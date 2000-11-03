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Постер фильма Нет смерти для меня
7.4
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7.4

Нет смерти для меня

, 2002
Net smerti dlya menya
Россия / документальный / 18+
Постер фильма Нет смерти для меня
7.4

О фильме

В фильме исследуются судьбы пяти великих актрис черно-белого кино: Нонны Мордюковой, Татьяны Окуневской, Татьяны Самойловой, Лидии Смирновой и Веры Васильевой. Про них любят слагать легенды, и эти легенды для них — маска, защита от реальности, которая обходится порой с ними слишком жестоко, особенно в году полузабвения. Литвинова восстанавливает их образы — образы женщин, которые были и остаются знаковыми фигурами для России.

В ролях

Рената Литвинова
Рената Литвинова
Self - interviewer
Нонна Мордюкова
Нонна Мордюкова
Self
Татьяна Окуневская
Self
Татьяна Самойлова
Татьяна Самойлова
Self
Лидия Смирнова
Лидия Смирнова
Self
Вера Васильева
Вера Васильева
Self
Режиссер Рената Литвинова
Сценарист Рената Литвинова
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 52 минуты
Год выпуска 2002
Премьера в мире 3 ноября 2000
Дата выхода
28 октября 2002 Россия 0+
28 октября 2002 Казахстан
28 октября 2002 Украина
Другие названия
Net smerti dlya menya, Нет смерти для меня

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 15 голосов
7.3 IMDb
Место в рейтинге
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