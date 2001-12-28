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Ехали два шофера

Ekhali dva shofyora 18+
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О фильме

Урал, послевоенные годы. Молодой шофер Колька Снегирев бороздит дороги на своем стареньком, но добротном грузовичке «Амо». Машина для героя – не только средство передвижения, но и дом на колесах, единственная ценность. Семьи или просто любимой девушки у парня нет, да и глупости это все, по его мнению. Однажды пути-дороги сводят Кольку с Райкой – владелицей полученного по ленд-лизу «Форда». Два шофера заключают пари, которое приводит к неожиданным последствиям…

  • В основу сюжета легли не реальные события или литературное произведение, как это обычно бывает, а… песня. Источником вдохновения для создателей картины стала композиция «Есть по Чуйскому тракту дорога…», написанная алтайским поэтом Михаилом Михеевым еще в 1930-е годы. 
  • Фильм стал дебютным и для режиссера Александра Котта, и для исполнителя главной роли Павла Деревянко. Кроме того, для Ирины Рахмановой (Райка) эта работа тоже стала своего рода дебютом: ранее актриса появлялась лишь в эпизодической роли в фильме «Брат-2» (2000). 
  • В 2001 году Александр Котт получил награду «За лучшую режиссуру» фестиваля «Киношок». 
  • Павел Деревянко и Ирина Рахманова в дальнейшем снимались вместе в фильмах «О любви в любую погоду» (2004), «Француз» (2004), «Беглянки» (2007), сериалах «Участок» (2003), «Обратная сторона Луны – 2» (2016).

Послевоенные годы. Коля едет по Уралу на грузовике АМО и встречает Раю. Рыжеволосая водительница трофейного «Форда» едет своей дорогой. Ребята решают устроить состязание, кто приедет первым.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 2001
Премьера в мире 28 декабря 2001
Дата выхода
5 июля 2002 Россия 16+
Производство CTB Film Company
Другие названия
Ekhali dva shofyora, Two Drivers, Dwoje kierowców, Kaks autojuhti, Ехали два шофёра
Режиссер
Александр Котт
Александр Котт
В ролях
Павел Деревянко
Павел Деревянко
Ирина Рахманова
Ирина Рахманова
Валерий Иваков
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
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Ехали два шофера

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