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Постер фильма Стрекоза
7.1
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7.1

Стрекоза

, 2002
Dragonfly
США, Германия / триллер / 18+
Постер фильма Стрекоза
7.1

О фильме

Когда умирают те, кого ты любишь... они уходят навсегда?

Жена Джо Дарроу, врача чикагского госпиталя трагически погибает в автокатастрофе. Сраженный этой трагедией, Джо, тем не менее, пытается сдержать слово, которое он дал жене, и опекает ее пациентов – детей, лежащих в онкологическом отделении этой же больницы. Он никак не может смириться с утратой – каждая мелочь вокруг него напоминает ему о супруге. Однако, когда в жизни Джо начинают происходить странные вещи, он понимает, что его жена хочет вступить с ним в контакт. Один из пациентов, побывавших на грани жизни и смерти, утверждает, что видел, находясь без сознания, образ его жены... Догадкам доктора никто не верит, кроме католической сестры Мэдлин, которая в свое время подробным образом изучала больных, вернувшихся "с того света". Вместе они решают выяснить, что же происходит на самом деле...

В ролях

Кевин Костнер
Кевин Костнер
Джо Дарроу
Сюзанна Томпсон
Сюзанна Томпсон
Эмили Дарроу
Джо Мортон
Джо Мортон
Hugh Campbell
Рон Рифкин
Charlie Dickinson
Кэти Бейтс
Кэти Бейтс
Mrs. Belmont
Роберт Бэйли-мл.
Jeffrey Reardon
Джейкоб Смит
Ben
Джей Томас
Hal
Мэтт Крэйвен
Мэтт Крэйвен
Eric
Мэтт Крэйвен
Мэтт Крэйвен
Eric
Кэйси Биггс
Лесли Хоуп
Лесли Хоуп
Режиссер Том Шэдьяк
Сценарист Брэндон Кэмп, Mike Thompson, Дэвид Зельтцер
Композитор Джон Дебни
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Германия
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2002
Премьера онлайн 11 апреля 2002
Премьера в мире 22 февраля 2002
Дата выхода
13 ноября 2002 Россия Парадиз 12+
30 июля 2002 Австралия M
21 мая 2002 Аргентина +13
13 ноября 2002 Беларусь
6 августа 2002 Бельгия
28 мая 2002 Бразилия 12
5 июня 2002 Великобритания 12
3 июля 2002 Венгрия
11 апреля 2002 Германия
12 апреля 2002 Греция
23 мая 2002 Дания
6 июня 2002 Ирландия
30 мая 2002 Исландия
12 августа 2002 Испания 7
12 апреля 2002 Италия
13 ноября 2002 Казахстан
12 июня 2002 Мексика B
25 июля 2002 Нидерланды
8 мая 2002 Новая Зеландия
12 июня 2002 Португалия M/12
22 февраля 2002 США
11 июля 2002 Турция
13 ноября 2002 Украина
5 июня 2002 Франция
18 апреля 2002 Чехия 12+
12 июня 2002 Швеция 11
30 мая 2003 Япония
MPAA PG-13
Бюджет $60 000 000
Сборы в мире $52 323 400
Производство Universal Pictures, Spyglass Entertainment, Gran Via Productions
Другие названия
Dragonfly, El misterio de la libélula, Im Zeichen der Libelle, 鬼胎記, Apparitions, Deseta stuba, Dragonfly (La sombra de la libélula), Il segno della libellula - Dragonfly, Laumžirgis, Libellule, Mật Hiệu Chuồn Chuồn, Minyma siopis, Misterul libelulei, Na křídlech vážky, O Mistério da Libélula, O Poder dos Sentidos, Sanjaghak, Sonsuz aşk, Sudenkorento, Szitakötő, Vilin konjić, Znamię, Μήνυμα σιωπής, Водно конче, Стрекоза, ड्रैगनफ्लाय, コーリング, 蜻蜓, Dragonfly: La sombra de la libélula, Na kridlech vazky

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
Обновлено 26 декабря 2023
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саундтрек фильма Стрекоза

Цитаты

[последние слова]
Joe Darrow То, чему она научила меня в смерти, это то, чему она научила меня в жизни. Доверять, иметь веру. Потому что, как сказал мой друг, именно вера приводит нас к цели.

Отзывы о фильме

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Интересные факты

Фильм посвящён Кэтрин Кёртис (жене ассистента продюсера и первого ассистента режиссёра Алана Кёртиса), которая скончалась во время съёмок. Фамилия «Кёртис» также указана на вывеске агента по недвижимости перед домом Джо.

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