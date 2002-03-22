Отряд британских солдат отправился на маневры в дикие леса горной Шотландии. Но то, что началось как обычные военные учения, превратилось в настоящий кошмар. Прибыв на секретную военную базу, отряд обнаружил истекающего кровью капитана Ричарда Райана и растерзанные останки его подчиненных. Приступив к поискам убийц, солдаты наткнулись на ферму, оказавшуюся прибежищем целой стаи голодных оборотней...
|5 декабря 2002
|Россия
|16+
|20 марта 2003
|Австралия
|MA 15+
|10 мая 2002
|Великобритания
|10 мая 2002
|Ирландия
|18
|5 декабря 2002
|Казахстан
|5 ноября 2002
|США
|5 июля 2002
|Сингапур
|5 декабря 2002
|Украина
|7 августа 2002
|Филиппины
|14 августа 2002
|Франция
|6 июля 2002
|Швейцария
В сцене, где Уэллз просит Купера оглушить его, Кевин МакКидд (Купер) наносит постановочный удар сначала, но при второй попытке неправильно рассчитывает дистанцию и попадает Шон Пертви (Уэллз) в нос. Однако Пертви не почувствовал удара, так как для этой сцены он был действительно пьян.