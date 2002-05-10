Убей меня нежно, 2002

Роковая встреча с неотразимым и загадочным парнем изменила размеренную жизнь Элис. Расставшись с надежным другом, она бросается в объятия Адама, понимая, что нашла вторую половину. И лишь после свадьбы, она осознает, что ничего не знает о супруге.



Вскоре анонимные письма с угрозами, таинственная запертая кладовая и странное поведение мужа заставляют Элис заглянуть в его прошлое. С этого момента ее жизнь превращается в кошмар, где пугающие совпадения и шокирующие открытия говорят лишь об одном: ее муж на самом деле хладнокровный убийца-маньяк.