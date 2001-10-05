Интуиция, 2001

Джонатан Трейджер и Сара Томас встречаются в Нью-Йорке, покупая перчатки для своих любовников. Рождественская ночь делает свое дело, и герои влюбляются друг в друга. Джон хочет пойти дальше, но Сара не уверена, что их любовь правильна. Герои решают испытать судьбу, загадав, встретятся ли они через много лет. Проходят годы, и оба готовятся к свадьбе со своими партнерами, но глубоко внутри каждый лелеет надежду на новую встречу. Джонатан обращается за помощью к своему шаферу, чтобы разыскать Сару. Сара откладывает свадьбу и летит в Нью-Йорк, надеясь встретить Джонатана. Но теперь судьба против них, и герои не могут найти друг друга…
В один суматошный зимний день, посреди нью-йоркской толпы Джонатан встретил Сару. Два незнакомых человека в объятом предновогодней лихорадкой городе обнаруживают, что их неодолимо тянет друг к другу.
И они решают проверить судьбу: он пишет свой телефон на банкноте, она — в книге. Купюру разменивают, а книгу сдают букинисту. Джонатан и Сара уверены, что скоро увидятся вновь. Но коварная судьба распорядилась по-своему.