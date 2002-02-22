Когда умирают те, кого ты любишь... они уходят навсегда?

Жена Джо Дарроу, врача чикагского госпиталя трагически погибает в автокатастрофе. Сраженный этой трагедией, Джо, тем не менее, пытается сдержать слово, которое он дал жене, и опекает ее пациентов – детей, лежащих в онкологическом отделении этой же больницы. Он никак не может смириться с утратой – каждая мелочь вокруг него напоминает ему о супруге. Однако, когда в жизни Джо начинают происходить странные вещи, он понимает, что его жена хочет вступить с ним в контакт. Один из пациентов, побывавших на грани жизни и смерти, утверждает, что видел, находясь без сознания, образ его жены... Догадкам доктора никто не верит, кроме католической сестры Мэдлин, которая в свое время подробным образом изучала больных, вернувшихся "с того света". Вместе они решают выяснить, что же происходит на самом деле...