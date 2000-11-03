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В фильме исследуются судьбы пяти великих актрис черно-белого кино: Нонны Мордюковой, Татьяны Окуневской, Татьяны Самойловой, Лидии Смирновой и Веры Васильевой. Про них любят слагать легенды, и эти легенды для них — маска, защита от реальности, которая обходится порой с ними слишком жестоко, особенно в году полузабвения. Литвинова восстанавливает их образы — образы женщин, которые были и остаются знаковыми фигурами для России.
|28 октября 2002
|Россия
|0+
|28 октября 2002
|Казахстан
|28 октября 2002
|Украина