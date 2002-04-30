Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Человек-паук Человек-паук
Киноафиша Фильмы Человек-паук
Spider-Man

Человек-паук, 2002

2002 / США
7.8 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Питер Паркер был обыкновенным школьником, но однажды его укусил редкий паук, а на следующий день Питер обнаружил, что в его организме произошли серьезные изменения. Его зрение улучшилось, сила и ловкость выросли до невероятного уровня, а еще он научился лазить по стенам и метать паутину. Питер решает использовать свои способности во благо – стать борцом с преступностью. Но стоило в городе появиться супергерою, как возник и суперзлодей – безжалостный Зеленый Гоблин. 

  • Тоби Магуайр признался, что никогда не читал комиксов о Человеке-пауке, но согласился на роль, потому что ему понравился сценарий.
  • Уиллем Дефо выполнил большую часть своих трюков самостоятельно. 
  • В сцене, где Питер Паркер ловит обед Мэри Джейн на поднос, не использовались спецэффекты. Чтобы снять ее, актеру потребовались специальный клей и 156 дублей. 
  • Первый фильм, собравший 100 миллионов долларов только за первые выходные. 
  • Первый фильм, где был показан логотип Marvel с переворачивающимися страницами. 
  • Одна из причин, по которой Сэм Рэйми получил должность режиссера, заключалась в том, что он заядлый коллекционер комиксов и обладает коллекцией, в которой более 25 тысяч томов. 
  • Чтобы набрать нужную физическую форму, Тоби Магуайр в течение пяти месяцев придерживался строгого режима упражнений и питания. 

Питер – сирота с ранних лет. После смерти родителей он живет в Нью-Йорке у тети и дяди. Питер – обыкновенный студент, подрабатывает фотографом, проводит свободное время со своим старым приятелем Харри Осборном и увивается за красавицей Мэри Джейн Уотсон. Во время опытов в университетской лаборатории его кусает паук-мутант. После укуса Питер обретает необыкновенную силу и способности, которые помогают ему вершить правосудие.

7.8 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2002
Премьера в России 3 мая 2002
Премьера онлайн 1 декабря 2020
Премьера в мире 30 апреля 2002
Возраст 12+
Режиссер
Сэм Рэйми
Сэм Рэйми
В ролях
Тоби Магуайр
Тоби Магуайр
Уиллем Дефо
Уиллем Дефо
Кирстен Данст
Кирстен Данст
Джеймс Франко
Джеймс Франко
Дж.К. Симмонс
Дж.К. Симмонс
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Человек-паук: Возвращение домой
Человек-паук: Возвращение домой (2017)
7.7394958
Человек-муравей
Человек-муравей (2015)
7.0384617
Новый Человек-паук: Высокое напряжение
Новый Человек-паук: Высокое напряжение (2014)
7.111111
Новый Человек-паук
Новый Человек-паук (2012)
7.0930233
Электра
Электра (2005)
5.818182
Женщина-кошка
Женщина-кошка (2004)
7.0588236
Люди Икс 2
Люди Икс 2 (2003)
7.173913
Люди Икс
Люди Икс (2000)
7.4375
Супермен
Супермен (1978)
6.6923075
Фильм находится в подборках
Фильмы про супергероев Фильмы про супергероев
Все фильмы про Человека-паука Все фильмы про Человека-паука
Фильмы по комиксам Marvel Фильмы по комиксам Marvel
Постер фильма Человек-паук 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
16 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Человек-паук
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Оригинальным «Мстителям» 10 лет! Как фильм навсегда изменил супергероику? Прежде чем устроить марафон «Саги бесконечности», вспоминаем, как Marvel прошла путь от банкротства до создания революционной франшизы, у истоков которой стояли «Мстители», премьера которых в России состоялась ровно 10 лет назад.
Написать
3 мая 2022 12:39
Режиссер Сэм Рэйми рассказал, почему был отменен «Человек-паук 4» с Тоби Магуайром Постановщик хотел либо снять выдающийся фильм, либо вообще отказаться от этого проекта.
Написать
2 мая 2022 13:39
Кирстен Данст утверждает, что у нее еще есть время для возвращения к роли Мэри Джейн из «Человека-паука» Правда, о конкретных планах студии речи пока не идет. 
Написать
28 февраля 2022 14:20
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Приложение киноафиши