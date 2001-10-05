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Serendipity

Интуиция, 2001

2001 / США
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Джонатан Трейджер и Сара Томас встречаются в Нью-Йорке, покупая перчатки для своих любовников. Рождественская ночь делает свое дело, и герои влюбляются друг в друга. Джон хочет пойти дальше, но Сара не уверена, что их любовь правильна. Герои решают испытать судьбу, загадав, встретятся ли они через много лет. Проходят годы, и оба готовятся к свадьбе со своими партнерами, но глубоко внутри каждый лелеет надежду на новую встречу. Джонатан обращается за помощью к своему шаферу, чтобы разыскать Сару. Сара откладывает свадьбу и летит в Нью-Йорк, надеясь встретить Джонатана. Но теперь судьба против них, и герои не могут найти друг друга…

  • По иронии исполнители главных ролей, Джон Кьюсак и Кейт Бекинсейл, одновременно присутствовали на площадке всего несколько дней, точно так же, как и их герои, которые видели друг друга лишь ограниченное количество времени.
  • Напитком Сары и Джона в ресторане «Интуиция» стал знаменитый «Замороженный горячий шоколад». Кроме того, с тех пор, как фильм стал известным, стол, за которым они сидели, в ресторане прозвали Звездным столом.
  • Во время съемок фильма в Нью-Йорке в производственном трейлере была размещена следующая надпись: «Да, мы снимаем фильм. Он называется «Интуиция». В ролях Джон Кьюсак и какая-то девушка из Британии, о которой вы никогда не слышали».

В один суматошный зимний день, посреди нью-йоркской толпы Джонатан встретил Сару. Два незнакомых человека в объятом предновогодней лихорадкой городе обнаруживают, что их неодолимо тянет друг к другу.

И они решают проверить судьбу: он пишет свой телефон на банкноте, она — в книге. Купюру разменивают, а книгу сдают букинисту. Джонатан и Сара уверены, что скоро увидятся вновь. Но коварная судьба распорядилась по-своему.

7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2001
Премьера в России 10 января 2002
Премьера в мире 5 октября 2001
Возраст 12+
Режиссер
Питер Челсом
Питер Челсом
В ролях
Джон Кьюсак
Джон Кьюсак
Кейт Бекинсейл
Кейт Бекинсейл
Джереми Пивен
Джереми Пивен
Молли Шеннон
Молли Шеннон
Юджин Леви
Юджин Леви
Все актеры и съемочная группа
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