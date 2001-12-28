Урал, послевоенные годы. Молодой шофер Колька Снегирев бороздит дороги на своем стареньком, но добротном грузовичке «Амо». Машина для героя – не только средство передвижения, но и дом на колесах, единственная ценность. Семьи или просто любимой девушки у парня нет, да и глупости это все, по его мнению. Однажды пути-дороги сводят Кольку с Райкой – владелицей полученного по ленд-лизу «Форда». Два шофера заключают пари, которое приводит к неожиданным последствиям…
Послевоенные годы. Коля едет по Уралу на грузовике АМО и встречает Раю. Рыжеволосая водительница трофейного «Форда» едет своей дорогой. Ребята решают устроить состязание, кто приедет первым.
|5 июля 2002
|Россия
|16+