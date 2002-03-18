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Комната страха Комната страха
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Panic Room

Комната страха, 2002

2002 / США
7.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Мэг Олтман вместе со своей дочерью-подростком Сарой переезжает в новый дом. Выясняется, что дом оборудован специальной комнатой, похожей на мини-бункер, в которой можно спрятаться, если в жилище проникнут злоумышленники. Мэг не придает этому особого значения, но уже очень скоро эта комната спасет им с Сарой жизнь. В первую же ночь после заселения в дом заявляются трое преступников, которые хотят заполучить огромную сумму денег, лежащую в потайном сейфе здания.

  • Во время съемок Джоди Фостер была беременна. Так как съемки затянулись, студии пришлось подождать, пока Фостер родит, чтобы переснять некоторые сцены.
  • По словам Дэвида Финчера, во время съемок Кристен Стюарт выросла на 7,5 сантиметров. Она была ниже Джоди Фостер, когда начались съемки, и выше нее, когда они подходили к концу.
  • Роль Рауля предлагалась Мэйнарду Джеймсу Кинану.
  • Голос подруги Стивена Олтмана принадлежит Николь Кидман.
  • На создание начальных титров ушло около года. 
  • Идея фильма возникла у сценариста Дэвида Кеппа после того, как он прочитал статью о «безопасных комнатах» в The New York Times, а затем застрял в лифте своего дома. Он написал черновой вариант сценария за шесть дней.
  • Все сцены, происходящие внутри дома, снимались в хронологическом порядке. 
  • Сотовый телефон Мэг – это Nokia 8890.

Трое жестких грабителей, готовых на все. Две испуганные женщины, мать и дочь, пытающиеся от них спастись. Один большой куш, будто бы скрытый в стенах их нью-йоркского дома... И главный двигатель сюжета этой невероятной по накалу страстей драмы – некая секретная "комната страха", единственное место в доме, способное предоставить убежище тем, кто прячется от тех, кто остервенело ищет. То, что злодеи жаждут получить, находятся именно в ней.

7.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2002
Премьера в России 18 апреля 2002
Премьера онлайн 17 февраля 2016
Премьера в мире 18 марта 2002
Возраст 16+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Дэвид Финчер
Дэвид Финчер
В ролях
Джоди Фостер
Джоди Фостер
Кристен Стюарт
Кристен Стюарт
Форест Уитакер
Форест Уитакер
Дуайт Йокам
Джаред Лето
Джаред Лето
Все актеры и съемочная группа
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Комната страха
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