Кот в мешке, 2002

Жениться или нет? — Вот в чем вопрос! Для героя этого фильма гамлетовская проблема звучит именно так. Чем настойчивей его подружка подталкивает его в направлении алтаря, тем меньше ему хочется идти с ней под венец. Парню кажется, что он не готов к браку.



Свадьба ужасно напоминает ему покупку кота в мешке. И он решает для начала пойти за советом к друзьям и обратить пристальное внимание на других девушек — «ознакомиться с ассортиментом». Практично и разумно? Лишь на первый взгляд. И если поначалу у героя был только один «кот в мешке», то теперь не успел он оглянуться, как их стало несколько!