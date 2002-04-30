Человек-паук, 2002

Питер Паркер был обыкновенным школьником, но однажды его укусил редкий паук, а на следующий день Питер обнаружил, что в его организме произошли серьезные изменения. Его зрение улучшилось, сила и ловкость выросли до невероятного уровня, а еще он научился лазить по стенам и метать паутину. Питер решает использовать свои способности во благо – стать борцом с преступностью. Но стоило в городе появиться супергерою, как возник и суперзлодей – безжалостный Зеленый Гоблин.
Питер – сирота с ранних лет. После смерти родителей он живет в Нью-Йорке у тети и дяди. Питер – обыкновенный студент, подрабатывает фотографом, проводит свободное время со своим старым приятелем Харри Осборном и увивается за красавицей Мэри Джейн Уотсон. Во время опытов в университетской лаборатории его кусает паук-мутант. После укуса Питер обретает необыкновенную силу и способности, которые помогают ему вершить правосудие.