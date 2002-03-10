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Ледниковый период, 2002

2002 / США
8.5 Оцените
73 голоса Рейтинг IMDb: 7.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие разворачивается на доисторической Земле, на которую стремительно надвигается Ледниковый период. Все обитатели планеты спешат на юг, и ленивец Сид, покинутый своей семьей, – в их числе. По дороге непутевый герой знакомится с немногословным и флегматичным мамонтом Манфредом, который спасает Сида от разъяренных носорогов.

На этом приключения странной парочки только начинаются: у водопада Сид и Мэнни находят человеческого детеныша, и героям не остается ничего другого, кроме как попытаться вернуть малыша в его племя. В этот момент очень кстати на пути им встречается саблезубый тигр Диего, который предлагает свои услуги проводника. Ни мамонт, ни ленивец даже не подозревают, что именно стая Диего разорила поселение людей, и теперь тигрво что бы то ни стало должен вернуть младенца своему вожаку.

Мультфильм Криса Уэджа был тепло встречен зрителями и в 2003 году получил номинацию на премию “Оскар” как лучший анимационный фильм. Роли персонажей озвучили именитые актеры: за мамонта Мэнни в фильме говорит комик Рэй Романо, за ленивца Сида – Джон Легуизамо, а за саблезубого тигра Диего – Денис Лири.

В фильме представлен не человек разумный, а неандерталец. Персонажи людей на протяжении всего мультфильма не произносят ни одной реплики.

Сценарист Майкл Дж. Уилсон рассказал в своем блоге, идея создания животного – помеси белки и крысы, одержимой преследованием своего желудя, принадлежала его дочери Флоре. Имя “Скрат” на английском – это комбинация слов “белка” (squirrel) и “крыса” (rat), ведь Скрат обладает характеристиками обоих видов. Режиссер Крис Уэдж, озвучивший Скрата также называл персонажа “саблезубой белкой”. Предполагалось, что у белки будут свои реплики в фильме, но затем было решено, что немой персонаж даст более комичный эффект.

В 2009 году в ходе раскопок в Аргентине ученые обнаружили окаменевшие останки небольшого млекопитающего, которое напоминало землеройку с длинными клыками. Животное назвали “Cronopio Dentiacutus” в честь героя “Ледникового периода”, белки Скрата.

Многие из персонажей, которые появляются в сиквелах картины, изначально были созданы для первого “Ледникового периода”, но затем их вырезали. Например, хищная рыба или динозавр, которых Сид видит закованными во льдах, связаны со следующими частями франшизы.

На стадии подготовки к съемкам предполагалось, что Диего озвучит Антонио Бандерас, Сида – Леонардо ДиКаприо, Сото – Кристофер Уокен, Манфреда – Роберт Де Ниро или Альберт Брукс, Карла – Брэд Гаррет, Оскара – Крис Миллер, а Ленни – Коди Кэмерон.

“Ледниковый период” 2002 года – единственный фильм франшизы, получивший номинацию на “Оскар” как лучший полнометражный анимационный фильм. На 75 церемонии вручения премии “Оскар” он проиграл “Унесенным призраками”. Сам же Крис Уэдж является обладателем “Оскара” 1999 года за свой короткометражный мультфильм “Крольчиха” (“Банни”).

Крис Уэдж провел множество собственных исследований и активно читал тематическую литературу. Режиссер признается, что в ходе своих изысканий он с удивлением узнал о том, что ледниковый период в истории нашей планеты был не один. Так, например, самая популярная теория гласит, что из-за глобального похолодания в результате падения метеорита вымерли динозавры. Ледниковый период, который показан в мультике, отстоял от этого момента на триста миллионов лет.

Создатели фильма активно консультировались с ведущими палеонтологами, археологами и другими специалистами из нью-йоркского Американского музея естественной истории. В мультфильме показаны многие животные, которые попросту не могли обитать в то время и в тех локациях. Однако единственным критичным условием, на котором настаивали ученые, было отсутствие динозавров. Динозавры в итоге появились в третьей части франшизы (2009).

По мотивам мультфильма в Ubisoft для Game Boy Advance разработали видеоигру, которая в итоге получила смешанные отзывы.

Короткометражка “Потерянный орех” (“Scrat's Missing Adventure”, 2002) была создана специально для релиза “Ледникового периода” на DVD.

Планета Земля 20 тысяч лет тому назад... Удивительный доисторический мир переживает наступление Ледникового периода. Спасаясь от смертельного холода, обитатели Земли — как самые огромные, так и самые маленькие — устремляются на Юг. И только двое остаются в стороне от общего движения: мохнатый мамонт Манфред (Мэни), бродяга, полагающийся на естественный ход событий, и медлительный ленивец Сидни (Сид) — убежденный сибарит...

8.5 Оцените
73 голоса Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2002
Премьера в России 22 августа 2002
Премьера в мире 10 марта 2002
Возраст 0+
Режиссер
Карлос Салдана
Карлос Салдана
В ролях
Рэй Романо
Рэй Романо
Джон Легуизамо
Джон Легуизамо
Дэнис Лири
Дэнис Лири
Горан Виснич
Джек Блэк
Джек Блэк
Все актеры и съемочная группа
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