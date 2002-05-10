Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Убей меня нежно Убей меня нежно
Киноафиша Фильмы Убей меня нежно
Killing Me Softly

Убей меня нежно, 2002

2002 / США / Великобритания
5.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Роковая встреча с неотразимым и загадочным парнем изменила размеренную жизнь Элис. Расставшись с надежным другом, она бросается в объятия Адама, понимая, что нашла вторую половину. И лишь после свадьбы, она осознает, что ничего не знает о супруге.

Вскоре анонимные письма с угрозами, таинственная запертая кладовая и странное поведение мужа заставляют Элис заглянуть в его прошлое. С этого момента ее жизнь превращается в кошмар, где пугающие совпадения и шокирующие открытия говорят лишь об одном: ее муж на самом деле хладнокровный убийца-маньяк.

5.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2002
Премьера в России 18 июля 2002
Премьера в мире 10 мая 2002
Возраст 18+
Режиссер
Чэнь Кайгэ
В ролях
Хизер Грэм
Хизер Грэм
Джозеф Файнс
Джозеф Файнс
Ульрих Томсен
Ульрих Томсен
Иэн Харт
Иэн Харт
Джейсон Хьюз
Джейсон Хьюз
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Основной инстинкт
Основной инстинкт (1992)
5.857143
Постер фильма Убей меня нежно 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
12 фильмов, которые намного смелее «50 оттенков серого» От маркиза де Сада – до «Нимфоманки».
Написать
18 мая 2022 13:48
Лучшие фильмы на День святого Валентина для влюбленных пар Киноафиша собрала самые увлекательные фильмы на 14 февраля, которые можно и нужно посмотреть вдвоем.
Написать
11 февраля 2022 17:47
Все новости фильма
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
Приложение киноафиши