Три икса, 2002

Ксандер Кэйдж - спортсмен-экстримал. Этот человек не только выполняет уникальные смертельные трюки, но еще и записывает их на видео, размещая записи на одном из подпольных сайтов. Этот жестокий парень может сделать, то, что не в силах выполнить другие люди. Именно поэтому он привлекает к себе внимание одного из агентов Управления национальной безопасности. Агент Гиббсон вербует Кэйджа. Оснащенный самой современной шпионской техникой и оружием, Кэйдж должен просочится в русские криминальные круги, находящиеся в Праге. Ничто не может помешать этому шпиону нового поколения ХХХ выполнить свою миссию, и никто не способен отвлечь его от задания. Никто, кроме таинственной девушки Елены ...