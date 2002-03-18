Комната страха, 2002

Мэг Олтман вместе со своей дочерью-подростком Сарой переезжает в новый дом. Выясняется, что дом оборудован специальной комнатой, похожей на мини-бункер, в которой можно спрятаться, если в жилище проникнут злоумышленники. Мэг не придает этому особого значения, но уже очень скоро эта комната спасет им с Сарой жизнь. В первую же ночь после заселения в дом заявляются трое преступников, которые хотят заполучить огромную сумму денег, лежащую в потайном сейфе здания.
Трое жестких грабителей, готовых на все. Две испуганные женщины, мать и дочь, пытающиеся от них спастись. Один большой куш, будто бы скрытый в стенах их нью-йоркского дома... И главный двигатель сюжета этой невероятной по накалу страстей драмы – некая секретная "комната страха", единственное место в доме, способное предоставить убежище тем, кто прячется от тех, кто остервенело ищет. То, что злодеи жаждут получить, находятся именно в ней.