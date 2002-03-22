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Постер фильма Псы-воины
6.4
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6.4

Псы-воины

, 2002
Dog Soldiers
Великобритания, США, Люксембург / ужасы, фантастика / 18+
Постер фильма Псы-воины
6.4

О фильме

Отряд британских солдат отправился на маневры в дикие леса горной Шотландии. Но то, что началось как обычные военные учения, превратилось в настоящий кошмар. Прибыв на секретную военную базу, отряд обнаружил истекающего кровью капитана Ричарда Райана и растерзанные останки его подчиненных. Приступив к поискам убийц, солдаты наткнулись на ферму, оказавшуюся прибежищем целой стаи голодных оборотней...

В ролях

Шон Пертуи
Шон Пертуи
Уэллс
Кевин МакКидд
Купер
Эмма Клисби
Мegan
Лиам Каннингэм
Лиам Каннингэм
Райан
Томас Локйер
Брюс
Даррен Морфитт
Спун
Крис Робсон
Joe
Лесли Симпсон
Терри
Тина Ландини
Camper
Крэйг Конуэй
Крэйг Конуэй
Camper
Режиссер Нил Маршалл
Сценарист Нил Маршалл
Композитор Марк Томас
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / США / Люксембург
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2002
Премьера в мире 22 марта 2002
Дата выхода
5 декабря 2002 Россия 16+
20 марта 2003 Австралия MA 15+
10 мая 2002 Великобритания
10 мая 2002 Ирландия 18
5 декабря 2002 Казахстан
5 ноября 2002 США
5 июля 2002 Сингапур
5 декабря 2002 Украина
7 августа 2002 Филиппины
14 августа 2002 Франция
6 июля 2002 Швейцария
MPAA R
Бюджет $2 000 000
Сборы в мире $3 537 283
Производство Centurion, Kismet Entertainment Group, The Noel Gay Motion Picture Company
Другие названия
Dog Soldiers, Luna llena, Armia wilków, Cães de Caça, Démoni harcosok, Dog Soldiers: Armia wilków, Dog Soldiers: Cães de Caça, Karotājsuņi, Koersõdurid, Köpek askerler, Lobos Assassinos, Night of the Werewolves, O Ataque dos Lobisomens, Panselinos, Pasji vojnici, Psí vojaci, Πανσέληνος, Кучета войници, Псећи војници, Псы-воины, ドッグ・ソルジャー（2002）, 閃靈戰士, 도그 솔저스, ドッグ・ソルジャー

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 12 голосов
6.8 IMDb
Обновлено 6 января 2021
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саундтрек фильма Псы-воины

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Интересные факты

В сцене, где Уэллз просит Купера оглушить его, Кевин МакКидд (Купер) наносит постановочный удар сначала, но при второй попытке неправильно рассчитывает дистанцию и попадает Шон Пертви (Уэллз) в нос. Однако Пертви не почувствовал удара, так как для этой сцены он был действительно пьян.

Новости о фильме

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