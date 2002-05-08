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Кот в мешке
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Buying the cow

Кот в мешке, 2002

2002 / США
5.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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О фильме

Жениться или нет? — Вот в чем вопрос! Для героя этого фильма гамлетовская проблема звучит именно так. Чем настойчивей его подружка подталкивает его в направлении алтаря, тем меньше ему хочется идти с ней под венец. Парню кажется, что он не готов к браку.

Свадьба ужасно напоминает ему покупку кота в мешке. И он решает для начала пойти за советом к друзьям и обратить пристальное внимание на других девушек — «ознакомиться с ассортиментом». Практично и разумно? Лишь на первый взгляд. И если поначалу у героя был только один «кот в мешке», то теперь не успел он оглянуться, как их стало несколько!

5.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2002
Премьера в России 8 мая 2002
Премьера в мире 8 мая 2002
Возраст 16+
Режиссер
Уолт Бекер
Уолт Бекер
В ролях
Райан Рейнольдс
Райан Рейнольдс
Билл Беллами
Джерри О'Коннелл
Джерри О'Коннелл
Бриджит Уилсон
Бриджит Уилсон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Кот в мешке 2 постера
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