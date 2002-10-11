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The Rules of Attraction

Правила секса, 2002

2002 / США / Германия
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Шон Бейтман торгует наркотиками в своем университете. Он задолжал много денег своему «товарищу» Руперту Гесту, также известному бабнику. Лорен Хайнд бережет себя для своего бойфренда Виктора, который уехал в путешествие по Европе. Ее распутная соседка по комнате Лара тоже питает симпатию к Виктору. Пол Дентон, который раньше встречался с Лорен, бисексуален, и его привлекает Митчелл Аллен, который встречается с Кэндис, чтобы доказать Полу, что он не гей. Шон любит Лорен. Пол любит Шона, и Лорен тоже. Смогут ли герои распутать клубок своих чувств? 

  • Lionsgate протестировала фильм в торговом центре в консервативном округе Ориндж, так как они рассматривали фильм как подростковую комедию. Тестовый просмотр был ужасным, с десятками забастовщиков, которые обвиняли фильм в гомосексуализме. 
  • Фильм основан на одноименном романе Брета Истона Эллиса. Это любимая адаптация автора, которая, по его мнению, кинематографически передает чувственность романа.
  • Шон Бейтман, персонаж, которого играет Джеймс Ван Дер Бик, является младшим братом печально известного Патрика Бейтмана, главного героя фильма «Американский психопат», снятого двумя годами ранее и также основанного на романе Эллиса.

Сюжет фильма разворачивается в гуманитарном колледже Новой Англии - очень престижном заведении. Это забавная, калейдоскопическая история, рассказывающая о трех студентках без каких-либо планов на будущее, что и является причиной любовного треугольника, возникшего вокруг наших героинь. Один из преподавателей колледжа внимательно следит за всеми сексуальными приключениями наших девочек и пытается их надоумить. Но это ему, мягко говоря, не очень удается. Лаура, одна из главных героинь фильма, очень часто меняет парней и любит подшутить над, недавно приехавшим из Европы, Виктором. Есть еще Пол и Шон, но это все только развлечения, пока не появится идеальная мишень для обольщения.

6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2002
Премьера в России 26 декабря 2002
Премьера в мире 11 октября 2002
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $4 000 000
Режиссер
Роджер Эвери
Роджер Эвери
В ролях
Джеймс Ван Дер Бик
Джеймс Ван Дер Бик
Шаннин Соссамон
Шаннин Соссамон
Йен Сомерхолдер
Йен Сомерхолдер
Джессика Бил
Джессика Бил
Кейт Босуорт
Кейт Босуорт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Правила секса 6 постеров
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