Правила секса, 2002

Сюжет фильма разворачивается в гуманитарном колледже Новой Англии - очень престижном заведении. Это забавная, калейдоскопическая история, рассказывающая о трех студентках без каких-либо планов на будущее, что и является причиной любовного треугольника, возникшего вокруг наших героинь. Один из преподавателей колледжа внимательно следит за всеми сексуальными приключениями наших девочек и пытается их надоумить. Но это ему, мягко говоря, не очень удается. Лаура, одна из главных героинь фильма, очень часто меняет парней и любит подшутить над, недавно приехавшим из Европы, Виктором. Есть еще Пол и Шон, но это все только развлечения, пока не появится идеальная мишень для обольщения.