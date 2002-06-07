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Копейка, 2002

2002 / Россия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

Лихая история тридцатилетней жизни советского автомобиля ВАЗ 2101, легендарной “копейки”, вышедшей в 1970 году из лона волжского автомобильного гиганта и с ветерком и лязгом прокатившейся по дорогам, временам и судьбам. Неказистая машина в круговерти страстей. Она приносит счастье и губит, созидает и разрушает, очаровывает и вызывает ужас. Легко превращается в дом и корабль, в кровать и гроб. Она вечна. Она жаждет любви народных масс. Непотопляемый и несгораемый народный автомобиль на просторах неумолимо гибнущей сверхдержавы. Сверхгротескная человеческая комедия с хохотом, слезами, скрежетом металла и визгом шин. Гремучая смесь из фарса и черного юмора. Многослойный торт советского и новорусского эпоса, пропитанный водкой, кровью и бензином. С шоколадной копейкой сверху.

6.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2002
Премьера в России 7 июня 2002
Премьера в мире 7 июня 2002
Возраст 16+
Режиссер
Иван Дыховичный
В ролях
Сергей Мазаев
Юрий Цурило
Юрий Цурило
Андрей Краско
Андрей Краско
Роман Модянов
Олег Ковалов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Копейка 1 постер
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