Комната страха, 2002

Мэг Олтман вместе со своей дочерью-подростком Сарой переезжает в новый дом. Выясняется, что дом оборудован специальной комнатой, похожей на мини-бункер, в которой можно спрятаться, если в жилище проникнут злоумышленники. Мэг не придает этому особого значения, но уже очень скоро эта комната спасет им с Сарой жизнь. В первую же ночь после заселения в дом заявляются трое преступников, которые хотят заполучить огромную сумму денег, лежащую в потайном сейфе здания.