фарса и черного юмора. Многослойный торт советского и новорусского эпоса, пропитанный водкой, кровью и бензином. С шоколадной копейкой сверху.