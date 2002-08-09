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Три икса, 2002

2002 / США
7.7 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Ксандер «XXX» Кейдж – искатель острых ощущений, которого до сих пор закон считал неприкасаемым. Агент АНБ Гиббонс вынуждает героя сотрудничать с правительством, чтобы проникнуть в подпольную российскую преступную сеть и избежать тюрьмы. Гиббонс считает, что у Кейджа получится незаметно войти в преступный мир там, где другие потерпели неудачу, используя свое природное спортивное мастерство и легкое отношение к деньгам. Ксандер должен бороться с организацией, возглавляемой умным, безжалостным и нигилистическим Йорги, чьей первой целью является город Прага. 

  • Создатели фильма попросили чешские ВВС одолжить для съемок два своих самолета, но те ответили, что могут предоставить весь флот. Все, что требовалось в качестве оплаты, – пожертвование в госпиталь и покупка пива для всех участвующих солдат.
  • Вин Дизель исполнил множество собственных трюков. Однако, согласно комментарию на DVD, Вин не был уверен в своей безопасности на съемке бейсджампинга Corvette, и вместо него трюк выполнил профессиональный каскадер Тим Ригби в маске Вина.
  • В сцене, когда курящий снайпер один за другим сбивает офицеров, базука, которую использует Ксандер, это на самом деле видеокамера, окрашенная в зеленый цвет. 

Ксандер Кэйдж - спортсмен-экстримал. Этот человек не только выполняет уникальные смертельные трюки, но еще и записывает их на видео, размещая записи на одном из подпольных сайтов. Этот жестокий парень может сделать, то, что не в силах выполнить другие люди. Именно поэтому он привлекает к себе внимание одного из агентов Управления национальной безопасности. Агент Гиббсон вербует Кэйджа. Оснащенный самой современной шпионской техникой и оружием, Кэйдж должен просочится в русские криминальные круги, находящиеся в Праге. Ничто не может помешать этому шпиону нового поколения ХХХ выполнить свою миссию, и никто не способен отвлечь его от задания. Никто, кроме таинственной девушки Елены ...

7.7 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2002
Премьера в России 18 сентября 2002
Премьера онлайн 9 ноября 2021
Премьера в мире 9 августа 2002
Возраст 16+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Роб Коэн
Роб Коэн
В ролях
Вин Дизель
Вин Дизель
Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэл Л. Джексон
Азия Ардженто
Азия Ардженто
Мартон Чокаш
Мартон Чокаш
Майкл Руф
Все актеры и съемочная группа
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disturatro 23 февраля 2023, 19:14
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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