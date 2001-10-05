Интуиция, 2001

В один суматошный зимний день, посреди нью-йоркской толпы Джонатан встретил Сару. Два незнакомых человека в объятом предновогодней лихорадкой городе обнаруживают, что их неодолимо тянет друг к другу.

И они решают проверить судьбу: он пишет свой телефон на банкноте, она — в книге. Купюру разменивают, а книгу сдают букинисту. Джонатан и Сара уверены, что скоро увидятся вновь. Но коварная судьба распорядилась по-своему.